"Energie vor der Haustür stärker nutzen"

Main-Tauber-Kreis 24.05.2022

Den Ausbau der erneuerbaren Energie vor Ort vorantreiben - wie hier in Höhefeld das Repowering der bestehenden Anlagen - und sich so von ausländischen Energielieferungen unabhängiger machen, will der Grüne-Betreuungsabgeordnete des Main-Tauber-Kreises, Sebastian Schäfer. Foto: Gunter Fritsch

Der Betreuungsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis sagte im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings auch, dass es sich bei Windkraftanlagen wie etwa der bei Höhefeld um "große Industrieanlagen" handele, die immer einen Eingriff ins Landschaftsbild bedeuteten.

Zugleich sieht der Grüne-Bundestagsabgeordnete, der im Haushaltsausschuss sitzt, ein Umdenken in der Bevölkerung. Die Nachfrage etwa nach der Produktion von eigenem Strom auf dem Hausdach mit der gleichzeitigen Installation von Stromspeichern und Wärmepumpen sei groß, sagte er. In der Summe ist Schäfer deshalb davon überzeugt, dass die Versorgungssicherheit in Zukunft bei der Installation von Photovoltaik- und Windkraftanlagen eine größere Bedeutung haben werde. Artenschutz und Landschaftsbild dürften nicht "völlig vernachlässigt" werden, müssten aber durch die Ausweisung von Schutzgebieten erfolgen.

Um Versorgungssicherheit gerade auch für industrielle Standorte wie Wertheim, aber auch für Haushalte zu gewährleisten, brauche es deshalb einen stärken Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort, ist Sebastian Schäfer überzeugt. Im Main-Tauber-Kreis, wo es eine entsprechende Windhöffigkeit gebe, werde es einen "deutlichen Ausbau" von Windenergieanlagen geben müssen, so Schäfer. Wenn ein Haus neu gebaut werde, dann sei in Baden-Württemberg jetzt zudem die Installation einer Photovoltaikanlage (PV) verpflichtend. Bei Industrieanlagen gelte das genauso. Auch die Installation von Photovoltaikanlagen in denkmalgeschützten Altstädten wie etwa Wertheim müsse in Zukunft möglich gemacht werden, ist Schäfer überzeugt.

