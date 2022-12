Engagiert auf und neben dem Spielfeld

WERTHEIM-HOFGARTEN 28.12.2022

Siegfried Wießner feiert seinen 80. Geburtstag.

Geboren am 29. Dezember 1942 in Urphar, war Wießner nicht unbedingt zum Mitglied beim Nachbarverein prädestiniert. »Bis heute bin ich aktives Mitglied beim SSV Mainperle Urphar-Lindelbach«, sagt der gelernte Kaufmann, der 1957 nach dem Abschluss der achtjährigen Volksschule in Urphar eine dreijährige Ausbildung in der Wertheimer Geschäftsstelle der Kaufmännischen Krankenkasse Halle (KKH) begann.

»Zwar habe ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, aber die Arbeit dort war nicht meins«, begründet er die Tatsache, dass er relativ schnell die Stelle gewechselt hat. Er ging zur Vereinten Versicherung AG, der »besten Versicherung Deutschlands«, wie Wießner schwärmt. 1967 heiratete er seine Frau Inge und dem Ehepaar wurde eine Tochter geschenkt, die heute mit ihrem Lebensgefährten in Frankfurt lebt. Leider sei seine Frau 1997 gestorben, berichtet der Jubilar, der bis zu seinem Rentenbeginn im Versicherungsbereich, zuletzt bei der Allianz AG, gearbeitet hat.

Zeit seines Lebens hat sich Wießner den örtlichen Sportvereinen verbunden gefühlten. Zunächst engagierte er sich bei der SSV Mainperle Urphar-Lindelbach, der er bis heute die Treue hält, und nachdem er 2007 in den Hofgarten umgezogen ist, brachte er sich beim FC Eichel ein. »In Urphar machte ich die Schiedsrichterausbildung und war ab 1978 fast jedes Wochenende auf den Sportplätzen bis hinauf zur Landesliga unterwegs«, erklärt er.

Zudem engagierte er sich in der Schiedsrichtervereinigung zunächst von 1982 bis 1986 als Schriftführer und in der Ausbildung von Jungschiedsrichtern. »Ab 1986 war ich für zwei Jahre Schiedsrichterobmann, bis ich aus gesundheitlichen Gründen alle meine Posten aufgeben musste«, bedauert er.

Nachdem er 2011 beim FC Eichel beigetreten war, kam schnell der Wunsch auf, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten einzubringen. Körperliche Mithilfe war ausgeschlossen und deshalb brachte er sich im Förderverein ein, dessen Vorsitz er 2014 übernahm. »Es ist sehr wichtig, dass die Arbeit der Vereine finanziell oder durch tätige Mithilfe unterstützt wird«, wirbt der Jubilar, der auch heute noch gerne die Spiele des FCE besucht, für verstärktes ehrenamtliches Engagement.

