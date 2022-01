Energieberater schauen immer aufs Detail

Umwelt: Agentur für den Main-Tauber-Kreis und Verbraucherzentrale beraten ausschließlich Privathaushalte

MAIN-TAUBER-KREIS 12.01.2022

Breites Angebot: Die Energieagentur im Main-Tauber-Kreis berät täglich. Jürgen Muhler, Leiter der Energieagentur Main-Tauber. Foto: Geringhoff

Aufs Co2 zu achten und erneuerbare Energien zu nutzen, habe nichts mit Verzicht zu tun, sondern meist ausschließlich mit gesteigerter Effizienz, sagt er. Seit 2008 gibt es die kreiseigene Energieagentur. In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale wird täglich beraten, stationär auch in Wertheim und zudem bei den Ratsuchenden daheim. All das rund 300-Mal im Jahr. Gleich 60 Beratungen gab es im vergangenen Jahr allein in Wertheim und Freudenberg.

Kein »Schema F«

Die Ergebnisse können für die Ratsuchenden dabei durchaus überraschend ausfallen. »Schema »F« gibt es nicht, wir schauen individuell und aufs Detail«, sagt Muhler. »Rund 80 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt entfallen aufs Heizen und rund 85 Prozent derer, die aktuell deswegen zu uns kommen, haben derzeit noch eine der alten Ölheizungen«, weiß Muhler. Da herrsche deutlicher Zugzwang, sich umzuorientieren, denn ab 2026 dürfen keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden.

Diese »Getriebenen« machten insgesamt ein Drittel der Kundschaft aus, ein weiteres Drittel der Nachfragenden sei ganz gezielt auf der Suche nach besseren und vor allem umweltfreundlichen Lösungen, und das letzte Drittel schaue ausschließlich auf die Kosten und wolle Geld sparen. »Kein Problem«, sagt Muhler. Alles helfe beim großen Ziel, Co2 einzusparen, und wirtschaftlich konkurrenzfähig seien die »Erneuerbaren« sowieso. Wichtig zu wissen: Man muss nicht unbedingt Eigentümer sein, auch Mieter bekommen Rat. Nicht nur beim Heizen können Mieter sparen, zum Beispiel durch intelligente Thermostate, auch in den diversen elektrischen Haushaltsgeräten schlummert viel Potenzial, und selbst fürs Raumklima - Stichwort Schimmel - ist die Energieagentur zuständig.

Zuerst das Dach

Wenn Muhlers Kollegen zu einem Einfamilienhaus gerufen werden, dann schauen sie längst nicht nur auf die Heizung. »Wir sehen uns zuerst das Dach an, die Dämmung generell, schauen auf Fenster und Wärmebrücken, dann arbeiten wir uns weiter in die Details vor. Oftmals gibt es da hohe Potenziale, noch lange bevor eine neue Heizung dran ist«, erklärt Jürgen Muhler.

Es sei häufig sinnvoller, eine energetische Sanierung voranzustellen, denn dann verändere sich das Bild insgesamt nachhaltig. »Da gibt es oftmals andere Baustellen, die erst einmal mehr bringen als eine neue Heizung. Und wenn das Haus dann insgesamt weniger Energie verbraucht, dann kommen automatisch später auch ganz andere Typen von Heizungsanlagen ins Spiel«, erklärt Muhler.

Wärmepumpe am besten

Die mit Abstand umweltfreundlichste, im gut gedämmten Haus, sei dabei die Wärmepumpe. »Da steckt man eine Kilowattstunde rein und bekommt drei raus«, so Muhler weiter. Toppen lasse sich das Ganze noch durch eine Photovoltaikanlage, die den Initialstrom erzeuge. Dann komme man bei Null raus oder besser noch, man produziere überschüssigen Strom, speise ihn ein oder speichere ihn - unter anderem im eigenen Heißwasserboiler.

Schon auf dem zweiten Rang sieht Muhler die Pelletheizung. »Die ist Co2-technisch wirklich gut und optimal für die Nachrüstung, weil man die alte Infrastruktur aus Heizkörpern und Leitungen beibehalten kann«.

Immer sinnvoll sei die hybride Kombination mit zusätzlicher Sonnenenergienutzung. Tipps gibt es bei der Energieagentur nicht nur für die Technik, sondern auch rund um Zuschüsse und Fördermöglichkeiten, die den Nutzern den Umstieg auf erneuerbare Energien leichter machen sollen. »Und wir berechnen natürlich auch die Betriebskosten. Die nachwachsenden Rohstoffe sind da derzeit schon klar billiger als fossile«, sagt Muhler.

Absehbar sei selbstverständlich auch bei den Regenerativen, dass sie als Energielieferanten auf Dauer teurer werden würden, »Aber eben doch weniger als die konventionellen Energieträger«, so Muhler. Bauliche Musterlösungen gebe es nicht, ein paar ganz schnell Co2-Spar-Möglichkeiten aber schon. »Das Nutzerverhalten ist da eine ganz entscheidende Stellschraube noch, bevor man bauliche Maßnahmen ergreift. Da lassen sich ohne Weiteres locker bis zu 20 Prozent einsparen«, sagt Muhler.

Er nennt die alte Gefriertruhe, die man austauschen könnte und die rechtzeitige Nachtabsenkung der Heizung mit einer Anpassung für das Wochenende und »Ruhig auch mal einen Pullover anziehen«. MICHAEL GERINGHOFF

Zur Person: Jürgen Muhler:

Jürgen Muhler ist gelernter Schreiner, hat dann seinen Techniker »gemacht«, anschließend die Fachhochschulreife und ist dann Leiter der Meisterschule der Schreiner an der Handwerkskammer in Würzburg geworden.

Dort gibt es auch das Kompetenzzentrum für Energietechnik.

Schon 2005 hat Jürgen Muhler den Abschluss zum Energieberater gemacht und darauf aufgebaut. Bei der Energieagentur des Landkreises hat er als Leiter derzeit vier Mitarbeiter, die auch eigenwirtschaftlich handeln. Alle kommen sie aus der Baubranche, sind Architekten und Ingenieure.

Für das nördliche Kreisgebiet – Wertheim und Freudenberg gehören dazu – kommt demnächst ein neuer Kollege hinzu.

Kontakt zur Energieagentur stellt man über deren Internetseite her.

Private Termine lassen sich aber auch direkt bei Jürgen Muhler vereinbaren unter Tel. 09341 825813.

Kostenfreie stationäre Beratungstermine werden regelmäßig in Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda und Bad Mergentheim angeboten. Gegen eine 30-Euro-Anreisepauschale machen die Fachleute auch Hausbesuche und bieten individualisierte Vor-Ort-Beratung um Haus, Heizung und Solarwärme an.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Privathaushalte. (Ge)