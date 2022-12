Energie- und Wasser-Service der Stadtwerke Wertheim und Tauberfranken gebündelt

Gemeinsame Tochtergesellschaft

MAIN-TAUBER-KREIS 21.12.2022 - 15:25 Uhr 2 Min.

Vorstellung der neu gegründeten Energie- und Wasser-Service (EWS) Main-Tauber GmbH (von links): Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, EWS-Geschäftsführer Sebastian Heger, Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmid, EWS-Geschäftsführer Michael Berthold und Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken. Foto: Peter D. Wagner

Gegenstand des neuen Unternehmens ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Energie-, Wärme- und Wasserversorgung sowie besonders auf dem Gebiet des Zählerwechsels. Die Stadtwerke Wertheim und das Stadtwerk Tauberfranken beauftragen seit Jahren fremde Dienstleister für die Zählerwechsel im Strom-, Gas- und Wassernetz. Außerdem kooperieren beide Stadtwerke schon in unterschiedlichen Geschäftsbereichen miteinander, erklärten die beiden EWS-Geschäftsführer Michael Berthold und Sebastian Heger.

Daraus sei die Überlegung entstanden, auch beim Thema Zählerwechsel eng zusammenzuarbeiten sowie diese kerngeschäftsnahe Dienstleistung in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft zu bündeln und zu optimieren. Eines der Hauptziele ist es, die Kommunikation zu den Kunden der jeweiligen Stadtwerke zu verbessern und einen guten Service rund um die Zählerwechsel bieten zu können«, berichteten Michael Berthold und Sebastian Heger.

Beginn im Februar

Beginnen werde die neue Gesellschaft im Februar 2023 mit dem Wechseln der Wasserzähler als Dienstleistung für die beiden Stadtwerke im nördlichen und südlichen Main-Tauber-Kreis. Mittelfristig werde dann auch das Wechseln von Strom-, Gas- und Fernwärmezähler hinzukommen.

Gleichzeitig eröffne eine solche gemeinsame Tochtergesellschaft künftig ebenso die Möglichkeit, mehr Dienstleistungen für Kommunen im Wasserbereich und für benachbarte Stadtwerke zu erbringen, betonten unisono die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Paul Gehrig (Tauberfranken) und Thomas Beier (Wertheim). »Neben den Serviceleistungen für Kundschaften und einer verstärkten Kundenorientierung haben wir eine ganze Reihe von Potenzialen, die weiterwachsen werden. Einhergehend schaffen wir zusätzlich insbesondere auch mit Blick auf die Zukunft einen Pool an qualifizierten Fachkräften, um dem allseits bestehenden und oft diskutierten Fachkräftemangel zu begegnen«, ergänzte Paul Gehrig.

»Wir müssen und können mit dieser neu erwirkten Dienstleistungs- und Tochtergesellschaft EWS zur rechten Zeit den richtigen Weg einschlagen, um gemeinsam Potenziale zu bündeln und mit dementsprechenden Synergieeffekten in die Zukunft zu gehen«, unterstrich sein Wertheimer Stadtwerke-Kollege Thomas Beier.

Anette Schmid, Bürgermeisterin der Stadt Tauberbischofsheim, begrüßte die künftig ortsansässige EWS und wünschte ihr, den beiden Stadtwerken sowie den jeweiligen Geschäftsführern viel Erfolg dabei.

Die Stadtwerke Wertheim und das Stadtwerk Tauberfranken sind die zu jeweils 50 Prozent beteiligten Gesellschafter der EWS, die bereits Mitte November in Bad Mergentheim notariell beurkundet wurde. Ihren Sitz hat diese neue Dienstleistungsgesellschaft im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim (Am Wört 1) mit Außen- und Anlaufstellen sowohl in Wertheim als auch in Bad Mergentheim.

Im Bereich der Stadtwerke Wertheim nehmen bisher die Städte Freudenberg und Wertheim sowie der Markt Kreuzwertheim Dienstleistungen von Kooperationspartnern in Anspruch. Im Bereich des Stadtwerks Tauberfranken gilt dies in den Städten Bad Mergentheim, Külsheim und Niederstetten sowie in den Gemeinden Dörzbach, Igersheim und Königheim.

