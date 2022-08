Energieumschwung in Wertheim vorantreiben

Baden-Württembergischer Städtetag: Vertreter der Großen Kreisstadt haben Netzwerke mit Räten anderer Kommunen geknüpft

Wertheim 01.08.2022 - 13:26 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Solaranalgen auf den Dächern der Wertheimer Altstadt rücken näher. Die Energiewende muss schneller gehen, das ändert offenbar manches - schnell. Foto: Michael Geringhoff

Dabei Tempo zu machen, war eines der zentralen Themen. Sowohl der Präsident des Städtetags, Peter Kurz (OB Mannheim). als auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben das drängende Muss von schnelleren Umsetzungen und weniger Bürokratie vor dem Städtetag eindringlich gefordert.

Vieles sei auch für Wertheim sehr interessant und richtungsweisend gewesen, sagen die Gemeinderäte Richard Diehm (Grüne) und Axel Wältz (CDU). Beide haben mit dem Wertheimer OB die Stadt vertreten, Vorträge und Workshops besucht. »Unglaublich interessant«, sagt der CDU-Mann Wältz im Nachgang. Es sei eine der seltenen Gelegenheiten gewesen, Netzwerke mit Räten aus anderen Städten zu knüpfen und zu sehen, wie man dort mit den Konflikten, besonders in den Fragen um Wind- und Solarenergie, umgehe. Ganz deutlich sei überall geworden, dass neue Leitlinien gebraucht würden, die schnelles Handeln an allen Orten erleichterten. Auf Wertheim gemünzt betreffe das auch den Ausbau von Dachsolaranlagen in der Altstadt.

Für Wertheim richtungsweisend

Da müsse es möglich sein, dass der Denkmalschutz zurücktrete. Sämtliche Fraktionen im Wertheimer Stadtrat seien sich in dieser Frage einig, und auch aus Stuttgart gebe es mittlerweile Signale, die für Wertheims Altstadtdächer richtungsweisend sein dürften, sagt Wältz.

Was die Windkraft anbelange, so hätten viel der Städte im Land - auch Wertheim hat es getan - Mediatoren eingesetzt, die zwischen Pro und Contra vermittelten. Ein vielleicht richtungsweisender Ansatz könnte es, auch für Wertheim, sein, die Bürger an den Erträgen der ungeliebten Windräder zu beteiligen.

Vielerorts habe das den Blickwinkel geändert, sagt Wätz. Im nahen Eberbach habe es einen Bürgerentscheid in der Windenergiefrage gegeben und der sei pro Wind ausgegangen. Wältz macht in diesem Punkt sehr deutlich, dass der Bürgerentscheid für Wertheim nicht passe. Anders als in Eberbach seien die Windenergielasten in Wertheim keinesfalls gleichmäßig auf alle Ortschaften und Stadtteile verteilt. Unbedingt müsse man im gesamten Gemeindegebiet in Sachen der Solardächer in die Offensive gehen. Auch städtische Dächer seien da in den engen Blick zu nehmen, betont Wältz Dezentral seien hier große Energiepotenziale zu heben, gerade die Kleinanlagen seien zudem viel weniger problembehaftet, als Windräder. Was aber trotz allem nicht gehe, sei, dass der ländliche Raum die Energiewende fast allein stemmen müsse.

Beispiel Sachsenhausen

»Das darf nicht sein, ohne dass die Landesregierung das mit deutlichen Entlastungen und Erleichterungen entlohnt die in klare Entwicklungschancen für den ländlichen Raum münden«, so Wältz weiter. Als Beispiel nennt er das, unter Verweis auf den Flächenverbrauch, jüngst in Teilen abgelehnte Baugebiet in Sachsenhausen. Da müsse dann vom Land auch etwas kommen. »Man kann die Akzeptanz bei uns hier nicht von oben herab erzwingen, ich erwarte deutlich mehr Unterstützung«, so Wältz. Befragt, welche Reaktion sein Statement bei den Landesvertretern ausgelöst habe, erklärt Wältz: »Sie haben gesagt: Sie nehmen es mal mit«.

»So gut wie nichts passiert«

Der Grünen-Gemeinderat Richard Diehm hat in Heidelberg den Blick auf die Arbeit verschiedener Stadtwerke gerichtet. Der zentrale Satz: »Wir sind mit allem viel zu langsam. Jeder redet dauernd von Endbürokratisierung, und so gut wie nichts passiert«, klagt Diehm. Sehr beeindruckt hätten ihn zwei geladene Fridays-for-Future-Vertreter.

Zwischen den Lehren, die Diehm und Wältz aus dem Städtetagstreffen gezogen haben, liegen weite Spannen. Diehm sieht sich bestätigt, dem Flächenfraß durch immer neue Baugebiete ein Ende zu machen.

»Wir machen uns das hier in Wertheim viel zu einfach«, viel häufiger müsse saniert statt neugebaut werden, kreativ müsse man Bauflächen in bereits bebauten Arealen finden, auch Scheunen um- und ausbauen.

»Wir sind hier auf einer absoluten Einbahnstraße unterwegs«, sagt Diehm. Zu lernen sei auch gewesen, dass die Stadt Heidelberg 50 Prozent der Haushalte mit Nahwärme versorge und gerade eben einen gewaltigen Bio-Energiespeicher baue, um Engpässe abzupuffern. Zudem setze die Universitätsstadt viel mehr auf Solarstrom als Wertheim es tue.

»In Heidelberg sind viele Parkplätze mit Photovoltaik überdacht und es rechnet sich für die Stadt«. Die Wertheimer Stadtwerke lehnten solche Projekte - unter anderem am Freibad - ab. »Angeblich rentiert es sich bei uns nicht«, klagt Diehm.

Auf dem richtigen Weg

Generell sei man in Wertheim gewiss auf dem richtigen Weg, dabei aber zu gemütlich unterwegs. Heidelbergs OB habe sehr deutlich gemacht, dass es hart werde und dass nirgendwo weiterer Verzug zu dulden sei. In Sachen des aktuell in Nassig diskutierten weiteren Ausbaus der Windenergie ist Diehm streng.

Den Schenkenwald solle man zwar schonen, aber im nahen Heegwald, rund um die Mülldeponie, wo ehedem schon eine 110KV-Stromleitung liege, da solle man dringend Windräder bauen. »Dass in Zeiten wie jetzt, manche da noch über die Optik solcher Anlagen streiten, das ist ein schlechter Scherz«, findet Diehm.

MICHAEL GERINHOFF