Ente gut, alles gut

Von Gusti Kirchhoff

07.12.2022 - 13:47 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Zeiten, als man in der nächsten Umgebung seine Weihnachtsgans beim Bauern frisch geschlachtet kaufen konnte, sind sowieso vorbei.

Nun also die Ente. Wir wollen sparen. Kürzlich habe ich gelesen, wie und woran ich überall sparen kann. Da wird geraten, öfter mal ein Buch zu lesen statt den Fernseher einzuschalten. Laut dem Artikel verbraucht ein Fernseher in einer Stunde etwa 80 Watt, zehnmal mehr als eine moderne Leselampe, die höchstens acht Watt in der Stunde braucht. Das ist doch mal ein guter Rat. Und ehrlich, gibt es etwas Schöneres, als an trüben Wintertagen gemütlich in die warme Decke eingehüllt auf dem Sessel zu liegen und in die spannenden Bücherwelten einzutauchen?

Wenn?, ja wenn da nicht dieser Flyer im neuen Gemeindebrief gewesen wäre. Ich war geschockt. Der Bürgermeister wies darauf hin, die Nachricht von unserer Landrätin sorgsam zu lesen. Es wird auf die Gefahr eines »Blackouts« hingewiesen. Vor gar nicht so langer Zeit im 2. Weltkrieg hieß das »Stromausfall« und egal, wie man es nennt, es kommt auf das Gleiche heraus. Horrorvorstellung.

Ist es wirklich schon wieder soweit? »Vorsorge für Krisenlagen« steht auf dem Prospekt. »Stromausfall und Selbsthilfe, Gefahrenbewusstsein stärken und Vorsorge treffen«, lese ich. Weiter geht's: »Wie bereite ich mich vor«?

Wir sollen möglicherweise zehn Tage ohne Einkaufen überstehen. Man geht davon aus, dass 2200 Kilokalorien den Tagesbedarf decken sollen. Welch ein Luxus. Wir hatten damals nur 800 bis 1000 Kilokalorien zur Verfügung. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, die hier in einer Liste vorgeschlagenen Vorräte anzulegen.

Noch gibt es alles

Noch gibt es alles - noch. Bei einem längeren Stromausfall wird wahrscheinlich die Kommunikation nicht in gewohntem Maße verfügbar sein, bedeutet: kein Telefon, kein Internet und auch keine anderen Medien stehen zur Verfügung, ist zu lesen. Da sollte man ein batterie- oder solarbetriebenes Radio besitzen. Die Wirtschaft sollen wir auch ankurbeln, indem wir uns einen Campingkocher anschaffen und was mich besonders beeindruckt hat: warme Kleidung, Schlafsäcke und Decken. Dieses »Flugblatt« (Flugblatt erinnert sehr an den schlimmen Krieg?) ist aufzubewahren, damit wir im Notfall wissen, wie und wo man Informationen bei einem Stromausfall von mehr als zwei oder mehr Stunden erhalten kann und wie wir uns schon jetzt darauf vorbereiten können.

Soweit die Information des Landratsamts Main Spessart. Ich muss sagen, ich hatte eine schlaflose Nacht.

Nun sitze ich hier und hoffe, dass das beschriebene Szenario niemals eintritt. Mein Schwiegersohn, ein »kölsche Jung« zitiert in solchen Fällen gern das »kölsche Grundgesetz«: »Et häd noch immer jutjejange«?

Richtig so, Denken müssen wir sowieso, dann doch lieber positiv.