Elternwunsch: Anbau und Sanierung Kindertagesstätte am Start

Spatenstich: Kinder aus Kembach und Dietenhan künftig in derselben Einrichtung betreut - Laut OB Herrera Torrez »goldrichtige Entscheidung«

Wertheim 12.04.2022 - 12:14 Uhr 1 Min.

Tatkräftiger Start: Der Spatenstich für Neubau und Sanierung der Kindertagesstätte in Kembach ist getan. Foto: Michael Geringhoff

Es sei dringender Elternwunsch gewesen, die Kinder aus Kembach und Dietenhan auch künftig im selben Kindergarten betreuen zu lassen. Dafür habe das Platzangebot ausgeweitet werden müssen.

Die Diskussionen darum seien intensiv gewesen, »heftig und mit großer Energie geführt«, sagte der OB. Aus Dissens sei Konsens geworden: »Etwas Großes ist entstanden«. Herrera Torrez meinte damit nicht nur die überraschend gewaltige Baugrube, sondern vor allem den großen Schritt, den die Kinderbetreuung in Wertheim nehmen werde. 2024 sollen der Neubau und die anschließende Sanierung des Bestandsgebäudes abgeschlossen sein, gerade rechtzeitig, um den deutlich wachsenden Betreuungsbedarf - namentlich im Wertheimer Osten - zu sichern.

In Lindelbach habe man die Kita in diesem Sinne bereits erweitert, die laufenden Diskussionen aus Bettingen seien bekannt. In Bettingen war eben die Aufstellung einer Naturkindergruppe gescheitert, die für vergleichsweise kleines Geld, neue Kitaplätze hätte schaffen können. Mit kleinem Geld sei es in Kembach nichts geworden, vorbei die Zeiten, da man mit ein paar 100.000 Euro viel hätte erreichen können. »3,1 Millionen sind eine Menge Geld«, betonte der OB.

In Vertretung der Kembacher Ortsvorsteherin stellte Udo Fertig heraus, dass der jetzt folgende und höchst begrüßenswerte Ausbau der Kindertagesstätte, auch schon Jahre zuvor angemessen gewesen wäre. Als großen Wurf sieht Pfarrer Bernhard Ziegler, die evangelische Kirche hat die Trägerschaft der Kindertagestätte inne, die neue Kita. Der Oberbürgermeister habe mit Hingabe und Überzeugung dazu beigetragen, den finanziellen Kraftakt möglich zu machen, sagte Ziegler.

Wie die Kindergartenleiterin Karina Zeidler beobachtet hat, könnte der Bau bereits jetzt ungeahnten Mehrwert haben. Schon die mittlerweile abgeschlossenen Gründungsarbeiten und erste Betonaufbauten weckten bei den Kleinsten größtes Interesse. Einige der Kita-Kinder seien kaum noch vom Fenster wegzubekommen. Es sei wahrscheinlich, dass da jugendlichem Nachwuchs für Bau und Bauverwaltung das Fundament gelegt werde.

»Goldrichtig diese Entscheidung«, sagte der OB abschließend darauf und auf den Standort gemünzt. Die Substanz der bestehenden Kindertagesstätte zu erhalten und nicht am anderen Dorfende einen komplett neuen Kindergarten zu bauen, es sei auch eine Entscheidung für Nachhaltigkeit gewesen.

