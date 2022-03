Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Endlich zurück: Der Wertheimer Ostermarkt

Fest: Gut 30 Stände zwischen Main-Vorland und Brückengasse soll es geben - Grüner Markt am 9. April

Wertheim 30.03.2022 - 15:00 Uhr 2 Min.

Das waren noch Zeiten, vor Corona. Im März 2018 schoben sich die Menschen während des Wertheimer Ostermarkts regelrecht durch die Gassen. Am 9. und 10. April geht's tatsächlich wieder los. Der Ostermarkt 2022 in Wertheim findet statt. Foto (Archiv): Thilo Winkelmann

So lange hatte es coronabedingt ohne gehen müssen - die Absetzung fast aller Coronaregeln jetzt kommt den Veranstaltern nun aber deutlich entgegen.

Eine sicher Sache

Der Markt unter freiem Himmel werde eine sichere Sache sein, »gefahrlos und im Außenbereich absolut unkritisch«, sagt Bernd Maack als Vorsitzender des lokalen Stadtmarketing Vereins. »Die Leute wollen wieder raus, es ist absolut sinnvoll, ihnen jetzt auch wieder Veranstaltungen anzubieten«, sagt auch Christian Schlager. Gut 30 Stände zwischen Main-Vorland und Brückengasse soll es geben, am Samstag flankiert der Grüne Markt den Ostermarkt.

Einen kleinen Marktbereich werde es zudem an der Stiftskirche geben, am Sonntag dann auch ein Oldtimertreffen auf der Burg und ergänzend in der Innenstadt den verkaufsoffenen Sonntag.

Zum Ostermarkt werden auch heuer kostümierte junge Damen gehören, die bunter Ostereier verteilen, und das generelle Thema »Osterbrunnen« solle neuerlich Fahrt aufnehmen, verspricht Schlager.

Der Engelsbrunnen ist bereits geschmückt, der Brunnen auf dem Marktplatz soll in diesem Jahr erstmals eine üppige Osterkrone erhalten. Ein örtliches Floristikunternehmen und die evangelische Allianz werden antreten und hier viel Farbe ins Spiel bringen.

»Das wird der schönste Osterbrunnen seit langer Zeit«, schwärmt Schlager und kündigt kontinuierliche Ausweitungen für die kommenden Jahre an. Spontan hat er am Mittwoch auch die »Osternestaktion« verlängert. Noch bis Freitag, 1. April, bleibt Interessierten Zeit, ein gebasteltes Osternest beim Innenstadtmanagement abzugeben - Vorlagen gibt es auch im Internet. Die Osternester werden vom Innenstadtmanagement mit Süßigkeiten gefüllt und für die »Bastler« in den Auslagen des Einzelhandels »versteckt«. Die ersten 60 Nester sind bereits abgegeben worden.

Oldtimer-Treffen

Bis zum Ende der Woche ist es auch noch für Oldtimerbesitzer möglich, sich zum Treffen auf der Burg bei Bernd Maack anzumelden, per Mail unter: Staustufe@gmx.de, oder telefonisch unter 09342 1806. Wie üblich parken alle Besucher am Sonntag in der Innenstadt kostenlos.

Zum 2022er Ostermarkt gibt es ein ungewöhnlich breites Begleitprogramm. Dazu gehört der übliche Auftrieb der Burgziegen, der startet am Sonntag um 16 Uhr am Grafschaftsmuseum.

Bei freiem Eintritt ist dieses Museum an beiden Tagen zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Das Glasmuseum präsentiert sich zur gleichen Zeit museumsdidaktisch und ausstellungstechnisch rundumerneuert. »Folge dem Herz«, heißt es dort ab Samstag erstmals. Auch neu beim Ostermarkt sind geführte E-Bike-Touren der Tourismus-Region Wertheim. Sie starten am Sonntag um 9 und um 10 Uhr vom Spitzen Turm aus rund um die große Mainschleife. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ohne Anmeldung kann man am Sonntag um 16 und 17 Uhr bei zwei öffentlichen Stadtführungen dabei sei - sie starten ebenfalls am Spitzen Turm.

Für Sonntag um 17 Uhr ist zu einem besonderen Konzert in die Aula an der alten Steige geladen. Der Wertheimer Joel Blido (Cello) und die Musikkapelle Lengfurt unter Michael Geiger werden das Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda aufführen. Die Karten hierzu gibt es in der Buchhandlung Buchheim und an der Abendkasse.

Großer Andrang erwartet

Die Veranstalter der Ostermarkts erwarten den größten Publikumsandrang am Sonntag. Wer den Coronalockerungen nicht so ganz traut, der sollte am Samstag die besseren Bedingungen zum Besuch des Ostermarkts vorfinden.

MICHAEL GERINGHOFF