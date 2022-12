Er hilft Firmen zu verstehen, wie ihre Kunden ticken

Zur Person: Stefan Rippler

Stefan Rippler sagt über sich selbst, dass "zwei Seelen in seiner Brust wohnen: die journalistische und die kaufmännische." Der 37-Jährige wollte nach eigener Aussage bereits im zarten Alter von elf Jahren journalistisch arbeiten. Die Schülerzeitung genügte ihm bald nicht mehr, sodass er mit 13 in seinem Heimatort Unterwössen im Achental eine eigene Ortsteilzeitung herausbrachte. "Die habe ich 150 Mal kopiert, leimgebunden und in die Briefkästen in meinem Viertel gesteckt", erzählt er.

Als ein Lokalredakteur des Traunsteiner Tagblatts ein Exemplar in die Finger bekam, nahm er Rippler als Mentor unter seine Fittiche. Von lokalen Themen weitete der damals 15-Jährige seine Interessen bald ins Außerirdische aus. Er schrieb einen Artikel über den Verkauf von Mondgrundstücken und schickte ihn "rotzfrech an Spiegel, Stern und Focus". Focus Online veröffentlichte den Text und bot dem Jugendlichen ein Praktikum an, das er in den Sommerferien dort machte. Danach schrieb er weiter für Focus und Zeit Online.

Stefan Rippler war Anfang der 2000er Jahre in den Pionierzeiten des Internets in Deutschland sehr aktiv. Ihn habe der Netzwerkgedanke fasziniert, der dem Jugendlichen aus dem kleinen Dorf im Achental den Austausch mit Leuten in größeren Städten und im Ausland ermöglichte. Bald übernahm er von Focus Online eine Internetseite, die Tipps zu Praktika in der Medienbranche gab und diese auch vermittelte.

Rippler studierte in Augsburg Medien und Kommunikation, machte eine kaufmännische Ausbildung beim Bauer Verlag in Hamburg und wollte nach einer Zeit im Onlinevertrieb bei Bauer wieder in eine Redaktion zurück. Er arbeitete als geschäftsführender Redakteur bei Computer Bild und war Chefredakteur des Heimwerker-Magazins "Selber machen", bevor er sein Geld als freier Journalist und mit PR für Unternehmen verdiente.

Vor zwei Jahren gründete er die Rippler Media GmbH in Wertheim, dem Geburtsort seiner Frau. Stefan Rippler ist Autor von zehn Büchern, von denen die meisten Berufsratgeber sind. Sein neuestes Werk trägt den Titel "Das Persona-Prinzip" und handelt von dem Thema, das ihn derzeit hauptberuflich am meisten beschäftigt. Sein Persona Institut ist kürzlich zum Innovator des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. (dau)