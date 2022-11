155 Anwärter der Wertheimer Polizeischule schwören in Main-Tauber-Halle auf die Verfassung

Eintreten für Grundgesetz und Menschenwürde

Wertheim 24.11.2022 - 14:32 Uhr 3 Min.

Schwur auf die Verfassung: Vereidigung von 155 Polizeianwärtern in der Wertheimer Main-Tauber-Halle.

Seine eigene war im April 1985. Die Polizei sei seitdem viel moderner geworden, das Ereignis sei aber für jeden Polizisten weiterhin etwas ganz Besonderes. "Es hebt den Polizeiberuf von vielen anderen ab, dass es sich nicht nur um einen Job handelt." Sie würden mit diesem Tag "ganz offiziell Teil des Rechtsstaats" und ergriffen einen vielseitigen Beruf, der die Abwechslung des Streifendienstes oder die Kripo-Arbeit gegen Finanzbetrüger oder Cyberkriminelle bedeuten könne. Jeder solle die Möglichkeit nutzen, seinen eigenen Weg zu finden.

Wichtig sei dabei auch die Begleitung durch Familie, Angehörige und Freunde. Damit alle dabei sein konnten, hat man mit dem Start der Zeremonie extra eine Viertelstunde über den offiziellen Beginn hinaus gewartet: Wegen eines Unfalls stand vorher noch manch ein Angehöriger im Stau auf der A3. Nele Förter-Barth und Bastian Metzger begrüßen die zahlreichen Ehrengäste: darunter Vertreter der verschiedenen Polizeipräsidien, auch der Bereitschaftspolizei aus dem benachbarten Bayern, aber auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Für musikalische Begleitung sorgt das Blechbläserensemble des Landespolizeiorchesters.

Es ist die erste öffentliche Vereidigung von Polizeianwärtern in Wertheim seit November 2019. Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es zwischendrin Vereidigungen nur noch in kleinem Rahmen. Jetzt also wieder in großer Runde in der Main-Tauber-Halle.

Die Polizei habe ein hohes gesellschaftliches Ansehen, stehe aber besonders im Blick der Öffentlichkeit, meint von Massenbach-Bardt. "Sie werden immer mit Menschen zu tun haben. Und damit kommt es auf Sie als Menschen an." Die Menschenwürde achten, integer sein, die Neutralität wahren, "und Diskriminierung, Extremismus und Ausgrenzung nicht den geringsten Raum bieten", fordert der Vizechef der Hochschule.

Landespolizeidekan Bernhard Metz hat allen Anwärtern einen Flummi auf ihren Platz gelegt - der "springende Punkt": Das seien Werte, und die seien für Polizeibeamte nicht abstrakt, "sondern festgeschrieben im Wertesystem der Bundesrepublik Deutschland", so Metz.

Unvorstellbare Ereignisse

"Ist ein Amtseid noch zeitgemäß?", hat Richard Zorn, Leiter der Ausbildungseinrichtung, schon zu Beginn gefragt. Mit dieser Frage habe man sich zuvor schon intern ausführlich beschäftigt. "Sie werden im Dienst nicht vorstellbaren Ereignissen begegnen", prophezeit Zorn und mahnt dabei, immer an die eigene Verpflichtung zu denken.

Polizeikommissaranwärterin Alena Illig, die gemeinsam mit Polizeiobermeisteranwärter Oliver Bartelme auf die bisherige Ausbildung zurückblickt, spricht von einer Einheit, die sich gefunden hat: Die Leute, die frisch von der Schule in die Polizeiausbildung gewechselt sind, sind genauso wie die Quereinsteiger, ein ehemaliger Lehramtsstudent, ein Jurist oder ein langjähriger Rettungsdienstler. "Wir sind zwar erst seit ein paar Wochen hier, aber wir haben das Gefühl, wir kennen uns schon Ewigkeiten", beschreibt Bartelme den guten Teamgeist. Um sich weiterzuentwickeln, sei jeder gefordert, seine Komfortzone zu verlassen.

Als Höhepunkt des Tages sprechen 100 junge Männer und 55 junge Frauen Polizeidirektor Richard Zorn anschließend den Eid nach: "Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achte und verteidige und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe."

Besichtigung am Nachmittag

Danach haben die Anwärter die Gelegenheit, Familie und Freunden den Ausbildungsstandort auf dem Reinhardshof zu zeigen. "Ein ganz wichtiger Tag", sagt nach der Vereidigung Nora Unger (23), Polizeiobermeisteranwärterin aus Wertheim gegenüber unserer Redaktion. Vorher hat sie eine Ausbildung absolviert. "Da ist mir aufgefallen, dass mir die Abwechslung fehlt. Und das Menschen helfen. Deshalb habe ich mich für den Beruf entschieden, mit dem man etwas bewegen kann", erklärt sie.

Auch Johannes Pfeifer (27) aus Heidelberg war das Jura-Studium zu trocken, seit Juli wird er für den gehobenen Dienst ausgebildet. "Es macht wahnsinnig viel Spaß. Praxis und Theorie sind eng verzahnt." Die Arbeit mit Menschen mache ihm Spaß. Und: "Ein ganz normaler 9-bis-17-Uhr-Job wäre nichts für mich."

Matthias Schätte

Hintergrund: Polizeischule Wertheim Seit Juli 2018 werden in Wertheim (wieder) Polizisten für die Landespolizei Baden-Württemberg ausgebildet. Schon seit 1993 gab es auf dem Reinhardshof in Gebäuden der ehemaligen Wehrmachts- und späteren US-Kaserne nach dem Abzug der Amerikaner eine Außenstelle der Landespolizeischule. Diese wurde im Jahr 2000 zu einem Standort der Akademie der Polizei Baden-Württemberg und war zuständig für Ausbildung und Training. Im Zuge der Polizeireform wurde der Standort aufgegeben, allerdings etwas früher als geplant: Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 wurde auf dem Areal ab September zunächst eine Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet, die später in einer Erstaufnahme des Landes Baden-Württemberg umgewandelt wurde. Nach dem Ende der Erstaufnahme 2017 meldete die Landespolizei im Rahmen ihrer Einstellungsoffensive wieder Bedarf an dem etwa 10.000 Quadratmeter großen Gelände an. Seit Juli 2018 werden dort neu eingestellte Beamte für den mittleren und gehobenen Dienst ausgebildet. Chef der Einrichtung - offizieller Name: "Hochschule für PolizeiBaden-Württemberg, Institut für Fortbildung, Außenstelle Ausbildung und Training, Institutsbereich Ausbildung Wertheim" - ist seit Beginn Polizeidirektor Richard Zorn. (scm)