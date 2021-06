Endlich wieder Badespaß für alle

Freizeit: Freudenberger Badesee rund einen Monat später als geplant geöffnet - Ende August Seeparkfest

Freudenberg 17.06.2021 - 16:17 Uhr

"Badespass für die ganze Familie" bietet seit Donnerstag wieder der Freudenberger Badesee

In den vergangenen Wochen hätten der Bauhof und die Badeseemitarbeiter Hand in Hand gearbeitet, um den »Badespaß für die ganze Familie« pünktlich zu ermöglichen. Auch wenn er sich vor kurzem noch darüber geärgert hatte, dass die Landespolitik, durch Vorschriften, die nicht nachvollziehbar sind, eine frühere Öffnung verhinderte, gab sich Henning am Einlass wieder etwas versöhnlicher.

»Durch das wechselhafte Wetter haben wir seit Mitte Mai kaum etwas verloren. Lediglich in den beiden vergangenen Tagen habe das Telefon kaum stillgestanden, und jeder Anrufer wollte wissen, ob der Badesee tatsächlich am Donnerstag öffnet, berichtet Bauhofleiter Stefan Zöller. Als sie erfahren habe, dass das Bad öffnet, habe sie sich gleich den Link besorgt und sofort Karten für den ersten Tag geordert, berichtet Nicole Seifert, die mit ihrer Tochter Mayla zu den ersten Badegästen gehörte.

Erste Besucher vor 13 Uhr

Bereits vor 13 Uhr kamen die ersten Besucher und sicherten sich Stellplätze im Schatten für ihre Autos und warteten dann geduldig vor dem Eingang zum Seegelände auf den Einlass. »Wir haben einiges in die Technik investiert«, berichtet der Bürgermeister und deutet auf den Handscanner, mit dem die Eintrittskarten eingelesen werden. Weil sich das grundsätzliche Sicherheits- und Hygienekonzept im Vorjahr durchaus bewährt hat, habe es keine Notwendigkeit zur Veränderung gegeben, sind sich Henning und Zöller einig. Deshalb habe man lediglich einige Kleinigkeiten optischer Art verändert, sagt Zöller und ergänzt: »Wir haben beispielsweise das Flatterband in einigen Bereich gegen Seile ausgetauscht.« Schon vor der Öffnung seien rund 300 Karten verkauft worden, freut sich der Bauhofleiter, der auch die Technik voll im Griff hat.

Rund 500 Gäste erwartet

Die Verantwortlichen sind sich einig in der Einschätzung, dass am ersten Tag rund 500 Gäste erwartet werden. Wie im vergangenen Jahr werde man an Werktagen 800 und am Wochenende 1200 Badegäste einlassen, so Henning. »Das hat damit zu tun, dass die DLRG unseren Bademeister an Wochenenden bei der Aufsicht unterstützt und er an Werktagen alleine für die Sicherheit sorgen kann.« Die Wassertemperatur sei ideal, schwärmt Beck und weist darauf hin, dass die Qualität selten so gut war: »Man kann vom Steg bis auf den Grund schauen«, berichtet er.

Der Angelsportverein (ASV) habe dafür gesorgt, dass die Badegäste nicht von allzu großen Fischen erschreckt werden. »Die Angler haben die meisten der wirklich Großen heraus gefangen«, versichert er. Im August werde man das 40-jährige Bestehen der Übergabe des Badesees an die Stadt mit einem kleinen Fest feiern, kündigt der Bürgermeister an. Von 27. bis 29. August werde es auf dem Badeseegelände ein kleines Seeparkfest unter Corona-Regeln geben.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Öffnungszeiten des Freudenberger Badesees Der Freudenberger Badesee ist absolut familienfreundlich und immer einen Ausflug wert. Er liegt unmittelbar vor dem Stadteingang aus Richtung Wertheim kommend, inmitten der Natur des Seeparks. Der rund zwei Hektar große See wird aus mehreren Quellen aus den nahen Höhen des Odenwalds gespeist, so dass das Wasser des Sees ständig einem langsamen Austausch unterliegt. Aufgrund des sanft abfallenden Ufers ist der See sowohl für Nichtschwimmer als auch für Schwimmer geeignet. Auch Sportler ziehen ungestört ihre Bahnen auf der fast 200 Meter langen "natürlichen Bahn". Geöffnet ist der Badesee Dienstag bis Freitag für Frühschwimmer von 10 bis 11 Uhr und am Nachmittag von 13 bis 19 Uhr. Am Samstag kann der Badesee von 12 bis 19 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr besucht werden. Am Montag ist Ruhetag. Hunde und andere Tiere sind im Badesee nicht gestattet. Eintrittskarten können entweder online über www.tickettune.com/stadtfreudenberg/eintritt/ sowie im Tourismus- oder Bürgerbüro während der jeweiligen Öffnungszeiten erworben werden. (riff)