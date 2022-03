Ende eines Dorfgasthauses: Aus für das "Lindenschnitzel" und legendäre Hoffeste

Große Abschiedsparty am Sonntag

Kreuzwertheim 26.03.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Ende nach mehr als hundert Jahren: Gabriele (links) und Eberhard Roth öffnen das Gasthaus "Zur Linde" in Wiebelbach am Sonntag zum letzten Mal. Handgefertigtes Erinnerungsstück: Der "Königlich Bayerische Stammtisch" bestand über mehr als 40 Jahre. Das Gasthaus ist eine beliebte Anlaufstation bei Wochenendausflüglern, Wanderern und Radlern. Zapfenstreich: Für die "Linde" in Wiebelbach ist nach 125 Jahren Schluss. Zapfenstreich: Für die "Linde" in Wiebelbach ist nach 125 Jahren Schluss. Gruß aus Wiebelbach: Die alte Postkarte zeigt die "Linde" im Jahr 1926. Wirte aus Familientradition: Eberhard Roths Großvater Leo auf einem undatierten Foto. Blick in die Gaststube: Im Laufe der Zeit hat die Theke dreimal ihren Standort gewechselt. Die aktuelle stammt aus dem Jahr 1987.

Denn dann schließt das einzige Gasthaus des 210-Einwohner-Ortes Wiebelbach nach 125 Jahren endgültig seine Türen. Mit einem Abschiedsfest im Hof bei Livemusik, Steaks und Bratwurst wollen sich Gaby und Eberhard Roth von langjährigen Gästen und zahlreichen Helfern verabschieden.

An einem Dienstag Mitte März sitzen beide im Gastraum, die Seniorengruppe aus Röttbach, die immer dienstags kam, hat sich eben verabschiedet. Jetzt blättern beide in einem Stapel alter Fotos, die im Laufe vieler Jahre entstanden sind. »Wir selbst haben gar nicht so viele Bilder«, sagt die Wirtin.

Seit 1897 Wirtshaus

Denn zwischen Küche und Theke war immer viel Arbeit und wenig Zeit zum Fotografieren. Das Gasthaus gibt es seit 1897, damals hatte Wiebelbach 150 Einwohner. Heute sind es um die 210, dazu über 1500 Arbeitsplätze. »In der Wirtschaft sind wir die vierte Generation«, sagt Eberhard Roth und blickt auf ein Foto seines Großvaters Leo hinter der Theke. »Dreimal hat die den Standort gewechselt, mehrfach haben wir umgebaut«, sagt er. Seit 1976 ist seine Frau mit dabei, im April 1987 hat sie das Gasthaus komplett übernommen, zuvor hatten es Willi und Rosa Roth betrieben. »Wäre es nach meinem Vater gegangen, hätten wir schon damals aufhören sollen. Aber wir haben gesagt: Wir machen weiter.«

Jetzt sind Eberhard und Gabriele Roth 70 und 71 Jahre alt. »Es war klar, dass die Kinder nicht weitermachen werden«, sagt er. »Die haben alle andere Berufe.« Und ein Dorfgasthaus kann heute keine Familie mehr ernähren. Roths haben aus Leidenschaft weitergemacht, auch weil im ganzen Umkreis immer mehr Wirtsleute aufgegeben haben. Die »Krone« im Nachbarort Röttbach ist seit vier Jahren zu, weiß Gabriele Roth. In Kreuzwertheim gibt es noch ein Restaurant. »Faulbach hatte mal 14 Wirtshäuser, heute gibt es noch ein Bistro«, sagt ihr Mann. Beim nahenden Ende der eigenen Gastwirtschaft bleibt er ganz emotionslos: »Jetzt ist es rum. Was sollen wir warten?«

Vieles ist in den vergangenen Wochen zum letzten Mal passiert: Die Amateurfunker des Clubs »Alte Grafschaft«, die sich Jahrzehnte monatlich zum Stammtisch trafen, müssen sich eine neue Bleibe suchen. Genau wie andere Stammtische oder Seniorenrunden. Bis vor wenigen Jahren gab es den »Königlich Bayerischen Stammtisch«, über 40 Jahre bestehend, sogar als eingetragenen Verein. Jeden Sonntagmorgen trafen sich die Mitglieder, Roths selbst waren über 25 Jahre dabei. Aus Altersgründen hat sich die Runde aufgelöst, als Erinnerung übrig ist nur eine handgefertigte Kiste.

Das Haus ist 1864 gebaut worden, die Gaststube mit den freiliegenden Eichenbalken hat schon alles gesehen: Geburtstage, Kommunionen, Jubiläen, Christbaumverlosungen, Weiberfasching, Kappenabende. Zu Fasching tischte Wirtin Gaby immer Schnickerli und Matjeshering auf. »Das war immer ein Gerammel hier«, sagt sie. Als die Wagen nach den Faschingszügen im Ort parkten, die Karnevalisten weiterfeierten. Und Polizisten aus Marktheidenfeld und Wertheim mittendrin, erinnert sich Eberhard Roth. »So war das früher. Eine ganz andere Zeit.«

Eigentlich hätte für die Wirtsleute schon Ende Januar Schluss sein sollen, jetzt haben sie wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie den großen Abschluss noch ein paar Wochen aufgeschoben. «Irgendwann musst du mal sagen: Jetzt«, sagt Gaby Roth. »Die Leute rufen an wegen Ostern, denen muss ich sagen: Wir sind dann nicht mehr da. Das können sie nicht fassen.«

Run auf Abhol-Essen

Während durch die Corona-Pandemie das Gasthaus geschlossen bleiben musste, ist das Geschäft mit Abhol-Essen noch mal durch die Decke gegangen. An manchen Sonntagen kochten Gaby Roth und ihr Küchenteam mehr als 70 Essen. Und seit wieder geöffnet werden kann, ist sonntags volles Haus. Unter der Woche gibt es einige Abo-Esser aus dem benachbarten Industriegebiet, abends gönnt sich so mancher noch ein Bier. Am Wochenende geben sich die Gäste die Klinke in die Hand. »Jetzt ziehen wir noch mal richtig durch«, sagt die Wirtin zum Endspurt. »Ich bringe die Leute nicht unter. Jeder will noch mal rein, jeder noch mal ein Schnitzel essen.« Das »Lindenschnitzel« mit Champignons, Schinkenwürfeln und Zwiebeln ist ein echter Renner.

Dabei kommt Gaby Roth nicht aus der Gastronomie, sondern aus einer Musikerfamilie, der Wertheimer Stadtkapelle Hartmann. »Zur Gaststätte bin ich gekommen wie die Mutter zum Kind. Keine Ahnung gehabt davon und erst alles nach und nach angeeignet«, sagt die gelernte Dekorateurin.

Roth kocht Bratwürste und Knackwürste, Ripple mit Kraut, Rehbraten, Wildschweinbraten, Sauerbraten, Kalbsnierenbraten. Die Kartoffelknödel sind selbst gemacht. Und zur Kirchweih gab es immer Hasenschlegel. Heißt: Viel Arbeit, echte Kochkunst und kein Aufwärmen von vorgefertigter Ware.

Drei Tage Hoffest

Mehr als 40 Jahre lang war der Jahreshöhepunkt der Wirtschaft das Hoffest mit Livemusik draußen im Innenhof. 2019, vor Corona, fand es das letzte Mal statt. »Samstag, Sonntag und mit Schlachtplatte am Montag. Ohne freiwillige Helfer hätten wir das nie geschafft«, sagt Gaby Roth.

Der Abschluss am Sonntag ab 11 Uhr mit Steaks und Bratwurst soll auch ein Dank an alle langjährigen Helfer sein, mit den »Röttbacher Lederhosen« und dem »Duo Rainbow« sind auch langjährige Mitgestalter des Hoffests dabei.

Danach wird gebaut, Roths Tochter macht aus der Gaststätte eine Wohnung. Spuren des Wirtshauses bleiben aber erhalten: Die große Wandmalerei aus dem Gastraum wird später das Wohnzimmer schmücken.

Noch etwas »Tingeltangele«

Ein Teil der Gaststätte soll nebenan in einer Garage im Hof erhalten bleiben. »Tingeltangele, das ist so ein bisschen nebenbei«, sagt Gabriele Roth. »Damit man ein bisschen Unterhaltung hat.« Freitags und samstags könnten sich so die Stammtische treffen. »Und wenn mal Radler im Sommer vorbeikommen, bewirten wir die gern, wenn wir zu Hausen sind.«

Was sie künftig mit ihren freien Sonntagen anfangen sollen, das wissen Gabi und Eberhard Roth ganz genau: »Da gehen wir auf Feste, wo wir bisher nie hingehen konnten«, sagt sie. »Ich war noch nie auf einem Weinfest.«

Matthias Schätte

Hintergrund: " Linde " häufigster Name Das Hotelbewertungsportal "Trivago" hat 2015 die Verbreitung deutscher Hotelnamen untersucht. Spitzenreiter ist "Zur Post" mit insgesamt 146 Hotels, die diesen Namen Tragen. Der Name "Krone" kommt 85-mal vor, "Zur Linde" taucht 73-mal auf. Ähnlich häufig ist nur noch der Name "Adler" (69). Der Freiburger Namensforscher Konrad Kunze hat sich viele Jahre lang mit der Herkunft von Wirtshausnamen beschäftigt. Häufigster Name in Deutschland ist dabei "Linde", denn die Gasthäuser befanden sich meist in der Ortsmitte nahe der Dorflinde. Auch auffällig: In Norddeutschland ist öfter der Name "Krug" verbreitet, im Süden ist es die "Krone". (scm)