Endlich wieder zusammen feiern

Weinfest: 35 Helfer in verschiedenen Schichten den ganzen Tag über im Einsatz

Gut gelaunt zeigte man sich am Samstagabend beim Weinfest auf dem Gelände der Mondfelder Mondseearena. Bei optimalen Bedingungen freuten sich die Gäste darüber, wieder die zwischenmenschlichen Beziehungen zu pflegen. Foto: Günter Herberich

Es war am Samstagabend fast alles wie immer, Premiere war allerdings, dass man die Spiele der Fußball-Senioren auf den Samstagnachmittag legte. »Das war ein lang ersehnter Wunsch unserer Fußballer, den wir nun erstmals umsetzen konnten«, sagte Vorstandsmitglied Ulrike Linder. Das war allerdings nicht so einfach und mit erheblichen Mehraufwand verbunden. »Es wurde zu einer großen logistischen Herausforderung, da bestimmte Bereiche gesperrt wurden und neue Durchgangswege kurzfristig entstanden sind«.

Deutliche Heimsiege

Die zahlreichen Fußballfreunde kamen auf ihre Kosten und sahen über ein dutzend Tore auf dem Sportgelände. »Manch einer zeigte sich zwar verwundert, letztendlich klappte aber alles wie am Schnürchen«, war Lindners Fazit. Die Kicker freuten sich über zwei deutliche Heimsiege. So gewann die erste Mannschaft 8:0 gegen den SV Distelhausen. Die zweite Mannschaft freute sich über einen 5:0-Sieg gegen den SV Distelhausen.

»Das alles nur wegen dem Weinfest«, freute sich ein Mondfelder über die klaren Siege der Heimmannschaft. »Die Besucherzahl war bereits zu den Fußballspielen sehr gut. Ab dem Abend auch deutlich höher als im Vorjahr«, so die Schätzungen der Hauptorganisatorin. Bei ihr liefen alle Fäden zusammen. Neben den regionalen Weinen waren vor allem der selbst gemachte Flammkuchen sowie »Kranz und Kraut« der Renner. Das liebevoll gekochte Kraut von Wolfgang Döbert sorgte für einen Ansturm auf die Küche.

»Es ist ein Fest, das nicht mehr aus den kulturellen Angeboten im Ort wegzudenken ist«, meinte ein älterer Gast. »Es war ja leider das ganze Jahr noch nichts hier. Da freut man sich, wenn man wieder ein paar andere Leute trifft.

»Die Menschen sind einfach hungrig auf Kontakt und Zwischenmenschlichkeit«, so Ulrike Lindner. Rund 35 Helfer waren in verschiedenen Schichten den ganzen Tag über im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen konnten. Auch die jüngere Generation war stark vertreten auf dem Weinfest und hatte ihren Spaß. Wenn nach 22 Uhr noch die gegnerische Mannschaft auf dem Sportgelände mit dabei ist, um zu feiern, dann hat man alles richtig gemacht.

Große Unterstützung gab es auch vom Getränkelieferanten des SV Mondfeld Rudi Geier. Dieser meldete extra seinen Getränkewagen mit einem Saisonkennzeichen an, um ihn von Rauenberg auf das Sportgelände nach Mondfeld zu fahren.

Was beim Weinfest allerdings noch fehlt, ist ein Hauch königlicher Glanz. Denn eine Weinprinzessin gibt es in Mondfeld bisher nicht. Hier ist also noch etwas Luft nach oben.

