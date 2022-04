Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Engagement hat kein Ablaufdatum

Tafel: Beschäftigte der Wertheimer Verwaltung unterstützen

Wertheim 24.04.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Bis zu dreimal wöchentlich holt Petra Jankowski-Gruber die Spenden für die Tafel in der Stadtverwaltung ab. Foto: Stadt Wertheim

Die Mitarbeiterin in der Feuerwache Wertheim hatte die Idee für die Spendenaktion und freut sich über die Resonanz, die der Aufruf bei den Kollegen immer noch findet. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung weiter mitteilt, waren für ihr Engagement Berichte in den örtlichen Tageszeitungen ausschlaggebend, dass beim Tafelladen die Waren knapp würden.

Das wird benötigt

Da habe sie einen Beitrag zur Unterstützung leisten wollen, so Jankowski-Gruber. Sie nahm Kontakt mit der Stabsstelle »Zentrale Steuerung« auf und »innerhalb von zwei Tagen war mit Hilfe von Jürgen Graner und Katharina Krebs alles Notwendige organisiert und in die Wege geleitet«. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung orientieren sich bei ihren Spenden an einer Übersicht besonders notwendiger Lebensmittel und Drogerieartikel, die mit Hilfe von Dieter Edelmann, dem ehrenamtlichen Leiter der Wertheimer Tafel, zusammengestellt worden ist und bei Bedarf aktualisiert wird.

Fast immer benötigt werden Mehl, Zucker, Margarine und Öl, aber auch Käse, Milch oder Dosenwaren. Drogerieartikel, wie Zahnpasta, Haarshampoo, Waschmittel, Toilettenpapier, Taschentücher und Küchenrollen sind ebenfalls gefragt.

Bei Lebensmitteln sollte darauf geachtet werden, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht unmittelbar erreicht wird oder gar schon überschritten ist, heißt es weiter. Selbstgemachtes, wie Marmelade, »ist zwar gut gemeint, aber die Tafel darf sie nicht an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben«, erläutert Petra Jankowski-Gruber. Auch dürfen dort Großpackungen, etwa Toilettenpapier, nicht geöffnet werden.

Deshalb sei es besser, bei diesen Artikeln, wie auch bei Waschmittel, kleinere Gebinde zu spenden, damit möglichst viele, die es benötigen, davon profitierten. »Wir freuen uns immer riesig über Spenden«, sagt Dieter Adelmann. Denn der Bedarf sei groß.

»Alleine am ersten Öffnungstag nach Ostern hatten wir mehr als 80 Kundinnen und Kunden«, verdeutlicht er. Für Petra Jankowski-Gruber hat ihr Engagement kein Mindesthaltbarkeitsdatum. »So lange es benötigt wird«, antwortet sie auf die entsprechende Frage und ergänzt: »Es wäre schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen am Ball bleiben. Der Elan darf jetzt nicht nachlassen.«

el