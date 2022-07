Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Einspeisevergütung für Kleinkraftwerke bleibt

Betreiber können aufatmen

Main-Tauber-Kreis 12.07.2022 - 13:38 Uhr < 1 Min.

Im Maschinenhaus der Teilbacher Mühle erzeugen Generatoren elektrischen Strom mit Hilfe der Wasserenergie, die von Turbinen übertragen wird. Foto: Gunter Fritsch

Vor allem die Betreiber von Altanlagen, wie der Reicholzheimer Rolf Ditscheid an der Teilbacher Mühle, die die von der EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderte Durchgängigkeit der Wehre für Fische herstellen wollen, haben damit auch in Zukunft Planungssicherheit. Die CDU im Main-Tauber-Kreis, aber auch Fraktionen im Kreistag hatten sich für einen Fortbestand der Einspeisevergütung für die Wasserkraftwerke an der Tauber stark gemacht.

Im Gespräch mit dieser Redaktion hatte Ditscheid Anfang Juni deutlich gemacht, dass er auf die Einspeisevergütung von 9,67 Cent pro Kilowattstunde Strom angewiesen sei, um die von ihm geforderten Umbaumaßnahmen zur besseren Durchgängigkeit der Sperrwerke zu verwirklichen. Zudem sei es wichtig, dass die Anlagen angesichts der Energiewende weiterhin ihren Beitrag zu einer schadstoffarmen Stromgewinnung leisteten. An der Tauber zwischen Röttingen und Tauber gibt es rund 40 kleine Wasserkraftanlagen.

