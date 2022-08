Energiegeladene Show im Wertheimer Burggraben

Coverband: Mytallica spielt vor rund 300 Rockfans - Viele Karte erst an der Abendkasse verkauft

Wertheim 28.08.2022 - 14:25 Uhr 2 Min.

Mytallica auf der Burg: Sie sprühten vor Energie und lie´ßen es im Burggraben so richtig krachen Mytallica auf der Burg: Sie sprühten vor Energie und lie´ßen es im Burggraben so richtig krachen

Metti Zimmer (Gitarre und Leadsänger), Tom Boschek (Gitarre), Martin Iordanidis (Baß) und Stephan Zender hatten ein Funkeln in den Augen als sie loslegten. Wer jemals auf einem Metallica Konzert war, weiß, was passiert, wenn von AC/DC der Hit "Its a long way to the Top" aus den Lautsprechen dröhnt. Spätestens hier wußte jeder, dass es gleich losgeht - das Intro wird eingespielt, die Boxen werden zur Videoleinwand und das Quartett entert mit "Battery" die Bühne.

Weiter geht's mit "Horseman". Bereits hier sind sich die zahlreichen Kuttenträger einig und singen laufstark mit. Markus Hirsch kam aus Königshofen, "Klasse was die hier abliefern, eine unheimliche Power. Ich hab Metallica in Hockenheims gesehen und die hier kommen ganzh nah dran". Was sprüht da für eine Energie durch den Burggraben. "Ihr könnt hier vor historischer Kulisse heute etwas abrocken", kündigte zwischendurch "Metti" an. Das ließen sich die Fans nicht zweimal sagen. Der nächtste Hammer kam mit "Fade to Black" und "Whiskey in the Jar". Für die 17 jährige Samira Berberich aus Neunkirchen war es das erste Konzert. Sie kam mit ihrem Vater Bernd. "Das sind Songs, die einfach zeitlos sind. Jetzt wollte ich endlich mal die Musik live hören", freute sie sich mit dabei zu sein. Tanja Hager und Burkhard Rembold waren ebenfalls bestens mit Kutte und Tour Shirt ausgestattet. Die beiden Wertheimer sahen ihre Lieblingsband erst kürzlich am Hockenheimring. "Die Songs sind echte Gassenhauer und man kann gut abrocken, schön hier mal ne Cover Band zu sehen", meinte Tanja Hager.

Dann wurde von Mytallica ganz tief in die Kiste gegriffen als sie aus dem Jahr 1988 den Hit "Harvester of Sorrow" erklingen ließen und die "Master of Puppets". Rolf aus Bad Mergentheim kennt jede Strophe auswendig. "Ich war bereits vor mehr als 30 Jahren bei Metallica in Würzburg und hab die Band schon sieben Mal gesehen. Die Musik gefällt mir einfach". Langsam ging es auf die Zielgerade als die Riffs zu "Nothing Else Matter" erklangen. Martina Hartmann, Organisatorin und Veranstalterin des Konzertes freute sich darüber, dass man in den letzten Tagen vor dem Konzert und an der Abendkasse doch noch einige Tickets verkaufen konnte. "Unglaublich, wie sich dies geändert hatt, die Leute kommen auf die allerletzte Rille, was für uns natürlich schwer zu kalkulieren ist". Dennoch zeigte sie sich mit der Resonanz zufrieden. Auf der Bühne erklangen die signifikanten Riffs von "Enter Sandman", perfekt performet. Mytallica liefen auf der Burg zur Topform auf und verabschiedeten sich mit "Seek and destroy". In dieser Form sind sie derzeit als Tribut-Band von Metallica wohl unschlagbar.

Günter Herberich