Erst Vorverträge - dann Glasfaser

Schnelles Internet: Marketingkampagne für Breitbandversorgung Deutschland geht in Wertheim in weitere Runde

Wertheim 04.07.2021 - 18:13 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Den Ausbau der Glasfasernetze bis in die Häuser will im Main-Tauber-Kreis der Anbieter Breitbandversorgung Deutschland leisten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass vor dem Ausbau bereits 20 Prozent Vorverträge über den gesamten Landkreis abgeschlossen werden. Foto: dpa-Bildfunk

Der Breitbandausbau im Landkreis Main-Tauber geht in seine fünfte Phase: So sieht es ein Konzept vor, das Ende März mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen dem privaten Anbieter Breitbandversorgung Deutschland (BBV) und dem Main-Tauber-Kreis auf den Weg gebracht wurde und dem nun auch der Gemeinderat Wertheim zugestimmt hat.

Weil BBV den Ausbau ausschließlich mit eigenem Geld stemmt, sollen sich bis zum voraussichtlichem Baubeginn 2023 mindestens 20 Prozent aller Haushalte im Kreis für einen Glasfaseranschluss von BBV entscheiden. Besonders in Städten wie Wertheim, in denen der Glasfaserausbau weit fortgeschritten ist, könnte dieses Ziel für BBV allerdings schwierig werden.

Ziel dieser fünften und vorläufig letzten Ausbaustufe des schnellen Internets im Landkreis ist es, ab 2023 Glasfasertechnologie mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr bis in die Häuser zu verlegen. Um für diese sogenannte FTTH-Technik (englisch »Fibre to the Home«) die kalkulierten Kosten von rund 135 Millionen Euro aus eigener Kraft stemmen zu können, müssten sich mindestens 20 Prozent aller Haushalte im Landkreis in Vorverträgen für einen Glasfaseranschluss der Firma entscheiden, rechnete BBV-Sprecher Arno Maruszczyk in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

Auch wenn dies ein »sportliches Unterfangen« sei, zeigte sich der Sprecher zuversichtlich, diese Marke bis zum avisierten Baubeginn 2023 übererfüllen zu können. Sollte die Vorvermarktungsquote allerdings nicht erreicht werden, kann BBV das Ausbauvorhaben stoppen, ohne dass eine Kommune einen »einklagbaren Anspruch auf Durchführung« besitzt, wie es im Vertrag heißt.

Maruszczyk bezog sich dabei auf den Neckar-Odenwald-Kreis: Dort war der eigentliche Glasfaserausbau durch BBV in diesem Juni gestartet für Kosten von mehr als 120 Millionen Euro, die der Infrastrukturinvestor und BBV-Gesellschafter Infracapital aufgebracht hat. Nach Berechnungen von BBV waren 13500 Vorverträge notwendig für einen Ausbau, Mitte April waren allerdings 21000 Verträge abgeschlossen. Der Ausbau der schnellen Glasfaserleitungen bis in alle Haushalte der 27 Städte und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises soll jetzt 2024 abgeschlossen sein.

Marketing bindet Rathäuser ein

Um die für BBV so wichtige Vorvertragsquote auch im Landkreis Main-Tauber zu erreichen, legt das Unternehmen eine umfangreiche Marketingkampagne auf, die bereits im Wertheimer Gemeinderat gestartet wurde und sich nun in der kommenden Woche bei einem Treffen der Ortsvorsteher mit der Verwaltung und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in Wertheim fortsetzen soll. Das ist allerdings nur ein geringer Teil dessen, was BBV in den kommenden Monaten an Marketingmaßnahmen im gesamten Landkreis auf den Weg bringen wird, wie Firmensprecher Arno Maruszczyk erläuterte.

So erwartet die Firma etwa, dass Vertreter von Landkreis und Kommunen »auf die Vorteile des Ausbauvorhabens im Rahmen von offiziellen Reden, Veranstaltungen oder Empfängen hinweisen«, »soweit dies rechtlich zulässig ist«, wie es in dem Kooperationsvertrag heißt. Außerdem sollen die Kommunen bei Bürgerforen für den Glasfaserausbau werben, »Infopunkte zum Beispiel im Rathaus« einrichten. Landkreis und Kommunen sollen BBV aber auch »im Rahmen der Vorvermarktung unterstützen, soweit ihnen dies möglich ist«, lautet ein weiterer Passus des Vertrags.

Auch bei der Suche von Ladenlokalen für den Abschluss von Vorverträgen und von Räumen für Informationsveranstaltungen sollen die Kommunen dem Partner Breitbandversorgung Deutschland behilflich sein.

Trotz dieser umfangreichen Marketingkampagne dürfte das Ziel, über den gesamten Landkreis eine Vorvermarktungsquote von 20 Prozent zu erreichen, vor allem in den Städten, in denen der Glasfaserausbau bereits weit fortgeschritten ist, nur mit hohem Aufwand zu realisieren sein. Für Wertheim allein müssten, so rechnete Sprecher Maruczczyk vor, rund 2300 Vorverträge abgeschlossen werden, im gesamten Landkreis wären es 13200.

Bürger, die heute ihren Internet-Vertrag noch mit einem anderen Anbieter, wie etwa auch den Stadtwerken Wertheim oder der Telekom haben, müssten zu einem Wechsel animiert werden.

Schnelles Internet

Hindernisse für BBV in Wertheim tun sich vor allem deshalb auf, weil bereits etwas mehr als 70 Prozent der Bürger einen Gigabit-Anschluss über das Fernsehkabel abschließen können und dies viele auch getan haben. Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier ist einer von ihnen, der privat Internet über das Fernsehkabel empfängt und sich durchaus zufrieden mit der Leistungsfähigkeit des einstigen Unitymedia- und heutigen Vodafon-Anschlusses zeigt.

Zudem weist Beier darauf hin, dass auch die Stadtwerke Wertheim GmbH nicht nur in den wichtigen Wertheimer Gewerbegebieten Glasfaseranschlüsse verlegen. Auch bei der Erschließung von Neubaugebieten legen die Stadtwerke heute schon den Glasfaseranschluss bis in die Häuser und bieten den Kunden entsprechende Verträge über die Nutzung der Leitungen an.

Beispielhaft nennt Beier die Gewerbegebiete Reinhardshof, Bestenheid oder Bettingen, in denen die Stadtwerke den dort ansässigen Firmen besondere Leistungen anbieten, etwa die Vernetzung von mehreren Gebäuden der Unternehmen. Auch bei der Verlegung von Leerrohren sind die Stadtwerke aktiv. Diese könnten dann gegen Pacht genutzt werden, machte Beier deutlich, dass man von Seiten der Stadtwerke zu Kooperationen mit BBV bereit sei. Auch bei größeren Neubauprojekten wie etwa auf dem Reinhardshof oder auf dem Gelände der ehemaligen Firma Volpert links der Tauber sind es die Stadtwerke, die für die schnellen Glasfaserleitungen sorgen.

Ausbau »Weiße Flecken«

Schließlich geht es noch um die sogenannten »weißen Flecken« und die Gewerbegebiete im Landkreis, die in den Ausbaustufen drei und vier des Main-Tauber-Kreises derzeit mit öffentlichen Fördergeldern einen Anschluss an das Glasfasernetz erhalten.

Dieser Ausbau durch das Unternehmen NGN Fiber Network KG aus Aubstadt startete im März im Wertheimer Ortsteil Reicholzheim. Nach Berechnungen der Stadt Wertheim gibt es allein auf ihrer Gemarkung etwa 100 weiße Flecken, die noch über keinen Glasfaseranschluss verfügen und dies im Zuge dieser Ausbaustufen erhalten sollen. Im Landkreis Main-Tauber sind es 314 weiße Flecken. Sie werden ebenfalls einen FTTH-Anschluss erhalten und müssten anschließlend voraussichtlich ebenfalls zum Wechsel ihres Internetanbieters animiert werden.

Im Landratsamt ist man unterdessen fest davon überzeugt, dass BBV das angestrebte Ziel von 20 Prozent Vorverträgen über den gesamten Landkreis erreichen und sogar übertreffen werde, wie dies auch im Neckar-Odenwald-Kreis der Fall gewesen sei, heißt es in einer Stellungnahme an die Redaktion. Würde es allerdings Breitbandversorgung Deutschland in einem ersten Schritt nicht gelingen, mit 20 Prozent der möglichen Nutzer einen Vorvertrag abzuschließen, würde das Unternehmen in eine zweite Vermarktungsrunde gehen, so Pressesprecher Markus Moll weiter.

Würde das Ziel dann auch noch nicht erreicht, wäre der Vertrag mit dem Landkreis hinfällig. In einem solchen Fall, würde der Landkreis bei Bund und Land Gelder für einen geförderten Ausbau des Glasfasernetzes beantragen. Aufgrund der Förderbedingungen würde dieses Projekt 2023 starten und Kreis und Kommunen wären dann jeweils mit eigenen finanziellen Anteilen am Ausbau beteiligt, erläuterte Moll.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Breitbandausbau im Landkreis Main-Tauber Der Breitbandausbau im Landkreis Main-Tauber erfolgt in insgesamt fünf Stufen: In den Jahren 2017 bis 2019 wurde in der Stufe eins ein sogenanntes Basiskonzept realisiert, das mindestens 50 Megabit pro Sekunde in geförderten Ausbaugebieten und 30 Megabit im eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Telekom Deutschland GmbH vorsah. In einer zweiten Phase wurden von 2019 bis 2020 alle 82 Schulen im Landkreis mit einem Glasfaseranschluss ebenfalls durch die Telekom Deutschland versorgt. In den Stufen drei und vier werden seit diesem Jahr bis voraussichtlich Mai 2023 die sogenannten »weißen Flecken« im Landkreis und Gewerbegebiete durch die Firma NGN Fiber Network KG aus Aubstadt mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Allein in Wertheim gibt es 100 solcher schlecht versorgter Adressen, die noch über Glasfaseranschlüsse verfügen. Die fünfte Stufe sieht die innerörtliche Glasfasererschließung durch die Firma Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) vor. ()