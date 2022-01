Erneut besondere Sternsingeraktion im Main-Tauber-Kreis

Brauchtum: Segen erreicht die meisten Menschen der Region auch in diesem Jahr wegen Corona nur schriftlich

Die meisten Sternsinger der Region können ihren Segen wegen der Pandemie nicht in jedes Haus tragen. Stattdessen singen und segnen Abordnungen die Menschen in den Gottesdiensten wie hier in St. Martin Mondfeld. Zu den dortigen Sternsingern gehören Brajan Caputa, seine Schwester Jessica Caputa sowie Lina Birkholz und Emely Ulbrich. Statt eines persönlichen Besuchs kommt der Sternsinger-Segen wegen der Pandemie in vielen Gemeinden schon zum zweiten mal via Brief und Aufkleber mit dem Segenszeichen zu den Menschen. Die Mondfelder Sternsinger haben dazu noch einen Engel für jeden Haushalt gebastelt.

In Bestenheid hatte man wie bereits 2021 Briefe mit Informationen zur Sternsingeraktion und dem Spendenaufruf verteilt. »Zudem gibt es Spendenboxen in den Bestenheider Filialen der Volksbank und der Sparkasse, der Postfiliale sowie in den Bäckereien Göpfert und Frischmuth«, sagt Betreuerin Mareike Kreßmann. Diese stehen noch bis 15. Januar bereit. Abordnungen der Bestenheider Sternsinger nehmen zudem an Gottesdiensten teil. Ihren Segensspruch werden sie beispielsweise im Gottesdienst am 6. Januar um 10.30 Uhr in St. Elisabeth sprechen. Dort gibt es auch die Segensaufkleber, die den mit Kreide an die Tür geschriebenen Segen ersetzen.

400 Engel gebastelt

In Mondfeld hatten die Kinder der Sternsingeraktion und ihre Betreuer gemeinsam 400 Engel für die Haushalte gebastelt. Diese wurden zusammen mit einem Informationsbrief und den Segensaufklebern verteilt. »Spendenboxen stehen beim Friseur, beim Bäcker und in der Kirche«, erklärt Betreuerin Christine Hess. Außerdem werden die Sternsinger die Gottesdienste mitgestalten, unter anderem am 6. Januar um 9 Uhr in der Kirche St. Martin.

Für die Stadtteile Wartberg, Reinhardshof und Bestenheider Höhe erklärt Betreuerin Maria Hübler, seien wieder Briefe mit Informationen und Spendenaufruf verteilt worden. Die Sternsinger gestalten den Gottesdienst an Dreikönigstag um 10.15 Uhr in der Michaelskirche mit.

Für die Kernstadt war ursprünglich geplant, mit den Sternsingern verschiedene Punkte anzusteuern und dort zu singen. Aufgrund der Pandemieentwicklung entschied man sich letztlich dagegen und setzte wieder auf Anschreiben. Außerdem gestalten die Sternsinger den Wortgottesdienst am 6. Januar um 10.30 Uhr in St. Venantius Wertheim mit.

Besuch auf Wunsch

In Kreuzwertheim möchte man gerne einen Sternsingerbesuch auf Wunsch ermöglichen. »Allerdings haben wir dazu noch nicht genügend Kinder, die sich dieses Jahr als Sternsinger engagieren möchten«, bedauert der katholische Diakon Thomas Pfeifer. In der evangelischen und katholischen Kirche der Marktgemeinde gebe es Spendenboxen, Informationen und die Segensaufkleber. »Menschen, die gerne einen Besuch der Sternsinger möchten und Kinder, die gerne Sternsinger sein wollen, können sich bei mir melden«, sagt er. Informationen finde man auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft unter haseltal-himmelreich.de.

Gesegnete Kreide

In Schollbrunn werden Sternsingergruppen unter Beachtung des Coronaschutzes von Haus zu Haus unterwegs sein und im Freien den Segen bringen.

In Freudenberg werden einige Sternsinger den Gottesdienst am 6. Januar um 10.30 Uhr mitgestalten. »Dabei segnen sie auch die Aufkleber mit den Sternsingerzeichen sowie Kreide, mit der die Leute selbst den Segen anschreiben können«, erklärt Betreuerin Sabine Achstetter. In der Kirche gibt es auch eine Spendenbox für die Aktion.

Die Sternsinger, wie beispielsweise in Mondfeld, bedauern, dass die Aktion nicht wie sonst ablaufen kann. Dazu meint Emely Ulbrich: »Es ist doof, dass wir nicht zu den Leuten laufen dürfen.« Und Lina Birkholz ergänzt: »Wären wir von Haus zu Haus gegangen, würde vielleicht mehr Geld zusammen kommen.« Sternsinger Brajan Caputa meint: »In die Gottesdienste den Sternsingersegen zu bringen, macht aber auch Spaß.«

Alle Kinder, Jugendlichen und ihre Betreuer hoffen, dass die Menschen auch ohne den Besuch an der Haustür die Hilfsaktion mit großzügigen Spenden unterstützen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Sternsinger Träger der bundesweiten Sternsingeraktion sind das Kindermissionswerk Die Sternsinger e.V. und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die Aktion ist eine katholische Aktion in ökumenischer Offenheit, das heißt, auch evangelische Kinder und evangelische Gemeinden beteiligen sich daran. In diesem Jahr kommen die Spenden aus der Sternsingeraktion der Gesundheit der Kinder des afrikanischen Kontinents zugute. Die deutschlandweite Aktion steht unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben! Ein Kinderrecht weltweit!" Trotz Lockdowns kamen im Jahr 2021 bei der deutschlandweite Sternsingeraktion über 38.215.497 Euro zusammen.