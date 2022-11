Die Wert­hei­me­rin Ron­ja Schwarz (25) ist so ziem­lich das Ideal­bild für ei­ne pra­xis­o­ri­en­tiert aus­ge­bil­de­te Er­zie­he­rin. PiA heißt das zeit­ver­kürz­te Aus­bil­dung­s­pro­gramm, das es in Ba­den-Würt­tem­berg so seit 2012 gibt.