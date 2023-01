Elternkompass 2023 in Wertheim: Viele Tipps, damit Familie gelingt

1200 Kin­der im Al­ter von bis zu sechs Jah­ren gibt es in Wert­heim. Sie star­ten ihr Le­ben in Fa­mi­li­en und Kin­der­ta­ge­s­ein­rich­tun­gen, vie­le wei­te­re be­su­chen die Grund­schu­len. Je­der weiß: Jetzt wer­den die Wei­chen ge­s­tellt. Da­bei ist Er­zie­hung nicht ein­fa­cher ge­wor­den. Hier setzt der Wert­hei­mer El­tern­kom­pass an. Als nie­d­rig­schwel­li­ges An­ge­bot will es El­tern von bis zu zehn Jah­re al­ten Kin­dern bei ty­pi­schen Er­zie­hungs­her­aus­for­de­run­gen un­ter­stüt­zen. Auch 2023 gibt es ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm.