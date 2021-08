Drei Schüler aus Wertheim-Bestenheid entwickeln das »Schulmulti-Tool« für Stifte und Schere

Kreative Köpfe der Werkrealschule

Wertheim 11.08.2021

Die drei Multitool-Entwickler Felix Roth, Moritz Diehm und Lucian Riedel, alle von der Werkrealschule Wertheim. Sie nehmen mit ihrer Erfindung am Schülerwettbewerb "Kreative Köpfe" teil. Foto: Gunter Fritsch Auch eine Schere passt in eine Variante des sogenannten "Schulmulti-Tools", das von drei Schülern der Werkrealschule Urphar-Lindelbach entwickelt wurde. Foto: Gunter Fritsch

Das besondere an der Idee: Die kleine Kunststoffbox, die es in zwei Ausführungen bereits als Modell gibt, hat für jedes dieser Utensilien seinen eigenen Platz. Das Durcheinander, das jeder Schüler aus dem eigenen Mäppchen kennt, lässt sich mit dem Schulmulti-Tool einfach verhindern. Schreiber passen in die entsprechenden Öffnungen, die je nach Größe des jeweiligen Utensils variieren. Damit sie nicht herausrutschen, wenn man das Multitool einmal schräg hält, verschließt ein kleiner Deckel die schwarze, längliche Kunststoffbox.

»Wir arbeiten mit den Schülern noch an einer Lösung, wie sich dieser Deckel arretieren lässt«, schildert Helmut Ballweg, Ausbilder bei der Bestenheider Firma Eugen Wörner GmbH & Co. KG und Betreuer der drei Schüler im Wertheimer Wettbewerb »Kreative Köpfe«, den Fortgang des Projekts (siehe: Hintergrund). Mit dem 3D-Drucker, so erläutert Ballweg den Herstellungsprozess, seien die beiden schwarzen Kunststoffboxen hergestellt worden. »Zuvor haben wir das erste Modell aus Legosteinen gebaut«, berichtet Lucian Riedel.

Dabei ist das moderne Mäppchen nicht das Einzige, was sich die drei Erfinder bereits ausgedacht haben. Mit einem Tellerwärmer haben sie schon einmal an dem Wettbewerb »Kreative Köpfe« teilgenommen, berichten sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit ihrer Idee vom Mäppchen, das Ordnung schafft und alle notwendigen Accessoires für den Schulalltag griffbereit hält, haben sich die drei Erfinder von der Werkrealschule gegen eine Fülle anderer Idee für die Endrunde im Ideenwettbewerb qualifiziert.

Trotz Corona waren in diesem Jahr für den Wettbewerb insgesamt 22 Ideen eingereicht worden, von denen die Jury schließlich sieben für den Wettbewerb zuließ. Drei Teams kommen vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, zwei von der Werkrealschule Urphar-Lindelbach, jeweils eines von der Comenius-Realschule und vom Beruflichen Schulzentrum.

Eine Veranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen den Fachexperten vorstellen konnten, fand in diesem Jahr wegen Corona allerdings nicht statt. Deshalb nahmen die Wettbewerbsverantwortlichen, so berichtet Wettbewerbskoordinator Wolfgang Konrad von der Firma Lutz Pumpen GmbH, zusammen mit dem Juryvorsitzenden Volker Siegismund von der Dualen Hochschule Bad Mergentheim die Verteilung der Ideen auf die einzelnen Wertheimer Firmen selbst vor.

Ob sich eine Idee wie das Schulmulti-Tool am Ende bis zur Serienreife realisieren lasse, sei eine Frage, die nicht einfach zu beantworten sei, sagt Stefan Tiederle, Abteilungsleiter Konstruktion bei Wörner und einer von 23 Wertheimer Experten, die den Wettbewerb realisieren. Ein solches Produkt, das seiner Einschätzung nach zwar zu einem marktfähigen Preis hergestellt werden könne, gehöre nicht zum Kerngeschäft der Firma Wörner.

Hintergrund: Wettbewerb »Kreative Köpfe« Der Wettbewerb »Kreative Köpfe«, der von der Stiftung »Junge Kreative Köpfe Wittenstein« getragen und neben Wertheim an weiteren drei Standorten ausgetragen wird, will den Entdecker- und Erfindergeist wecken. Schüler im Alter von 13 bis 19 Jahren können ihre Projektideen mit Unterstützung von Experten aus regionalen Unternehmen umsetzen, und erhalten dabei Einblicke in Unternehmen sowie Möglichkeiten zu forschen, zu tüfteln und sich auszuprobieren. Die Umsetzungsphase der Projekte in den beteiligten sieben Wertheimer Firmen läuft noch bis September. Die Jurysitzung soll am 24. September bei der Firma Lutz Pumpen stattfinden. Am 19. Oktober ist die Preisverleihung im Arkadensaal geplant. (gufi)