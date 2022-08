Ernte in der Region Wertheim fällt unterdurchschnittlich aus

Trockenheit: Nur etwa ein Viertel der jährlichen Niederschläge sind bislang in der Region gefallen

Wertheim 29.08.2022 - 14:53 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Da wächst kaum noch etwas: Ein trockener Acker bei Waldenhausen. Foto: Michael Geringhoff Stefan Fröber: Selbst Bauer und Geschäftsführer des Bauernverbandes im Main-Tauber-Kreis. Foto: Geringhoff

Stefan Fröber (33) ist moderner Landwirt von Schrot und Korn, hat 150 Hektar Ackerland unter dem Pflug und ist seit 2018 Geschäftsführer des Bauernverbandes im Main-Tauber Kreis. Wenn Fröber über Hitze und Trockenheit spricht, schaut er nicht nur auf den eigenen Acker, sondern hat das Ganze im Blick. Was der 33-Jährige sieht, besorgt ihn: "Wir hatten in diesem Jahr bislang 55 Liter Regen - 200 bis 250 Liter wären normal gewesen."

Hier und da mal fünf Liter, das bringe der Landwirtschaft nichts, sei bei der Hitze schnell wieder verflogen. "Mais und Zuckerrüben kommen mit der Trockenheit im Moment ganz gut klar, sie wurzeln tief." Dennoch werde die Ernte unterdurchschnittlich ausfallen, weil Wasser gefehlt hat, sagt Fröber. Er rechnet mit 30 bis 40 Prozent weniger Ertrag. Beim Körnermais, er wird im Oktober gedroschen, müsse man es noch sehen, für die Zuckerrüben erwartet er auch nicht allzu viel.

Am wenigsten leide der Raps, da rechnet Fröber mit nur fünf bis zehn Prozent Minus. Wirtschaftlich sei das kein Problem - die Preise für Ölsaaten sind im Moment gut. Okay war auch der Dinkel - ein Nischenprodukt. Fröber hatte zehn Hektar im Anbau. Bei 12 bis 13 Prozent Körnerfeuchte konnte man den Dinkel vom Acker weg einlagern, Eiweißwerte über 14 Prozent gehen in Ordnung.

Qualität hat gestimmt

Wirklich wichtig für den Betrieb sind Gerste und Weizen. Die Trockenheit hat die Erträge klar unterdurchschnittlich ausfallen lassen, immerhin die Qualität habe gestimmt. Aber: "Der Ertragskorridor war extrem breit." Zwischen vier und sieben Tonnen je Hektar, das zeigte eine Spreizung, die deutlich mache, dass die Ertragskalkulation erheblich risikobehaftet sei. Ähnlich ist es beim Weizen, da liegt die Spreizung auf Fröbers Äckern trockenheitsbedingt zwischen 5,5 und neun Tonnen je Hektar.

Die unsicheren Erträge sind das eine, die Frage wie es weitergeht, das andere. Ohne Wasser kann man nur sehr risikobehaftet nachsähen. Da geht es um die sogenannte Zwischenfrucht, die zur Bodenverbesserung eingebracht wird und rund ein Zehntel des Kunstdüngers einspart. Und es geht um den Raps, der für gewöhnlich Ende August oder Anfang September gesäht wird. "Wir haben jetzt schon angefangen - um das Risiko zu minimieren erst einmal auf der Hälfte der Fläche. Wenn jetzt ein bisschen Regen fällt, dann beginnt die Keimung - wenn dann nichts mehr nachkommt, vertrocknet vieles vom teuren Saatgut. "Schlimmstenfalls müsste man im Herbst wirklich alles unterpflügen", sagt Fröber, rechnet aber nicht allzu fest damit.

Teurer Diesel

Teuer ist im Moment alles. Die Düngerproduktion hängt am Energiepreis, vom Diesel gar nicht zu reden. "Rund 20.000 Euro mehr für den Sprit", so rechnet Fröber. Jede Beharung des Ackers kostet Geld. Allein drei Befahrungen sind notwendig, um den Dünger zeitgerecht auszubringen und auch der Dünger kostet die Bauern ein Vermögen. "Im Dezember 2020 hat der Stickstoff 200 Euro je Tonne gekostet, im März 2022 waren es über 900 Euro." Der Mehraufwand allein in seinem Betrieb liege derzeit bei 80.000 bis 90.000 Euro. "Dann noch die Trockenheitsrisiken", manches sei im Moment einfach nur ein heftiges Zocken, sagt Fröber.

Durch die hohen Preise spitze sich alles noch einmal zu. Man müsse als Landwirt im Moment doppelt bis dreifach soviel Geld in die Hand nehmen wie sonst. Fehlentscheidungen würden auf der Stelle richtig teuer. Das derzeit gewaltige Risiko lasse sich nur durch zuvor geschlossene Abnahmeverträge minimieren, wenn man aber trockenheitsbedingt nicht die geplanten Erträge schaffe, dann gehe auch diese Rechnung nicht auf.

Risse bis ein Meter tief

Auf Fröbers Äckern sind Trockenrisse von bis zu einem halben Meter Tiefe. Fröber macht ober der extremen Trockenheit nur oberflächliche Bodenbearbeitung, um die Kapillarität dessen was jetzt wächst zu unterbrechen. "Damit wir nicht noch mehr Feuchtigkeit verlieren, außerdem versuchen wir die Risse so gut als möglich zuzuschütten". Der Boden sei tief ausgetrocknet, es müsse viel und andauernder Regen her, um das fehlende Wasser wieder aufzufüllen. "Am besten ein Winter mit viel Schnee, der dann ganz langsam wegtaut", sagt Fröber. Sollte noch so ein trockenes Jahr folgen, gingen die Erträge noch einmal weiter zurück, sagt er. Irgendwann müsse man anfangen, über Gefahren für die Nahrungsmittelproduktion nachzudenken, sagt er auch. Er wolle keinesfalls den Teufel an die Wand malen, Fröber geht von einem Ausnahmesommer aus. Generell aber sei klar, dass es trockener werde - besonders auch im Main-Tauber-Kreis. Noch könne man mit trockentoleranten Züchtungen gegenhalten. Schwieriger werde es aber schnell mit den Frühjahreskulturen, die die Winterfeuchte nicht nutzen könnten.

Hintergrund: Was auf den Feldern wächst In Baden-Württemberg gibt es im Moment gut 810.000 Hektar Ackerfläche, rund ein Viertel ist im laufenden Jahr mit Winterweizen bebaut. Sommer- und Wintergerste machen zusammen rund 140.000 Hektar aus, Mais folgt auf Rang drei. Die Ölfrüchte liegen bei knapp 52.000 Hektar und haben mit 13,4 Prozent deutlich zugelegt - unter anderem ist das eine indirekte Folge der "Ölkrise" in den Supermärkten. Um sechs Prozent ist auch die Kartoffelanbaufläche angewachsen und liegt jetzt bei gut 5.000 Hektar - vergleichbar den Erbsen. Den größten Sprung im Jahr 2022 hat Soja gemacht - die Anbaufläche wuchs um 16,7 Prozent. Die Mengenerträge in den Hauptgetreidearten und beim Raps sind in 2022 etwas überraschend sämtlich gestiegen. Laut Bauernpräsident Joachim Rukwied (stand 18. August), werden die gestiegenen Produktionskosten durch die Erzeugerpreise immer noch kaum gedeckt. Ge