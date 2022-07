Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Endlich den eigenen Weg gehen

Entlassfeier: Zeugnisübergabe und Verabschiedung der Abschlussklassen an der Gemeinschaftsschule Wertheim

Wertheim 18.07.2022 - 18:47 Uhr 2 Min.

Die erfolgreichen Absolventen des Hauptschulabschlusses an der Gemeinschaftsschule Wertheim mit ihren Klassenlehrern Jan Hering und Ralf Knüttel. Foto: Birger-Daniel Grein Die erfolgreichen Absolventen der Realschulabschlussprüfung an der Gemeinschaftsschule Wertheim mit Klassenlehrerin Ramona Pfenning. Foto: Birger-Daniel Grein

Mit eigens zusammengestelltem Buffet, Musikprojekten, Fotoreihen und kreativen Reden sorgten die Schüler für einen besonderen Abend. Schülersprecherin Evgenia Rutz leitete die Gäste durch das Programm.

Rektor Lothar Fink betonte, dass es auch teils der Corona-Pandemie geschuldet sei, dass manche Schüler ein schlechteres Abschlusszeugnis wie erwünscht ausgestellt bekamen. Trotzdem ermutigte er seine Schüler, ihren eigenen Weg zu gehen, sich neue Ziele zu setzen, eigene Entscheidungen zu treffen und mögliche schulische Umwege als Chancen zu betrachten.

Wertheims Oberbürgermeister Herrera Torrez verdeutlichte in seiner Rede, dass sich der Charakter des Einzelnen in einer Krise, in diesem Fall Corona, beweisen würde. Er wünschte den Abschlussklassen auch weiterhin viel Glück und Durchhaltevermögen im Namen der ganzen Stadt Wertheim.

Bei der Zeugnisübergabe wurden mehrere Schüler ausgezeichnet: Fabian Roos war Jahrgangsbester der Klasse 9 (Schnitt 2,3), Jakob Mrizo hatte die Bestnote im Profilfach Kunst. In der 10. Klasse erreichte Nora Hartig mit 1,9 den besten Notendurchschnitt ihres Jahrgangs. Darauf folgte Kilian Kreibich (Schnitt 2,0), welcher zudem eine Eins in Mathematik erhielt.

Gemeinsame Feier

Besonders war hierbei, dass die 9. Klassen diesmal nicht mehr getrennt von der 10. Klasse verabschiedet wurden, wie es in den vergangenen Jahren aufgrund von Corona der Fall war. Trotz dessen hat das Corona-Virus die Schulzeit der Abschlussklassen natürlich stark geprägt: Wie Klassenlehrerin Ramona Pfenning betont, gibt es kaum andere Personen, welche sich so häufig auf Corona testen mussten, wie die Abschlussklassen.

Die Klassenlehrer Jan Hertig (9a) und Ralf Knüttel (9b) bedankten sich in ihren Ansprachen zudem bei den Eltern der Schüler, welche ihre Kinder in Zeiten wie Corona sicherlich noch intensiver zu unterstützen versuchten. Klassenlehrerin Ramona Pfenning (10) hatte an die einzelnen Schüler zudem persönliche Worte zu richten, die Abschlussklasse zeigte sich davon sehr geehrt.

Zudem wurden den Gästen Fotos der Schüler gezeigt, welche dankbar auf eine Schulzeit mit Klassenfahrten, Freizeitparkausflügen, Wandertagen und Camping zurückblickten.

Anschließend hatten sich die Schüler etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ausgestattet mit Nebelmaschine, E-Gitarren und bunter Beleuchtung spielten sie das Lied »Seven Nation Army« von der Band The White Stripes, was die Gäste beeindruckte und für einen denkwürdigen Abschied sorgte.

LINDA DÖLGER

Wertheim Im Überblick: Absolventen an der Gemeinschaftsschule Die Gemeinschaftsschule hat am Donnerstag ihre Absolventen verabschiedet. Die Abgangsschüler der beiden 9. Klassen verlassen die Schule mit dem Hauptschulabschluss - Klasse 9a, Klassenlehrer Jan Hering: Valerij Gebel, Eduard Grinvaldt, Havin Hasan, Iasmina-Florentina Lupu, Michael Maslazov, Leon Miller, Karolina Petrovic, Louis Spät, Martin Varga; Klasse 9b, Klassenlehrer Ralf Knüttel: Gabriel Cortes Paulo, Luis Dosch, Ranfy Esterella Batista, Simon Holzmann, Luke Jeziorowski, Robin Kiefer, Deeray Lang, Fani Manolova, Vanessa Mihalovic, Jakub Mrizo, Adelina Niedens, Fabian Roos, Evgenia Rutz, Konstantin Salzseiler, Sebastian Voigt; Klasse 10m - Realschulabschluss, Klassenlehrerin Ramona Pfenning: Liam Adelmann, Emma Alikulov, Zahra Benalia, Nik Bogdan, Eser Bülbül, Lara-Marie Götz, Lukas Grinimaer, Nora Hartig, Emely Kern, Kilian Kreibich, Olivia Krusen, Selina Lazarus, Carlos-Emanuel Lupu, Robin Mohr, Medine Öner, Behroz Rahimi, Jonas Scheurich, Mirjeta Sefaj, Azra Silhali, Julian Stöhr, Mariella Whalen. »Wir haben uns bewusst gegen die Aufzählung der Ortschaften entschieden«, heißt es erklärend zur von der Schule zur Verfügung gestellten Absolventenliste. ()