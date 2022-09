Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amtsgericht Wertheim: Einspruch gegen Strafbefehl aufgehoben

Unfallflucht: 22-Jähriger erhält acht Monate Fahrverbot und muss 1200 Euro zahlen

Wertheim 15.09.2022 - 18:04 Uhr 1 Min.

Im Strafbefehl wurden eine Geldstrafe von 1200 Euro sowie ein achtmonatiges Fahrverbot angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Autofahrer vor, am 8. April nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug, bei dem ein nicht unerheblicher Schaden entstand, sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt zu haben. Er habe dem Halter des anderen Fahrzeugs damit seine Kontaktdaten verweigert, um eine Abwicklung des Schadens über die Versicherungen zu ermöglichen. Der junge Staatsanwalt wirft dem Angeklagten damit unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor.

Der Angeklagte gibt beim Prozess sofort zu: »Das war kompletter Schwachsinn, was Ich gemacht habe.« Als Grund für den Aufprall mit dem anderen Wagen gibt er die Wetterverhältnisse an, da es am besagten Tag geschneit haben soll. Als er die Kollision bemerkt habe, habe er Panik und Angst bekommen, da er zuvor schon einen Unfall hatte, bei dem sein Versicherungsbeitrag für seinen VW Golf angehoben wurde.

Keine Möglichkeiten

Die Richterin Ursula Hammer redet dem 22-Jährigen am Verhandlungstag ins Gewissen und erklärt ihm, dass bei einem solchen Vergehen »gewisse Rechtsfolgen« greifen würden, egal wie geläutert und reumütig sich der Angeklagte zeige. Dieser hatte sich mit seinem Rechtsanwalt erhofft, ein Fahrverbot zu umgehen. Da der Autofahrer schon einmal im November 2020 vor Gericht gestanden hatte, sah die Richterin hierfür keine Möglichkeiten.

Nach einer kurzen Unterbrechung wird verkündet, dass man den Einspruch gegen den Strafbefehl aufheben möchte. Der 22-Jährige akzeptiert damit die Geldstrafe von 1200 Euro sowie das achtmonatige Fahrverbot. Dem stimmt auch die Staatsanwaltschaft zu. Ein geladener Zeuge muss damit nicht gehört werden und wird von der Richterin entlassen. Die Strafe wird sofort rechtskräftig, und damit beginnt auch das Fahrverbot unmittelbar. So wird der Führerschein des Angeklagten von dem Rechtsanwalt dem Gericht übergeben.

saku