Einschränkungen für Ungeimpfte in Wertheim

Strengere Corona-Kurs in Baden-Württemberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 8,0.

»Wir gehen in einen heißen Herbst«, prognostizierte Bürgermeister Wolfgang Stein im Corona-Lenkungsstab mit Blick auf steigende Infektionszahlen. Es sei damit zu rechnen, dass die erste Warnstufe bald erreicht werde, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Warnstufe soll gelten, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder acht von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen - das ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Dann sollen ungeimpfte Erwachsene nur noch mit einem negativen PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen haben. Freitesten mit kostenlosem Schnelltest wird nicht mehr möglich sein.

Die Alarmstufe will das Land Baden-Württemberg auslösen, wenn 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die Hospitalisierungsinzidenz bei 12 liegt. Dann wird die 2G-Regel gelten. Anders als bei der jetzt geltenden 3G-Regel sind getestete Personen dann ausgeschlossen. Wer diese Einschränkungen vermeiden will, sollte sich also schnell impfen lassen. Ordnungsamtsleiter Volker Mohr empfahl das »Impfen to go« jeden Samstag im September.

Über den Start ins neue Schuljahr informierte Fachbereichsleiter Helmut Wießner. Die Testung der Schüler führte bisher zu wenigen Quarantänefällen. Im Kita-Bereich werden die Kinder weiterhin zweimal pro Woche auf freiwilliger Basis getestet.

