Erschossene Pferde: Noch keine Konsequenzen für Wertheimer Jäger

Staatsanwaltschaft am Zug

Wertheim Pferdejäger 06.12.2021

Statt Wildschweine hat ein Jäger in Wertheim zwei Pferde erschossen. Bisher folgenlos. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa

.Zuvor wolle man aber abwarten, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach entscheide. Offenbar hatte der Mann in der Nacht zum 12. Oktober gegen 1.30 Uhr die beiden Tiere mit Wildschweinen verwechselt.

Die Anzeige gegen den Jäger - der sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern wollte - erstattete nicht der Eigentümer der erschossenen Pferde, sondern eine dritte Person. Die Ermittlungen führte eine Dienststelle der Tauberbischofsheimer Polizei, die für Gewerbe und Umwelt zuständig ist. Diese sind inzwischen abgeschlossen, jetzt liegt der Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Mosbach. Wie deren Pressesprecher Florian Sommer sagt, geht es dabei um den Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dies sei aber nur dann strafrechtlich zu ahnden, wenn dem Schützen Vorsatz nachgewiesen werden könne. "Dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte", gibt Polizeisprecher Daniel Fessler den Stand der Ermittlungen wieder. Der Fehlschuss sei erst am Tag danach angezeigt worden, Zeugen gebe es keine. Ob der Jäger eventuell zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, lasse sich nicht mehr nachweisen. Entsprechende Hinweise liegen unserer Redaktion vor. Sommer rechnet mit einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft in zwei bis drei Wochen.

Jagdschein kann entzogen werden

Sollte diese keine strafrechtlich relevante Tat erkennen, kommt eine Ordnungswidrigkeit gemäß des Bundesjagdgesetzes in Betracht. Dort heißt es in Paragraf 17, Absatz 3, dass jemandem der Jagdschein entzogen werden kann, wenn er nicht die "erforderliche Zuverlässigkeit" hat. Dies liege dann vor, wenn "Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig" verwendet werden.

Nach Aussagen von Andreas Blum, Schwiegersohn des Geschädigten, schweigt der Schütze zu den genauen Hintergründen der Tat. "Er bedauert es natürlich", gibt er die Reaktion des Jägers wieder. Das reicht ihm aber nicht aus, der Ärger in seiner Stimme ist nicht zu überhören: "Wenn man etwas gemacht hat, sollte man auch dazu stehen." Der Abschuss der beiden Pferde Pia und Buali sei für die ganze Familie, eine "Tragödie". Seine Kinder seien mit den Vierbeinern aufgewachsen. Zwar werde man voraussichtlich eine Entschädigung bekommen, das könne aber den ideellen Wert der Tiere nicht ersetzen. Kurz nach dem Vorfall sei das Veterinäramt vorstellig geworden, um sich ein Biold vom Zustand des alleine auf der Koppel stehenden verbliebenen Pferdes zu machen). Dabei habe es keine Beanstandungen gegeben. Inzwischen habe der alte Vierbeiner auch einen neuen Artgenossen neben sich.

Sorge bei Anwohnern

Blum deutet an, dass mit dem Schützen wohl das Jagdfieber durchgegangen sei. Der Mann sei mehrere Tage hinter den Wildschweinen - die tatsächlich in dem Feld unterwegs waren - her gewesen. "Da will man natürlich auch etwas schießen." Dass er dabei allerdings Pferde und Wildschweine verwechselt hat, besorgt Blum. "Darf ich jetzt nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr spazieren gehen zwischen Dietenhan und Kembach?", spielt er auf eine mögliche Verwechslung von Vier- und Zweibeinern an. Allerdings ist das Revier noch vor dem Fehlschuss an einen anderen Jäger vergeben worden.

Kreisjägermeister Hubertus Lotz äußert sich zu dem Vorfall zurückhaltend. Die Polizei gebe ihm zu den inzwischen abgeschlossenen Ermittlungen keine Auskunft. Er gehe davon aus, dass das Ordnungsamt und die Untere Jagdbehörde eine "Bewertung des Sachverhalts vornehmen und die dann erforderlichen Schritte einleiten". Er habe allerdings den Landesverband in Stuttgart informiert.

Die Tierschutzorganisation PETA fordert nach dem Fall in einer Mitteilung weitreichende Konsequenzen, wie das Verbot der Hobbyjagd. "Wie viele Lebewesen müssen noch verletzt oder getötet werden, bevor die Hobbyjagd endlich verboten wird?", so Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei PETA. "Jahr für Jahr ereignen sich zahlreiche Tragödien, weil schießwütige Spaßjäger verantwortungslos in der Gegend herumballern. Ein Eingreifen des Gesetzgebers ist längst überfällig."

In Jagdforen im Internet wird der Vorfall ebenfalls diskutiert und die Meinung ist hier sehr klar: "Solche Spinner gehören aussortiert. In solchen Fällen müsste der zuständige Landesjagdverband grundsätzlich von sich aus Anzeige erstatten", schreibt ein Jäger. Ein anderer ergänzt, dass hier der Ruf der Jagd an sich beschädigt werde. Ein langjähriger Jäger aus der Region, der anonym bleiben will, findet keinerlei Erklärung für den Vorfall: "Wer ein Wildschwein nicht unterscheiden kann von einem Pferd, sollte den Jagdschein abgeben." Einer der wichtigsten Grundsätze in dem Bereich laute, dass man niemals schießt, wenn man sich nicht sicher ist, was man vor der Flinte hat.

