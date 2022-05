Energiewende im Schenkenwald?

Bürgerwindpark: Fürstenhaus und Münchener Projektentwickler stellen Ideen für sechs Windräder vor

Wertheim 10.05.2022 - 14:39 Uhr 3 Min.

Blick über den Nassiger Ortsteil Ödengesäß. Im Hintergrund sind klein die Windräder bei Rauenberg zu erkennen. Auch im Schenkenwald gibt es Ideen für einen Windpark.

Der Erbprinz, zuständig für die Geschäfte der Fürstlich Löwenstein-Wertheim-Freudenbergschen Verwaltung, Camillo Khadjavi von der Münchener Firma Reventon Asset Partners sowie Ingenieurin Mariella Schubert stellten Pläne vor, im Wald des Fürstenhauses und in städtischem Wald bis zu sechs Windkraftanlagen zu errichten. Sie könnten bis zu 255 Meter hoch werden und bis zu ein Drittel des Strombedarfs in Wertheim decken, erklärte Khadjavi.

Frühes Projektstadium

Es gehe um »Austausch und Verständnis« sowie die Vorstellung einer Idee, eine Entscheidung sei damit noch nicht verbunden, hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in seinem Vorwort betont. Die Planer hatten sich vor einigen Wochen mit Rathauschef und Bauabteilung zusammengesetzt und auch Kontakt mit Stadtwerken und großen Wertheimer Stromverbrauchern aufgenommen. Danach hatte die Gerüchteküche gebrodelt. »Wir reden drüber, damit alle den gleichen Informationsstand haben«, erklärte Herrera Torrez.

Die Idee für dieses Projekt müsse man auch vor geänderten geopolitischen Hintergründen betrachten: Energieautarkie sei durch den Ukrainekrieg deutlich wichtiger geworden. »Heute müssen wir so ein Thema anders betrachten als vor 15 Jahren.« Schon vor 13 Jahren hatte es die Idee für Windkraftanlagen im Schenkenwald gegeben, insbesondere aus Nassig gab es damals erheblichen Widerstand.

Akzeptanz wichtig

Man setze auf möglichst große Akzeptanz in der Bevölkerung und stelle das Projekt schon deshalb frühzeitig vor, betonte Khadjavi. Man habe die Chance, grünen Strom vor Ort zu produzieren und die Bürger mit einzubinden. Vier der Anlagen sollen auf fürstlichen Gebiet stehen, zwei im Stadtwald. Theoretisch gingen auf den Flächen auch mehr, doch darunter würde sicher die Akzeptanz leiden, sagt Kahdjavie gegenüber unserer Redaktion. Bei der Beteiligung seien mehrere Modelle denkbar, unter anderem eine Eigentümerschaft der Stadtwerke an einigen Anlagen oder eine Beteiligung der Bürger über lokale Finanzinstitute. Ob das Fürstenhaus selbst als Eigentümer von Anlagen oder nur als Verpächter der Flächen auftrete, sei noch offen. Wie so vieles in diesem sehr frühen Stand der Planungen.

Die Voraussetzungen seien aber günstig, daurch, dass es nur zwei Eigentümer der Waldflächen gäbe. Das Gebiet sei durch Wege gut erschlossen, die Anlagen ließen sich mit verhältnismäßig wenigen Eingriffen aufbauen, erklärte Ingenieurin Mariella Schubert, die unter anderem schon die Anlagen in Neunkirchen in der bayerischen Nachbarschaft geplant hat. So ließen sich Anlagen nahe bestehender Wege bauen, durch die Nutzung von Windbruchflächen sei auch die Rodung von Flächen begrenzt. Durch die Höhe der Anlagen erreiche man auch im Binnenland eine größere Windausbeute, durch technische Weiterentwicklungen könne jede Anlage zwischen 6 und 7,2 Megawatt Leistung erbringen - gut 42 Megawatt insgesamt. Tiere wie Fledermäuse seien besser geschützt, weil sie nicht in die Höhe vordringen, in der sich die Rotoren drehen.

Auch Direktverkauf möglich

Nicht nur eine Netzeinspeisung an einen Stromversorger sei möglich, sondern mittlerweile auch eine Direktvermarktung des Stroms. So könnte lokal produzierter Strom mit Herkunftsnachweis an lokale Kunden abgesetzt werden, erklärte Kadjavi, der selbst Gesellschafter an dem Münchener Familienunternehmen ist. Die Stadt könne die Planungen beschleunigen, mit schnellen Entscheidungen könnten die Anlagen schon 2025 Strom liefern. Gehe man das normale Verfahren und gebe es Änderungen bei den Windvorrangflächen im Regionalplan, könne das das Verfahren um drei Jahre verzögern, warb der Entwickler um Unterstützung. Auch in den Ortschaftsräten der Umgebung wolle man das Projekt noch vorstellen.

Beim vorgeschlagenen Tempo trat Bauamtsleiter Armin Dattler auf die Bremse. Man habe eine gültigen Flächennutzungsplan, der zum Regionalplan passen müsse. Es gebe eine Reihe weiterer Voraussetzungen. Ähnlich sah es Herrera Torrez: »Wir sind jetzt beim Stadium Null.«

Man nehme die Pläne zur Kenntnis und warte auf weitere Unterlagen, sagte CDU-Fraktionschef Axel Wältz, der für die Projektvorstellung dankte: »Gerüchte sind nie gut.« Er unterstrich, die Menschen vor Ort bei dem Vorhaben mitzunehmen. »Uns ist wichtig, was die Ortschaftsräte sagen.«

Simulation gewünscht

Brigitte Kohout (SPD) wünschte sich eine Visualisierung in Form einer Simulation. »250 Meter ist sehr hoch. So ist das kaum vorstellbar«, sagte die Grünenwörterin. Markus Herrera Torrez warb um eine Grundsatzentscheidung. In einem halben Jahr oder einem Jahr gebe es eine andere politische Grundrichtung. »Weitere Projektentwickler werden kommen«, prophezeite der Oberbürgermeister.

»Vor 13 Jahren standen wir vor dem gleichen Problem«, sagte der in Nassig wohnende Stadtrat Johann Vogeltanz (Freie Bürger). »Damals ging der Kelch an uns vorbei, jetzt ist er wiedergekommen und noch größer geworden.« Richard Diehm (Grüne), ebenfalls aus Nassig, war skeptisch: Zwar sei er Fan lokal erzeugter erneuerbarer Energie, doch er erinnerte an die notwendigen umfangreichen Rodungen für die Windräder bei Rauenberg. Ein anderer Investor wolle Windräder nahe der Mülldeponie Heegwald errichten - dort bräuchte man nichts roden.

»Wir sollten den Planungen nicht gleich den Riegel vorschieben«, sagte Stefan Kempf (Bürgerliste). Auch in der eigenen Nachbarschaft müsse man Windräder hinnehmen. »Energiewende geht nur, wenn wir mitmachen.«

MATTHIAS SCHÄTTE