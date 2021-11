Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste Handwerkerverträge unterschrieben

Ortschaftsrat: Bürgermeister Henning und Ortsvorsteher Döhner geben Steg-Arbeit an der Rosenmühle einen Schub

Freudenberg 11.11.2021 - 18:06 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf diese Unterschriften haben sie 22 Jahre lang gewartet. Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning und der Boxtaler Ortsvorsteher Rolf Döhner unterzeichnen die ersten Verträge für den Bau des Stegs an der Rosenmühle

Die sind auch deswegen wichtig, weil der Freudenberger Kernstadt selbst der Platz für Wohnbau schon lange eng geworden ist.

Damals vor 22 Jahren, als Karl Böxler noch Ortsvorsteher war und der Steg über den Wildbach an der Rosenmühle erstmals Thema wurde, da hätte wohl niemand gedacht, dass 80.000 Euro nicht reichen, um gerade einmal zehn Meter Steg zu bauen. Man habe ob der aufgerufenen Preise »mit den Ohren geschlackert«, sagte dann auch Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. Sein Bericht über den »Weg zum Steg« - ein echter, schon vor Jahren gebauter Weg ins damalige Nichts ist eingeschlossen - war umfassend, erinnerte an Ablehnungen, Teilerfolge, Gutachten, Ortsbegehungen, Hochwasser- und Naturschutz, Sandschwemmböden und Grundstücksfragen bei denen die Stadt Wertheim - als Flächeneigner - den Freudenbergern sehr entgegengekommen sei, wie Henning es betonte.

In trockenen Tüchern

Vieles am Projekt sei »absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen«, sagte er. Die dicksten finanziellen Brocken sind die drei Meter tiefe Pfahlgründung mit knapp 30.000 Euro und die Stahlarbeiten mit fast 40.000 Euro. Da ist es gut, dass ein Unternehmer, außerdem einen noch nicht exakt bezifferten, vierstelligen Betrag spenden will. Planerisch ist jetzt alles in trockenen Tüchern, Bürgermeister und Ortsvorsteher Rolf Döhner haben symbolisch die ersten Handwerkerverträge unterschrieben. Im Frühjahr ´22 soll der Steg fertig werden.

Bürger wandern ab

Das andere, für die Gesamtstadt Freudenberg zentrale, Thema ist laut Roger Henning die Stärkung der Einwohnerzahlen. Gerade im Moment verliere man Bürger. Das könne man sich nicht leisten, wenn man die Infrastruktur zwischen Einkaufsmöglichkeiten und Kindergärten erhalten wolle, sagte Henning. Bei der Überarbeitung des über 30 Jahre alten Flächennutzungsplans sollen jetzt in Boxtal drei mögliche Neubaugebiete berücksichtigt werden. Der aktuell geltende Bebauungsplan sieht keine Baumöglichkeiten in Boxtal vor, nur vereinzelte Lückenschlüsse sind derzeit zulässig. Boxtal habe mit seiner verkehrsgünstigen Lage auf der Maintalachse für Freudenberg zentrale Bedeutung und nun auch höchste Priorität.

Massiv eingeschränkt

»Wir sind da in Freudenberg selbst massiv eingeschränkt«, sagte Roger Henning mit Blick auf Wohnbaufläche. Der auf Boxtal gemünzte Flächennutzungsplan soll schon im ersten Quartal ´22 genehmigt werden, dann könnten die drei Areale an den Rankäckern, am Friedhof und im Bereich Hoffeld / Katzenäcker für einen Bebauungsplan vorbereitet werden - Letzteres als Mischgebiet.

»Wir müssen schauen, dass wir dann auch an die Grundstücke rankommen«, machte Bürgermeister Henning deutlich.

Wichtig; Verdichtung

Insgesamt könnte es um bis zu 1,2 Hektar reiner Wohnbaufläche gehen. Viel Augenmerk werde dabei auf Verdichtung gelegt werden, sagte der Bürgermeister. Das bedeutet, dass kleiner Baugrundstücke um die 600 Quadratmeter ausgewiesen würden. Laut Henning soll dann auch in die Höhe gebaut werden: »Auch mal ein Zwei, Drei- oder Vier- Familienhaus«.

MICHAEL GERINGHOFF