Erschließungen der Wertheimer Baugebiete günstiger

Verwaltungs- und Finanzausschuss: Unter den errechneten Kosten geblieben - Nur noch drei freie Grundstücke

Wertheim 15.03.2023 - 15:51 Uhr < 1 Min.

Insgesamt, so rechnete Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen des Gemeinderats Wertheim am Montag vor, hatten die Baugebietserschließungen der vergangenen Jahre in Urphar, Höhefeld, Dörlesberg, Reicholzheim, Dietenhan und Dertingen ein Kostenvolumen von rund 4,1 Millionen Euro. Sie blieben damit um 1,8 Prozent oder 76.000 Euro unter den im Voraus errechneten Kosten für die Erschließung mit Kanälen, Strom, Glasfaser und Straßen. Die Einsparungen kommen dem städtischen Haushalt zugute.

Kämmerer Dieter Friedlein nannte etwa die Erschließung des Wohngebiets »Röte II, 4. Bauabschnitt« in Dietenhan mit neun Bauplätzen. Nachdem inzwischen hier alle Baugrundstücke verkauft seien, konnte das Baugebiet abgerechnet werden, so Friedlein.

Der 2019 vom Gemeinderat festgelegte Quadratmeterpreis von 119 Euro wurde am Ende dank einer günstigeren Submission nicht erreicht. Rein rechnerisch hätte der Quadratmeter nur 103 Euro betragen dürfen. Umgekehrt war es in Reicholzheim: Hier war für den dritten Bauabschnitt des Wohngebiets »Ober dem Satzenberger Rain, Galgen und Schillgraben« ein Quadratmeterpreis von 109 Euro festgelegt worden. Die Erschließung wurde am Ende um 48.000 Euro teurer als geplant, der Quadratmeterpreis hätte rechnerisch also bei knapp 115 Euro liegen müssen. Von den 13 Baugrundstücken sind inzwischen zehn bebaut, so Friedlein.

