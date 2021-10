Erfindung aus Wertheim: Mit dem mobilen Metallkoffer zum Grillen

Kreative Köpfe: Marvin Gräbe aus Bestenheid macht die Speisenzubereitung nachhaltiger

Wertheim 03.10.2021 - 14:10 Uhr

Marvin Gräbes Grillkoffer "Picknick-Pfanne" lässt sich dank Tragegriff überall mit hinnehmen und ist auch gut zu verstauen. Foto: Gunter Fritsch Praktisches Stecksystem: Die Einzelteile baut Marvin Gräbe zu einer praktischen Picknick-Pfanne zusammen. Oben liegt das Grillgut, im Fach darunter kann der Grill mit Holzkohle oder Kohle angeheizt werden. Foto: Gunter Fritsch Alle Einzelteile der Picknick-Pfanne lassen sich im praktischen Metallgehäuse unterbringen, das einem Koffer mit Tragegriff ähnelt. Foto: Gunter Fritsch

Grillen liegt im Trend - keine Frage. Und so ist auch der Neuntklässler Marvin Gräbe auf die Idee gekommen, ein mobiles Grillset zu entwickeln, das nicht nur praktisch, sondern vor allem auch in all seinen Einzelteilen wiederverwendbar ist. "In der Verwandtschaft wurde immer wieder mit Einweggrills Essen zubereitet", berichtet der in Bestenheid wohnende Schüler von seinen Erfahrungen. Nach dem Grillen in der freien Natur landeten die Einweggrills im Mülleimer. Keine wirklich nachhaltige Methode.

Ganz anders der mobile Grillkoffer: Aus hochwertigen Metallen gefertigt, wie Konstruktionsleiter Peter Reichert von der Bestenheider Firma König & Meyer berichtet, lässt sich das Gerät immer wieder und fast überall einsetzen, um darauf Fleisch, aber auch Gemüse zu grillen. Auch wenn ein Grillkoffer nicht gerade zu den Produkten gehört, die der Musikzubehör-Hersteller im Angebot haben wird, sei es für das Unternehmen wichtig, junge Forscher und Entwickler beim Wettbewerb "Kreative Köpfe" zu unterstützen, begründet Reichert, warum die Firma den Wettbewerb von Beginn an unterstützt. Denn so ließen sich immer wieder auch junge Leute mit hohen technischen Fertigkeiten entdecken.

Vier Komponenten

Der Grillkoffer besticht durch seine Einfachheit: Er besteht lediglich aus vier Komponenten, die gleich mehrere Funktionen erfüllen. Der Deckel des Metallkoffers besteht aus Edelstahl und dient - ist der Grill aufgebaut - auch als Grillpfanne. Leicht zu reinigen, lässt sich auf ihm außer Fleisch auch Gemüse zubereiten. Federstecker sichern den Metalldeckel, dienen als Distanzhalter - aber auch dazu, den Abstand zwischen der Unterpfanne und der Grillpfanne zu variieren.

Dies geschieht über vier Metallstäbe. Sie werden an den vier Ecken der Unterpfanne, in der sich die Holzkohle oder Holz befinden, eingesteckt. Vier Lochungen unterschiedlicher Höhe ermöglichen es anschließend, mithilfe der Federstecker die Höhe der Grillpfanne über der Glut zu variieren, erläutert Marvin Gräbe. "Je tiefer die Pfanne über der Holzkohle, desto heißer wird es auf der Grillpfanne", beschreibt der Schüler der Werkrealschule Urphar-Lindelbach das einfache, aber effektive Prinzip. Kurzgebratenes wie etwa Eier können so schnell zu bereitet werden. Braucht es weniger Hitze, wird die Grillpfanne einfach nach oben gesetzt.

Ablagefächer vorhanden

Auch der Griff an der Seite der Unterpfanne hat gleich zwei Funktionen. Dient er einerseits zum Transport des Grillkoffers, kann mit ihm andererseits auch über Schlitze im Boden der Unterpfanne die Luftzufuhr für die Holzkohle reguliert werden. Diese liegt auf einem gelochten Einsatz in der Unterpfanne. An den beiden schmalen Seiten befinden sich zwei Fächer, in den außer den vier Metallstäben auch zwei Metallgriffe für die Grillpfanne Platz haben. In Schlitze an den Seiten der Grillpfanne eingesteckt, lässt sich so die Pfanne anheben, ohne sich die Finger zu verbrennen. "In den Seitenfächern fände aber auch noch ein Grillbesteck Platz", skizziert Peter Reichert die Nützlichkeit der Ablagefächer.

Platz findet der metallene Grillkoffer fast überall. Er kann so zum Campen oder zur Grillparty am See mitgenommen werden. Die Brandgefahr, da ist sich Marvin Gräbe sicher, ist deutlich geringer als beim Einweggrill. Auch hinterlasse man durch offenes Feuer keine Spuren oder Schäden in der Natur.

Hintergrund: Wettbewerb »Kreative Köpfe« Der Wettbewerb »Kreative Köpfe«, der von der Stiftung »Junge Kreative Köpfe Wittenstein« getragen und neben Wertheim an weiteren drei Standorten ausgetragen wird, will den Entdecker- und Erfindergeist wecken. Schüler im Alter von 13 bis 19 Jahren können ihre Projektideen mit Unterstützung von Experten aus regionalen Unternehmen umsetzen und erhalten dabei Einblicke in Unternehmen sowie Möglichkeiten zu forschen, zu tüfteln und sich auszuprobieren. Die Umsetzungsphase der Projekte in den beteiligten sieben Wertheimer Firmen läuft noch im September. Nach der Jurysitzung bei der Firma Lutz Pumpen soll die Preisverleihung am 19. Oktober im Arkadensaal stattfinden. gufi