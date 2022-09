Endlich wieder Quätschichfest in Kreuzwertheim

Die Kreuz­wert­hei­mer ha­ben am Wo­che­n­en­de »ein Stück Hei­mat« wie­der­ge­fun­den. So be­ti­tel­te Bür­ger­meis­ter Klaus Tho­ma das 67. Hei­mat- und Quät­schich­fest in sei­ner Er­öff­nungs­re­de. Durch die Pan­de­mie hat­ten die Ein­woh­ner und Gäs­te zwei Jah­re lang auf ihr Tra­di­ti­ons­fest ver­zich­ten müs­sen. Seit Frei­ta­gnach­mit­tag wird am Mai­n­u­fer nun wie­der ge­mein­sam ge­fei­ert. Da­bei wird für al­le Ge­ne­ra­tio­nen et­was ge­bo­ten.