Erste Imker-Saison erfolgreich beendet

Pädagogik: Aufstockung im Kreuzwertheimer Himmelreich um weitere drei Bienenvölker geplant

Kreuzwertheim 23.09.2022 - 12:59 Uhr 2 Min.

In Zukunft gibt es für das pädagogische Bienenprojekt Kreuzwertheim auch eine Handschleuder für die Waben. Diese hatte Apotheker Benjamin Schaefer (Zweiter von rechts) gespendet. Darüber und über eine Saison mit vielen begeisterten Kinder und Erwachsenen freuten sich Klaus Diehm, Silke Monz und Bürgermeister Klaus Thoma. Foto: Birger-Daniel Grein

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, man habe die beiden Kernziele Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Naturschutz durch Bienenhaltung erreicht. Er dankte allen am Projekt Beteiligten und schwärmte beispielhaft von tollen Aktionen, wie den Bienenaktionen am Schulfest der Grundschule Kreuzwertheim.

»So wie erträumt«

Auch in den Kindergärten habe man viel zum Thema gemacht. Es habe aus beiden Altersgruppen rege Besuche am Bienenhaus gegeben. Thoma würdigte den Einsatz des federführenden Imkers Klaus Diehm. Es habe sehr viel positive Rückmeldung von Kindern und Eltern gegeben, und die Kinder hätten noch wochenlang nach dem Besuch davon berichtet. »Es ist so, wie wir es uns erträumt hatten«, so Thoma weiter.

Auch ältere Bürger seien vom Projekt begeistert. Dank sprach er Apotheker Benjamin Schaefer für die Spende einer Handschleuder für Waben aus, die künftig direkt beim Bienenhaus zum Einsatz kommen wird.

Diehm sprach von vielen interessierten Gruppen. Es seien in der Saison neun Schulklassen und fünf Kindergartengruppen aus Kreuzwertheim gekommen. Hinzu kamen Gruppen aus dem Raum Wertheim sowie zwei Erwachsenengruppen aus Kreuzwertheim. Erreicht habe man auch das Ziel, den Kindern die Angst vor den Bienen zu nehmen. Ein Höhepunkt sei für den Nachwuchs, wenn sie selbst die Schutzkleidung anziehen dürften. Vor Ort habe man die Bienenthematik ausführlich behandelt und mithilfe einer elektrischen Wabenschleuder Honig geschleudert.

Silke Monz, Lehrerin an der Grundschule Kreuzwertheim und Projektbetreuerin des Bienenprojekts, erklärte, man habe die Besuche im Unterricht intensiv vorbereitet. Die Themen hatten sich dabei an der Jahrgangsstufe orientiert. Es ging unter anderem um den Körperbau der Biene und die Unterscheidung von anderen gelb-schwarzen Insekten. Auch in der Schule habe man eine Wabenschleuder und habe diese am letzten Schultag im Einsatz gehabt.

Auf dem Schulfest hatte man das Thema Bienen unter anderem mit einem Quiz aufgegriffen. »Das Thema Bienen integrieren wir in unser Schulprofil«, erklärte sie außerdem. Alle Klassen würden sich ganz unterschiedlich damit beschäftigen. Schwerpunkt liege in der 4. Klasse. Thoma lobte auch den Ertrag der Bienen. Ihren Honig gibt es ausschließlich als Geschenk zu besonderen Anlässen. Er wird nicht vermarktet.

Stressige Bedingungen

Diehm berichtete über die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze auf die Bienenvölker. Die Bedingungen stressten diese. Neu für die meisten Zuhörer war, dass Bienen ihre Brut bei konstant 35 Grad Celsius halten. Im Sommer mussten sie dazu kühlen. Dafür holten die Bienen Wasser und brachten es ein. »Sie schlagen dann mit ihren Flügeln und sorgen so für Luftzirkulation und damit Kühlung«, erklärte er. Die Temperatur könnten sie auf 0,1 Grad Celsius genau regeln. Auch Diehm zeigte sich mit dem Gesamtertrag zufrieden. Für kommendes Jahr plant man einen Ausbau des Projekts. So soll das bisher einzige Volk um drei bis vier Völker aufgestockt werden. Ein Volk soll direkt in einem Bienenkasten an der Grundschule aufgestellt werden. Um diesen herum sollen Bienenweiden mit ortsüblichen Pflanzen geschaffen werden. Damit würden die Kinder die Blühphasen erleben und sehen, wann die Bienen zu welcher Pflanze wechseln.

Monz ergänzte, auch die Schule werde das Angebot zum Thema weiter ausbauen. Dabei werde man auch von der Mittagsbetreuung unterstützt. Die Kinder der 3. und 4. Klasse werden selbst ihren Schulhonig schleudern. Außerdem soll beispielsweise das Bienenwachs im Werkunterricht Verwendung finden.

BIRGER-DANIEL GREIN