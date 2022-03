Erste Ukraine-Flüchtlinge bereits in Wertheim

Kriegsfolgen: Die meisten Geflohenen sind bei Verwandten untergekommen - Hoteliers bieten ihre Hilfe an - Behörden koordinieren Hilfe

Menschen versammeln sich zur Unterstützung der Ukraine vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York am Sonntag. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wird sich in einer seltenen Dringlichkeitssitzung mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigen. Westliche Staaten hoffen, dass bei dem Treffen ab Montag (16.00 Uhr/MEZ) möglichst viele der 193 Mitgliedsländer den Angriffskrieg Russlands verurteilen und damit die weltweite Isolation der russischen Führung sichtbar machen. +++ dpa-Bildfunk +++

Am Montag hatten die Stadt Wertheim und der Landkreis koordinierte Krisenstäbe gebildet, für Mittwoch ist um 18.30 Uhr eine Friedensdemonstration auf dem Wertheimer Marktplatz angemeldet. Hoteliers haben Zimmer für Flüchtlinge angeboten, auch Privatleute haben der Stadt bereits Wohnungsangebote unterbreitet.

Gesellschaftliche Konflikte?

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Krieg in der Ukraine Konflikte auch innerhalb der Wertheimer Bevölkerung hervorrufen könnte. Private Wohnungsgeber vermeiden es, mit der Zeitung über ihr Engagement zu sprechen, weil sie ungute Reaktionen aus der russlanddeutschen Gemeinschaft in der Stadt fürchten. Viele der Deutschen aus Russland hielten es hier mit Putin und hätten kaum Sympathien für die ukrainischen Flüchtlinge und deren Unterstützer, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Zu verifizieren ist das nicht.

Einer, der die Öffentlichkeit nicht scheut und dem alles viel zu langsam geht, ist der Wertheimer Hotelier Hardy Kutschan. Bereits am Montagmorgen habe er über das Büro der Wertheimer Wirtschaftsförderung Zimmer in seinem Hotel für Flüchtlinge angeboten. Dort habe man ihm zugesagt, sein Zimmerangebot in die richtigen Kanäle zu leiten. Auch ein baldiger Rückruf sei ihm versprochen worden. »Passiert ist natürlich nichts«, sagte er am Montag. Jetzt müsse man handeln und nicht zeitversetzt morgen oder übermorgen, so der Wertheimer Hotelier.

Er werde bereits am späten Montagabend vier Flüchtlinge in seinem Hotel aufnehmen, kündigte Kutschan im Gespräch mit dem Reporter an. Um keine wertvolle Zeit zu vergeuden, habe er selbst weitere Hilfen koordiniert, dazu unter anderem Kollegen aus der Hotellerie angesprochen.

Hoteliers organisieren sich

Sofort geklappt habe das laut Hardy Kutschan in den Wertheimer- und Bestenheider Stuben, im Hotel Schwan und auch im Baunachshof. »Ich bin ganz sicher, dass da jeder von uns Hoteliers mitmachen wird«, sagt er. Im Moment seien viele der Zimmer sowieso leer, weil Tourismus und Geschäftsreisen nicht liefen, so Kutschan. Es sei keine Zeit zu vertun, unkonventionelles und schnelles Handeln sei angesagt.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Auf Kutschans To-Do-Liste stand am Montag auch noch ein Anruf bei der Tourismusagentur, die könne Einquartierungen in die gelisteten Ferienwohnungen organisieren. Die Sprecherin der Stadt Wertheim, Angela Steffan, hört Vorwürfe, wonach »alles mal wieder viel zu träge« laufe nicht gern. Seit dem Morgen plane und koordiniere man Hilfen, die Ausländerbehörde sei bereits aktiv mit ersten Fällen befasst, in denen es um die Genehmigung von Aufenthaltstiteln für ukrainische Flüchtlinge geht. Erste seien bereits angekommen und kämen bei in Wertheim lebenden Verwandten unter.

Über 100 Ukrainer in Wertheim

In der Stadt lebten aktuell 33 ukrainische Staatsangehörige und weitere 74 Ukrainer mit doppelter Staatsbürgerschaft ist aus dem Rathaus zu erfahren. Alle würden sich große Sorgen um ihre Verwandten in der Ukraine machen. »Sie alle können sich auf unserer Solidarität und Unterstützungsbereitschaft verlassen«, betont Steffan.

Sie bestätigt auch, dass der Verwaltung bereits diverse Wohnungsangebote aus der Bürgerschaft vorliegen. Man sei dran, sagt die städtische Pressesprecherin. »Wir sehen zudem weitere Aufgaben, die wir in den nächsten Tagen vertiefen werden«, fügt sie an. Steffan ruft dazu auf, die Kundgebung am Mittwoch zu besuchen. Viele Wertheimer hätten das Bedürfnis, ihrem Entsetzen, ihrer Trauer, ihrem Mitgefühl und ihrer Angst Ausdruck zu verleihen.

Hintergrund: Arbeitsstab für Kriegsflüchtlinge im Landratsamt eingerichtet »Strukturiert und zügig« bereite man sich laut Presseerklärung beim Main-Tauber-Kreis auf die Unterbringung und Versorgung möglicher Kriegsflüchtlinge vor. Landrat Christoph Schauder hat hierzu am Montag einen vom ersten Landesbeamten und der Sozialdezernentin geleiteten Arbeitsstab eingerichtet. Eingebunden seien auch der Katastrophenschutz und die Wohnheimverwaltung, heißt es aus dem Landratsamt. Es werde noch in dieser Woche eine Dienstversammlung aller Bürgermeister des Landkreises geben. Kreise, Regierungspräsidium, Landesbehörden und Landesverbänden stünden bereits im engen Austausch. Die Solidarität sei allenthalben hoch, ist der Pressemittelung aus dem Landratsamt zu entnehmen. Als Flüchtlinge, deren Anzahl derzeit nicht realistisch einzuschätzen ist - erwarte man zunächst in der Hauptsache Frauen, Kinder und ältere Menschen. Eine vorbehaltlose Unterstützung sowie Ruhe und Besonnenheit seien das Gebot der Stunde, wird Landrat Christoph Schauder in der Pressemitteilung zitiert. ()