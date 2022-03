Endlich wieder raus an die Luft

Zehn Ideen: Freizeittipps für den Frühling

MAIN-SPESSART-KREIS 31.03.2022 - 15:26 Uhr 4 Min.

Teufelsthron Kreuzwertheim Blumen in Kreuzwertheim am Weg beim Main. Petersilie Wilde Müllablagerung bei Homburg Prassekscheune Kreuzwertheim Schiff auf dem Main von Kreuzwertheim aus gesehen. Homburger Schloss Upcycling hinter der Prassekscheune Kreuzwertheim Wassertiere auf und am Main Wald der Region (Symbolbild)

Wenn es wieder wärmer wird, drängt es die Menschen nach draußen. Die ersten Sonnenstrahlen auf der Nase kitzeln lassen, die vom Winter steifen Knochen wieder auflockern, den Frühling genießen - im Garten, auf dem Balkon oder an den schönsten Orten in der Region.

Zur Inspiration zum Frühlingsbeginn haben wir zehn Tipps für abwechslungsreiche Frühlingsaktionen im Landkreis Main-Spessart gesammelt. Diese machen allein, zusammen mit Partner oder Freunden oder als Familie Spaß.

Spazieren über Blumenwiesen

Bei einem Spaziergang blühende Wiesen genießen: Das gehört zum Frühling einfach dazu. Nach dem düsteren, grauen Winter bringen die ersten Frühlingsblüher endlich wieder Farbe in die Natur.

Wer die Blumen pflücken möchte um auch das Zuhause damit zu schmücken, muss einiges beachten. Manche Arten, die besonders geschützt sind, dürfen gar nicht gepflückt werden. Bei anderen gilt als erlaubtes Maß ein Handstrauß, »das ist so viel, wie man in einer Hand zwischen Daumen und Zeigefinger umfassen kann«, erklärt der Nabu.

Kräuter säen

Der März ist ein guter Zeitpunkt um Frühlingskräuter wie Petersilie (Foto), Schnittlauch und wilden Rucola zu säen. Christiane Bauer, Inhaberin einer Gärtnerei, empfiehlt dafür Blumentöpfe mit Anzuchterde oder wenig gedüngter Kräutererde. Die Petersiliensamen sollen gut mit Erde bedeckt werden und am Fensterbrett oder einer anderen warmen Stelle im Haus stehen. Auch die Schnittlauchsamen sollen komplett überdeckt werden. Sie fühlen sich in kühleren Räumen wohl. Die Samen des wilden Rucola hingegen werden nur leicht in der Erde festgedrückt. Sie sollen im Hellen stehen. Wichtig ist bei allen, dass sie nicht austrocknen. Später können die Kräuter in den eigenen Garten oder einen Balkonkasten umgetopft werden. Dazu sollte man Kräutererde verwenden und ab und zu nachdüngen.

Magische Orte entdecken

Um viele Orte in der Region spinnen sich Sagen und Legenden. Mancher Felsen, mancher knorrige, alte Baum wirkt in der Frühlingssonne wie verzaubert. Sie sind ein schönes Ziel für eine Frühjahrswanderung. Eine Möglichkeit: Der Teufelsthron im Kreuzwertheimer Wald. Dem Wirt des damals am Wertheimer Marktplatz bestehenden Gasthauses Kette und seiner Frau wurde wegen Hexerei der Prozess gemacht. Beide wurden verurteilt und hingerichtet. Unter Folter gestand die Frau des Kettenwirts, dass sie »in der Walpanacht« auf der Wettenburg mit dem Teufel Zwiesprache hielt. Der Ort, an dem diese Unterredung stattgefunden haben soll, wird Teufelsthron genannt. Dazu von den Bachwiesen an der Schutzhütte aus dem Bettinger Pfad folgen. Nach etwa 200 Meter rechts in den Wald einbiegen.

Die Natur vom Müll befreien

Eigentlich ist es selbstverständlich, den Müll, der unterwegs entsteht, korrekt zu entsorgen. Leider gilt das nicht für jeden, wie diese Wiese bei Homburg zeigt. Der wild hinterlassene Abfall schadet Natur und Tieren. Dagegen kann jeder etwas tun: Handschuhe und Mülltüte einpacken und den Müll auf dem Weg aufheben und richtig entsorgen. Das ist auch eine Geste gegenüber den Mitmenschen, denn jedem gefällt eine saubere Landschaft. Zudem gibt es im Frühjahr in vielen Orten Gemeinschaftsaktionen zum Reinigen der Landschaft. Im Team mit allen Generationen macht es gleich noch mehr Spaß.

Besuch im Museum Prassek-Scheune Kreuzwertheim

»Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt«, heißt es in einem Volkslied. Für alle, die sich für das Leben und die Landwirtschaft früher interessieren, ist ein Besuch in der Prassek-Scheune Kreuzwertheim eine Empfehlung. Neben allerlei Handwerkszeug und landwirtschaftlichen Geräten informiert das Museum in vielfältigen Exponaten über den Alltag zu Hause und in der Schule anno dazumal. Museumsleiterin Gisela Hyn führt persönlich durch die Ausstellung. Das Museum ist erstmals am Sonntag, 3. April, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Danach öffnet das Museum am 17. April und 1. Mai jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Schiffe auf dem Main beobachten

Der Main durchquert den Landkreis Main-Spessart und gibt ihm einen Teil seines Namens. Der Fluss hat eine Länge von 524 Kilometer, davon sind 388 Kilometer Bundeswasserstraße, die von Schiffen aller Art und Größe befahren werden. Ob Passagierschiff oder Schubverbände, täglich gibt es auf dem Fluss viel zu sehen und zu beobachten. Wer wissen will, an welchem Flusskilometer er ist, muss auf Schilder und Steine achten. Alle 200 Meter steht ein Stein mit Meterangaben zwischen den Kilometern und ein »+« kennzeichnet den halben Flusskilometer. Die Schilder mit den vollen Flusskilometern geben an, wie weit es zur Mündung in den Rhein ist, denn die Mündung hat Flusskilometer Null.

Burgen und Schlösser entdecken

Im Main-Spessart-Kreis gibt es gleich mehrere Schlösser und Burgen, bei denen man regionale Geschichte entdecken kann. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Homburger Schloss (Foto). Bis 1806 war Homburg ein Herrschaftsmittelpunkt für den Würzburger Fürstbischof. Ab 1990 renovierte man das Homburger Schloss umfangreich. Heute dient es als Wohnsitz für Musiker und Künstler sowie Veranstaltungsort. Das Homburger Schloss steht auf einem Tuffstein-Felsen. Dieser diente zeitweise als Steinbruch. In Gemünden gibt es einen Wanderrundweg für Burgenfans. Die Wanderung führt vom Marktplatz zur Scherenburg, zum Burgstall Slorburg und zum Naturdenkmal der mächtigen Eiche.

Aus alt neu machen

Upcycling ist voll im Trend. Statt ungenutzte Dinge einfach zu entsorgen, kann man aus ihnen neue dekorative Elemente für Haus und Garten entstehen lassen, wie hier auf der Rückseite der Prassek-Scheune Kreuzwertheim. Aber auch praktische Dinge lassen sich aus »Abfall« basteln. Dazu gehören zum Beispiel Vasen aus alten Flaschen, Kerzenhalter aus Gläsern, Geldbeutel aus Milchpackungen, Möbel aus Paletten, neue Nutzung für alte Möbel, Regale aus Kisten und Taschen aus alten T-Shirts. Upcycling passt zum Frühling, in dem neues Leben erwacht. Außerdem macht Handwerken und Basteln der ganzen Familie Spaß.

Wassertiere beobachten

Am und auf dem Main und anderen Gewässern kann man Tiere und bald auch ihre Jungen beobachten. Ob Wassertiere wie Enten gefüttert werden dürfen, legt die jeweilige Kommune für ihr Gebiet selbst fest. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Bayern erklärt, die Fütterung von Wasservögeln wie Enten, Gänsen, Schwänen und Rallen sei unnötig, denn diese fänden in ihrer Umgebung genug zu fressen. Falsches Füttern schade den Tieren mehr als es nütze. Es solle nur so viel gefüttert werden, wie die Tiere auch fressen, denn die Reste lockten zum Beispiel Ratten an. Brot ist kein geeignetes Futter, so der Verband. Es enthalte für Vögel zu viel Salz und quille im Magen auf. Viel besser seien unter anderem Haferflocken, Obst oder spezielles Wasservogelfutter aus dem Fachhandel.

Den Wald erkunden

Im frühlingshaften Wald gibt es viel zu entdecken. Bäume und Pflanzen beginnen zu grünen und zu blühen und die Ruhe und frische Waldluft lässt den Alltag vergessen. Die Luft ist angereichert mit Terpenen der Nadelhölzer. Diese sorgen nicht nur für den typischen Waldgeruch. Ihre gesundheitsfördernde Wirkung ist sogar in medizinischen Studien bewiesen worden. Außerdem macht es Kindern und Erwachsenen Spaß, den Wald mit allen Sinnen zu erleben. Aus Waldmaterialien am Wegesrand lassen sich kleine oder größere Figuren bauen. Wichtig zum Schutz der Natur und der eigenen Sicherheit ist es, auf den Waldwegen zu bleiben.

Birger-Daniel Grein