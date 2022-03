Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erddeponien im Landkreis sollen weiter betrieben werden

Neue Vereinbarung: Umfangreiche Anlieferungserklärung muss ausgefüllt werden - Noch lange Betriebsdauer

Main-Tauber-Kreis 02.03.2022 - 11:22 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbildaufnahme - Luftbild von Wertheim Dörlesberg; Wertstoffhof; Deponie

Auch muss der Anlieferer Recyclingfirmen oder Landwirte, bei denen er angefragt hat, ob eine Annahme des Erdaushubs möglich ist, namentlich nennen, erläuterte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Main-Tauber (AWMT), Walter Scheckenbach, das Verfahren. Bis Ende vergangenen Jahres war eine solche umfangreiche Anlieferungserklärung (siehe: Stichwort) noch nicht notwendig.

Hintergrund der neuen Regelung, die nun mit den Kommunen im Landkreis vereinbart worden ist, ist ein Schreiben, das der AWMT Ende vergangenen Jahres an die 18 Städte und Gemeinden verschickt hatte. Darin waren die gesetzlichen Neuregelungen für die 21 Erddeponien im Landkreis beschrieben worden. Bereits im Jahr 2005 waren die ehemaligen Bauschuttdeponien im ganzen Land zu reinen Erddeponien umgewandelt worden, auf denen lediglich noch unbelasteter Erdaushub angenommen werden darf. Bereits seit dieser Zeit wäre es eigentlich vorgeschrieben gewesen, so Scheckenbach, bei jeder Anlieferung von Erdaushub zu dokumentieren, ob alternative Verwertungsmöglichkeiten geprüft wurden und welche dies gewesen sind. Dies sei im Main-Tauber-Kreis bislang allerdings nicht geschehen und vom Regierungspräsidium Stuttgart bis Ende vergangenen Jahres auch so geduldet worden, erläuterte Walter Scheckenbach.

Die jetzt mit dem Regierungspräsidium gefundene Kompromisslösung sieht vor, dass auf den Erddeponien im Landkreis Bodenaushub auch dann angenommen werden darf, wenn sich darin "größere Steine" befinden. Zudem genüge es bei der Prüfung alternativer Verwertungsmöglichkeiten, die jeweils angefragten Stellen in dem Formular zu benennen. Der Anlieferer, so Landkreis-Sprecher Markus Moll, müsse von den beiden angefragten Verwertungsalternativen keine schriftlichen Belege mehr vorlegen. Dies erleichtere das Verfahren bei der Entsorgung von Erdaushub spürbar, so Moll. Aufgabe des AWMT sei es nun, stichprobenartig zu kontrollieren, ob es die jeweilige Verwertungsprüfung durch den Anlieferer tatsächlich auch gegeben habe.

Geringe Mengen

AWMT-Betriebsleiter Walter Scheck machte im Gespräch mit dieser Redaktion zugleich deutlich, dass es sich um vergleichsweise geringe Mengen an Erdaushub handele, die jährlich noch auf den entsprechenden Deponien im Landkreis angeliefert werden. Er nannte Jahresgesamtwerte von durchschnittlich 20.000 Kubikmeter für alle 21 Erddeponien im Landkreis. Im Jahr 1992 sei die angelieferte Menge Erdaushub noch um das Elffache größer gewesen, beschrieb er eine Entwicklung, die sich auch während des Baubooms in den vergangenen Jahren fortgesetzt habe. Erdaushub von Bauprojekten von zum Beispiel 300 bis 400 Kubikmeter gelange nicht mehr auf die Erddeponien, sondern werde vom Bauherrn oder Transporteur etwa bei Schotterwerken abgeliefert.

Betroffen von der Neuregelung seien vor allem Kleinanlieferer, die den Bodenaushub für ihren Gartenteich oder für die Fundamente einer Garage auf den Deponien abliefern wollen. Denen hätten zum Teil lange Wege durch den Landkreis gedroht, hätten einzelne Kommunen ihre Ankündigungen wahr gemacht und ihre Deponie auf Gemeindegebiet geschlossen. Die Betriebsgenehmigungen für die Erddeponien im Landkreis wären dann erloschen, neue Genehmigungen durch das Land Baden-Württemberg hätte es keine mehr gegeben, so Landratsamtssprecher Moll. Für den gesamten Main-Tauber-Kreis wäre dann nur noch die Kreismülldeponie in Dörlesberg übrig geblieben, die Erdaushub hätte annehmen können. Eine auch aus ökologischen Gesichtspunkten "schlechte Lösung", verwies Walter Scheckenbach darauf, dass dann eine Fahrt zur Deponie "für manchen Landwirt zur Tagesreise" geworden wäre.

Hohe Kosten in Dörlesberg

Zudem sind die Kosten für die Anlieferung von Erdaushub in Dörlesberg deutlich höher. Kostet ein Kubikmeter Erdreich nach der vom Kreistag im vergangenen Jahr beschlossenen Gebührenerhöhung auf einer der 21 Erddeponien zehn Euro, sind es in Dörlesberg 120 Euro je Kubikmeter. Auf der Kreismülldeponie ist schließlich auch eine Analyse des Erdreichs notwendig, die etwa 500 Euro zusätzlich kostet. AWMT-Betriebsleiter Walter Scheckenbach verwies zudem darauf, dass es nicht Ziel sein könne, lediglich die Kreismülldeponie Dörlesberg als einzige öffentliche Deponie im Kreis zu haben. Mit ihrem Volumen müsse sorgsam umgegangen werden. Zumal es auf den reinen Erdaushubdeponien für die kommenden Jahre noch ausreichend Kapazitäten gebe. Scheckenback kalkuliert, dass es auf diesen Deponien noch durchschnittlich für 20 bis 30 Jahre Verfüllkapazitäten gebe.

Stichwort: Anlieferungserklärung Wer in Zukunft seinen Erdaushub auf einer der 21 Erddeponien im Landkreis abliefern will, der muss eine umfangreiche Anlieferungserklärung ausfüllen. Darin müsse der Anlieferer erklären, so der technische Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Main-Tauber (AWMT), Michael Schinnagel, wer der verantwortliche Bauherr und wer der Transporteur sei. Auch die Herkunft, die Art, die Menge und das Aussehen des Bodenaushubs müssen beschrieben werden. Ebenso seine Konsistenz, sein Geruch und seine Farbe. Zudem muss der Anlieferer eine Erklärung abgeben, dass er mindestens zwei alternative Verwertungsmöglichkeiten - bispielsweise bei einem Recyclingunternehmen - geprüft hat und muss deren Namen nennen. Einen schriftlichen Beleg der angefragten Entsorgungsalternativen muss der Anlieferer des Erdaushubs hingegen - entgegen der ursprünglichen Regelung - nicht mehr vorlegen. Zudem muss er bestätigen, dass er keine Anhaltspunkte dafür hat, dass der Bodenaushub mit Schadstoffen belastet ist. Der jeweilige Platzwärter der Deponie wiederum muss genau Buch darüber führen, wann welche Stoffe wo abgelagert wurden. Außer auf der Kreismülldeponie Dörlesberg wird Erdaushub auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim noch auf den Erddeponien in Nassig und Kembach entgegengenommen. Weitere Erddeponien gibt es in Külsheim, Hundheim und Freudenberg. (gufi)