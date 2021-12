Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Einzeln für die gute Sache laufen

Benefizveranstaltung: 108 Schüler und Schülerinnen des DBG laufen für die Aktion Regenbogen

Daumen hoch für ein tolles Ergebnis beim Benefizlauf (von links): Jannik Hildenbrand, Josua Cortes, Malena Reiss, Jule Weinmann und Sportlehrer Michael Paul.

Inzwischen ist alles ausgewertet. 108 Personen haben teilgenommen und sind insgesamt 3137 Kilometer gelaufen. Auch die Spendensumme steht fest: 7.412 Euro sind zusammen gekommen. Die geplante Siegerehrung und die Übergabe der Spende an die Aktion Regenbogen mussten Pandemie bedingt abgesagt werden. Die Teilnehmer hatten ihr Laufergebnis an das Team geschickt und einstweilen online eine Urkunde zum selbst Ausdrucken bekommen. Die erzielten Beträge wurden auf das Sonderkonto überwiesen.

"Die Welt besser machen"

"Durch solche Projekte kann man die Welt besser machen", davon ist Schulleiter Reinhard Lieb überzeugt. Er sei ganz bewegt, dass die Schüler sich so engagiert haben und trotz der Pandemie den traditionellen Benefizlauf organisiert hätten. Im letzten Jahr war der Lauf ausgefallen, und die Wiederbelebung der lieb gewordenen Tradition fände er enorm.

Josua Cortes, der Kopf des Organisationsteams, hat sich bereits in den sozialen Medien bei allen Teilnehmern, Unterstützern und Sponsoren bedankt. "Wer hätte gedacht, dass wir trotz Corona eine solche Summe erzielen konnten. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei sein werdet beim Lauf für eine bessere Welt", schreibt er auf Instagram. Es gab keine Einnahmen durch den Verkauf von Essen und Trinken. Kleine Firmen und Gastronomiebetriebe brachen als Sponsoren wegen ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage weg. Dafür haben größere Firmen ganze Klassen oder Jahrgangsstufen gesponsert. Manche Firmenmitarbeiter sind sogar mitgelaufen. Natürlich soll es im nächsten Jahr wieder einen echten Lauf geben, ein Fest im Freien, wobei angedacht ist, parallel dazu online mitmachen zu können.

Cortes engagiert sich seit der achten Klasse für den Benefizlauf und wird zum letzten Mal dabei sein, denn er macht nächstes Jahr Abitur. Seine Mitstreiterinnen Malena Reiss und Jule Weinmann haben dann noch ein Jahr Zeit, Jannik Hildenbrand ist in Klasse 10. Er ist seit Kurzem dabei und für die IT zuständig und kümmert sich um die Website. Ansprechpartner im Kollegium ist Sportlehrer Michael Paul, der stolz ist, dass die Schüler alles alleine zum Laufen gebracht haben. "Ich bin nur im Hintergrund", versichert er. Bei den Präsenzveranstaltungen in Kreuzwertheim hat er als Stadionsprecher fungiert. Das wird er 2022 wieder machen.

Petra Folger-Schwab