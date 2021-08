Endlich wieder Shoppen und Schöppeln

Stadtmarketing: Beliebte Veranstaltung in der Wertheimer Innenstadt ist nach Corona-Pause zurück

Wertheim 13.08.2021

Zum "Shoppen & Schöppeln" rechnet die Stadt Wertheim wie auf diesem Bild aus dem Jahr 2019 mit vielen Besuchern. Vor der Galerie Charisma verbindet eine kleine Gruppe Kultur und Wein auf angenehme Weise.

»Da in diesem Jahr der Feiertag auf einen Sonntag fällt, nutzen wir die Gelegenheit und holen einen der in der Pandemiezeit ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntage nach«, erklärt Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager, der sich zusammen mit seiner Mitarbeiterin Kathleen Nitschel, die für die Organisation verantwortlich zeichnet, besonders darüber freut, dass 20 Einzelhandelsgeschäfte an der Aktion teilnehmen und vor ihren Geschäften Weinproben anbieten. Mit dem »sympathischen Angebot« wolle man den Verbrauchern die Schwellenangst nehmen und erreichen, dass sie auch Geschäfte näher in Augenschein nehmen, die sie bislang vielleicht nicht beachtet haben.

»Wir sind überhaupt froh, dass ein offener Alkoholausschank überhaupt stattfinden darf«, sind sich Schlager und Nitschel einig. In den Geschäften darf allerdings noch nichts ausgeschenkt werden, auch wenn die Landesregierung vor wenigen Tagen angekündigt hat, dass sie die in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Aufhebung der Beschränkung der Besucherzahl bei Konzerten und Festen vorziehen möchte. »Hier müssen wir allerdings die konkrete Verordnung abwarten, und die ist erst für Montag angekündigt«, so der Innenstadtmanager, der zusammen mit dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack, durch diese Aktion ein Alleinstellungsmerkmal schaffen möchte.

Ausgeschenkt werden in den Geschäften Weine von regionalen Winzern so beispielsweise der »Wertheimer Alte Satz« vom Weingut »Alte Grafschaft«, »Dertinger Mandelberg Rotling« vom Winzerkeller im Taubertal, ein Müller-Thurgau vom »Kembacher Sonnenberg« vom Weingut Englert und eine Scheurebe vom Dertinger Mandelberg aus dem Hause Österlein.

Auch von den Weingütern Hench aus Bürgstadt und Fürst Löwenstein aus Kleinheubach sowie dem Bürgerspital aus Würzburg kann man jeweils einen Wein verkosten. Genaueres verrät ein Flyer, der auf der städtischen Internetseite unter https://www.wertheim.de heruntergeladen werden kann. »Natürlich werden auch Prospekte in den beteiligten Geschäften ausliegen«, verspricht Nitschel.

»Die Besucher dürfen sich außerdem über Rabatte in und Aktionen vor den teilnehmenden Geschäften freuen«, kündigt sie an. Das Angebot reiche von Zaubervorführungen über Eis aus der Softeismaschine und die Möglichkeit, Handtücher besticken zu lassen, bis hin zu diversen Straßenmusikern, die ihr Kommen zugesagt hätten. »Konkret angekündigt hat sich ein Duo mit dem Namen 'Tutti Frutti' sowie ein Künstler, der spanische Musik macht.«, so die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Sie freut sich zudem auf die Künstler Teresa Paulo aus Wertheim, Alexander Geeb aus Marktheidenfeld und Maria Lindner aus Kreuzwertheim, die ihre Erzeugnisse vor den Geschäften ausstellen. »Lindner ist bekannt geworden durch ihre humorvollen Hühner-Skulpturen und -Zeichnungen«, sagt Nitschel.

Peter Riffenach

Hintergrund: Das Programm Ein abwechslungsreiches Programm wartet auf die Gäste in der Wertheimer Innenstadt. So haben zahlreiche Straßenmusiker ihren Besuch angekündigt, Kunst wird ausgestellt, beispielsweise im und am Atelier Corage von Teresa Paulo am Neuplatz oder vom Künstler Alexander Geeb aus Marktheidenfeld in der Brückengasse. Zudem kann man von der Weberei Pahl vor dem Haus der Wertheimer Zeitung am Marktplatz Handtücher besticken lassen. Für Unterhaltung sorgen unter anderem das Duo Tutti Frutti und der Zauberer Halli Galli. Auch die Wertheimer Museen locken am Sonntag mit ermäßigten Eintrittspreisen. Das Grafschaftsmuseum hat zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet und verlangt 1,50 Euro pro Person. Das Glasmuseum öffnet von 14 bis 18 Uhr bei einem Eintrittspreis von drei Euro und bietet ein attraktives Sonderprogramm unter dem Titel "Junger Wein aus alten Gläsern" mit witzigen und interessanten Erklärungen von Brigitte Dosch. riff