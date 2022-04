Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erbprinz Ludwig jetzt auch vergeben

Fürstenhhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg: Verlobung mit Helene von Pezold aus Coburg

Kreuzwertheim 22.04.2022 - 13:54 Uhr < 1 Min.

Als VErlobte grüßen seit Ostersamstag Helene von Pezold und Ludwig Erbprinz Löwenstein-Wertheim-Freudenberg

Am Ostersamstag machte der Erbprinz, der am 30. Juni 1994 in Wertheim geboren wurde, seiner ein Jahr jüngeren Freundin, mit der er seit fünfeinhalb Jahren zusammen ist, im Rahmen eines Treffens der beiden Familien auf Schloss Niederfüllbach bei Coburg einen Heiratsantrag.

Seit 2019 im Betrieb

»Sie hat Ja gesagt«, freut sich der 27-Jährige, der nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität München 2019 in die fürstliche Verwaltung zurückkehrte und Mitte vergangenen Jahres die Gesamtverantwortung für den »Familienbetrieb« mit Land- und Forstwirtschaft sowie Immobilienbesitz übernommen hat.

Helene von Pezold wurde 1995 als dritte von vier Töchtern von Kilian von Pezold und seiner Ehefrau Christina geboren. Ihr Vater ist Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei Pezold & Leyde in Coburg. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin und hat einen Masterabschluss in Wirtschaftsinformatik.

Aktuell arbeitet Helene von Pezold als Business Analyst in der Frankfurter Niederlassung der IT-Beratungsgesellschaft Cologne Intelligence. »Arbeiten kann man dort auch von Kreuzwertheim aus«, blickt der Erbprinz auf die Zeit nach der Hochzeit, die für das kommende Jahr im Schloss in Kreuzwertheim geplant ist.

»Jetzt feiern wir aber zunächst in diesem Jahr die Hochzeiten meiner Schwester Amelie und einer Schwester von Helene, und erst danach machen wir uns auf die Suche nach einem passenden Termin«, erklärt der Erbprinz abschließend.

PETER RIFFENACH