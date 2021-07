Ende einer Amtszeit: Stadtteilbeiratsvorsitzender Kronmüller hört auf

Hintergrund

Zur Person: Hubert Kronmüller

Das Licht der Welt erblickte Hubert Kronmüller am 11. März 1941 in Alt-Bestenheid. Er besuchte die Volksschule und begann danach eine Lehre als Landmaschinenschlosser. Auf der Landwirtschaftsschule lernte er Margret Kempf aus Sonderriet kennen. Das Paar heiratete am 19. August 1961. Sie haben zwei Töchter und einen Sohn.

Zunächst bewirtschaftete das Paar den Hof von Kronmüllers Eltern, entschloss sich dann aber 1968 zum Bau eines Aussiedlerhofs zwischen Bestenheid und dem Wartberg, dem sie den Namen "Ponderosa" gaben. Das Ehepaar bewirtschaftete bis zu 50 Hektar Fläche und versorgte 60 Stück Milchvieh. In den 1970er Jahren baute das Paar auf dem Anwesen ein kleines Ferienhaus und bot "Ferien auf dem Bauernhof" an.

Trotz der Arbeit in der Landwirtschaft engagierte sich Kronmüller auch immer ehrenamtlich. So ist er seit mehr als 60 Jahren Mitglied im Männergesangverein und war lange Zeit stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Zudem gehört er seit 25 Jahren dem Kleingartenverein an und war mehr als 20 Jahre Vorsitzender des Stadtteilbeirats. Seit 2009 ist das Ehepaar im Ruhestand und geht in der trotzdem begrenzten Freizeit gerne wandern. (riff)