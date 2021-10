Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erasmus Day: Bestenheider BSZ ist wieder mit dabei

Berufliches Schulzentrum: Praktika in USA, Namibia, Frankreich und Italien stehen ganz oben auf der Liste

Ohne Maske, ohne Abstand: Einstimmung auf den Erasmus Day mit Bildern aus vergangenen Zeiten durch Markus Holste. Schulleiter Manfred Breuer (rechts außen) hört wie die Klassensprecher aufmerksam zu.

Vom 14. bis 16. Oktober werden in ganz Europa die Erasmus Days gefeiert. Dort wird gezeigt, welche Möglichkeiten das Erasmus+ (sprich: Erasmus plus)-Programm bietet. Europaweit finden spannende Aktionen statt, die das europäische Engagement aller am Programm Beteiligten sichtbar machen sollen.

Das BSZ in Bestenheid ist seit 2014 dabei. Schulleiter Manfred Breuer sagte daher am Freitag nicht ohne Stolz, dass seine ganze Schule, Lehrer und Schüler »nachgerade brennen« für das vereinte Europa. Er würdigte das Engagement seiner beiden Kollegen Markus Holste und Patrick Schönig, die den Arbeitskreis ALIB (Außerschulische Lernorte und internationale Begegnungen) leiten. Gerade die direkte Begegnung, der persönliche Austausch und das Eintauchen in eine andere Kultur seien das schärfste Schwert im Kampf gegen Nationalismus, Separatismus und Intoleranz. Federführend bei Erasmus+ sei Markus Holste, in dessen Händen das Programm genau richtig sei.

Dieser sprach in seinem Rückblick besonders das zweieinhalbjährige Projekt an, das im Frühling 2021 ausgelaufen ist. Eigentlich hätten Teilnehmer aus Bulgarien, Italien, Polen und der Türkei im März 2020 nach Wertheim kommen sollen. Auf den Herbst verschoben, wurde wieder nichts daraus. Im Februar 2021 traf man sich schließlich im virtuellen Raum und bearbeitete gemeinsam das Thema »Stereotypes in Education«, bei dem es um Vorurteile im Bildungsbereich ging.

Geschlechtsspezifische, nationale und religiöse Stereotype kamen zur Sprache. Ein Manifest wurde erarbeitet, damit Stereotype, die letztlich zu Diskriminierung führen können, gar nicht erst aufkommen. Dazu schlägt die Gruppe des BSZ multi-kulturelle Tage an der Schule vor, will Infowände mit Informationen zum kulturellen Hintergrund der Schüler aufstellen und auch in Zukunft auf Austauschmaßnahmen setzen.

Holste wies darauf hin, dass das BSZ jetzt bei Erasmus+ akkreditiert ist und zeigte die entsprechende Urkunde. »Jetzt können wir Zuschüsse einfacher beantragen«, freute er sich und teilte mit, dass es für das letzte Projekt über 26.000 Euro an Unterstützung gegeben habe.

Auch einen Gruß aus der Partnerstadt Gubbio hatte er dabei. Die dortige Schule hat einen Kalender kreiert, der jeden Monat unter ein besonderes Motto stellt. »No Hate Speech« (keine Hass-Rede), »Avoid aggressive words« (aggressive Wörter vermeiden) heißt es da für Oktober. Jede Klasse bekommt einen solchen Kalender.

Markus Holste überreichte an mehrere junge Menschen sogenannte Mobilitätspässe. Sie dokumentieren die im Rahmen eines Auslandsaufenthalts erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten. Damit könne man bei Bewerbungen punkten, zeigen sie doch, dass man in der Lage sei, sich zu öffnen. In den anschließenden lockeren Gesprächsrunden erfuhr man von fünf Industriekaufleuten im zweiten Ausbildungsjahr, dass sie demnächst zu einem 14-tägigen Praktikum nach Dublin reisen.

Sie werden dort in kleineren bis mittleren Unternehmen, Kanzleien oder öffentlichen Einrichtungen arbeiten und in Gastfamilien wohnen. London, das bisherige Ziel, entfällt wegen des Brexit.

Organisation und Aufenthalt werden von Erasmus+ finanziert, die Teilnehmenden müssen Flug und Taschengeld bezahlen, wobei sich manche Ausbildungsfirmen beteiligen. Schüler aus dem Wirtschaftsgymnasium meinten, dass auch sie gerne nach dem Abitur ins Ausland gehen würden.

USA, Namibia, Frankreich und Italien stehen ganz oben auf der Wunsch-Liste. Werte seien ihnen wichtig im Vergleich mit fremden Kulturen und wie mit Fremden umgegangen wird. Spannende Erfahrungen, die vor den jungen Menschen liegen.

