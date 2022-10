Einzigartige Kalkmagerrasen in Werbach gezeigt

Natur und Umwelt: Landschaftspflegetag Baden-Württemberg thematisiert Beweidung und Pflege - Fast 100 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg

MAIN-TAUBER-KREIS 17.10.2022 - 17:04 Uhr 2 Min.

Exkursionsgruppe durch das Naturschutzgebiet Wormental (Werbach: Lorenz Flad, Agrarbiologe und Geschäftsführer des Kommunalen Landschaftspflegeverbands Main-Tauber, führte die Gruppe und erläuterte die Pflegemaßnahmen der Kalkmagerrasen. Foto: Kommunaler Landschaftspflegeverband, Kerstin Lüchow

Auch im Taubertal gibt es naturkundliche Besonderheiten, wie extensive Kalkmagerrasen, Trockenmauern und Lesesteinriegel zu sehen. Sie sind in Werbach im geplanten Naturschutzgebiet Limbachsleiten, im Naturschutzgebiet Wormental und am Hirschberg zu finden.

Fast 100 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Naturschutz beschäftigen, nahmen an der Veranstaltung teil. Eingeladen hatten die Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg, die Koordinierungsstelle der Landschaftserhaltungsverbände Baden-Württemberg bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Als Kooperationspartner übernahm der Kommunale Landschaftspflegeverband Main-Tauber (KLPV) unter der Leitung von Geschäftsführer Lorenz Flad den regionalen Teil.

Das Programm startete mit Vorträgen in der Külsheimer Festhalle. Bürgermeister Thomas Schreglmann stellte die Brunnenstadt Külsheim mit ihren Sehenswürdigkeiten und der umgebenden Natur als attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Urlaubsort vor. Erster Landesbeamter Florian Busch hob die Bedeutung des Landschaftsschutzes und die Arbeit des KLPV hervor.

Lobende, aber auch nachdenkliche Worte fand der promovierte Ministerialdirektor Michael Münter vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. »Der Main-Tauber-Kreis verfügt über einen unglaublichen Schatz abwechslungsreicher Lebensräume. Aber vielfältige Landschaft ist nicht einfach da, sie muss auch gepflegt werden«, sagte Münter. »Dabei sind Landnutzung und Artenvielfalt eng miteinander verbunden«, erläuterte Münter und ergänzte, dass »Naturschutz und Nutzungskonzepte sich für die Bewirtschaftenden rentieren müssen«.

Als wertvolles Instrument nannte der Ministerialdirektor das 2020 verabschiedete Biodiversitätsstärkungsgesetz, welches mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erarbeitet wurde. »Die Ministerien und die Landesregierung sind jedoch nicht beim Biodiversitätsstärkungsgesetz stehen geblieben«, berichtete Münter.

Gemeinsames Arbeiten

Künftig würden die Akteure aus Landwirtschaft, Naturschutz, Handel, Politik und Gesellschaft zusammengebracht, um gemeinsam die Zukunft der Landwirtschaft zu gestalten. Dazu wurde im Juli der Strategiedialog Landwirtschaft (SDL) ins Leben gerufen - als Plattform zur Vernetzung, zum Austausch und zum gemeinsamen Arbeiten an Lösungsansätzen.

Aktuelle, wissenschaftliche Ergebnisse aus Offenhaltungsversuchen auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald stellte der promovierte Josef Simmel vom Büro für Botanik und Mykologie in Bad Abbach vor. - Den Abschluss bildeten Vorträge von Lorenz Flad, Agrarbiologe und Geschäftsführer des KLPV. Flad stellte die Natura-2000-Kulisse und die Arbeit des KLPV im Main-Tauber-Kreis vor. Sieben Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) und zwei Vogelschutzgebiete befinden sich im Taubertal und seinen Seitentälern. Besonders einzigartig seien die sonnenexponierten Hanglagen der Muschelkalktäler mit ihren Kalkmagerrasen, Wacholderheiden, Kalkfelsen, Steinriegeln und als magere Mähwiesen die bunten Salbei-Glatthaferwiesen. Seltene Pflanzenarten, wie das Wimper-Perlgras (Melica ciliata) und Tierarten wie die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) seien hier noch in stabilen Gemeinschaften zu finden. Flad zeigte, wie im Main-Tauber-Kreis artenarme Flächen durch gezielte Pflege und Beweidung wieder in offene, artenreiche Lebensräume überführt werden. Mit dem Bus ging es nachmittags zur Exkursion nach Werbach, wo die Gruppe von Bürgermeister Ottmar Dürr empfangen wurde. Die dreistündige Fußwanderung ging zunächst in das geplante Naturschutzgebiet Limbachsleiten. Beispielhaft wurden dort verbuschte, artenarme Flächen gezeigt, die seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet und erstmalig ins Pflegeprogramm des KLPV aufgenommen wurden. Schlehen, Brombeeren, Hartriegel und Rosen bilden ein undurchdringliches Gestrüpp, durchsetzt von viel zu dichten Schwarzkiefern. Lorenz Flad berichtete über die Erstpflege solcher Gebiete und über die Schwierigkeiten, Anforderungen und Ziele, aber auch Erfolge der Pflegemaßnahmen.

Über das Naturschutzgebiet Wormental ging es weiter zum Hirschberg.

Infos aus erster Hand

Wie die Beweidung in der Praxis aussieht und welche Anforderungen eine Koppelhaltung an Tiere und Tierhalter stellt, berichtete Schäfermeisterin Petra Schuck am vorletzten Zwischenstopp im Pflegegebiet Hirschberg. Seit 2010 beweidet Schuck eigene Flächen und zahlreiche Flurstücke im Auftrag des KLPV. Von Lauda-Königshofen über Grünsfeld und Tauberbischofsheim bis Werbach ist sie zu Fuß oder seltener per Transporter mit ihren Tieren unterwegs. Je nach Wiesenaufwuchs weiden die Tiere ein bis mehrere Tage auf den Flächen, eingezäunt durch mobile Elektrozäune.

Was sich die zahlreichen Rinder- und Schafhalterinnen und -halter seitens der Bürger wünschten, seien eine größere Wertschätzung und Akzeptanz der Weidetierhaltung und die Bereitschaft, faire Preise für regionale Produkte zu bezahlen. Ohne Weidetiere müssten nicht nur im Main-Tauber-Kreis hohe Summen für eine maschinelle Pflege der ökologisch wertvollen Voll- und Halbtrockenrasen ausgegeben werden.

