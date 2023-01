Ob ein Dorfladen mit Treffpunkt Wirklichkeit wird, haben die Boxtaler selbst in der Hand

Freudenberg 03.01.2023 - 16:02 Uhr 5 Min.

So könnte der Boxtaler Dorfladen künftig aussehen. Macher des Boxtaler Dorfladens (von links): Rolf Döhner, Klaus Böxler, Mario Eckert.

Die erste grobe Idee gab es bei Gesprächen der Vorstände der insgesamt sieben Vereine des Dorfs im Sommer 2021, daraus bildete sich ein Team mit fünf Mitgliedern. »Im Mai 2022 haben wir unsere erste Infoveranstaltung gemacht«, erinnert sich Böxler. »Da waren die Leute schon sehr ungeduldig. Die meinten, dass wie im September eröffnen können«, sagt er und lacht. Hinter ihm und seinen Mitstreitern steckt ein intensives Jahr mit vielen Gesprächen und viel Hintergrundarbeit. Zum Beispiel Umfragen: 95 Prozent der knapp 450 Befragten wünschen sich eine bessere Nahversorgung, 93 Prozent würden in einem Dorfladen einkaufen.

»Wir haben in Boxtal gar nichts mehr«, erklärt Böxler die Ausgangslage: Im April 2021 hat der Metzger seine Filiale geschlossen, der Bäcker zwei Jahre vorher. »Der Metzger hatte dann noch ein Kleinsortiment: Brötchen, ein paar Nudeln. Eier.« Und an drei Tagen jeweils ein paar Stunden auf. »Aber besser als nix. Es wurde angenommen«, sagt Böxler.

Der neue Dorfladen soll als Gemeinschaftsprojekt entstehen, 220 Quadratmeter in einem Neubau in der Dorfmitte, zwischen Wildbachstraße und Kinderspielplatz. »Die Kinder können spielen, die Großeltern können Kaffee trinken«, sieht Böxler den neuen Dorfmittelpunkt schon vor seinem geistigen Auge. »Der Dorfladen soll gleichzeitig auch Begegnungsstätte werden. Die Versorgung sicherstellen und als generationenübergreifender Treffpunkt dienen«, sagt Rolf Döhner, ebenfalls im Dorfladen-Team und seit 2018 Ortsvorsteher.

»Wir haben gemerkt, dass die Leute immer noch nicht so genau wissen, was wir vorhaben. Die vergleichen es mit einem Tante-Emma-Laden oder Hofladen«, erklärt Böxler. »Aber das ist ein anderes Konzept. Im Prinzip wollen wir einen Einkaufsmarkt auf 220 Quadratmetern, wo man einen kompletten Wocheneinkauf erledigen kann. Also mit Frischetheke, Bäcker, Metzger, Obst und Gemüse. Ein Grundsortiment mit allem, was das Herz begehrt.« Daher musste der Gedanke, bestehende Gebäude umzubauen und zu nutzen, verworfen werden: Sie waren entweder zu abgelegen, zu klein oder nicht barrierefrei. Der nun festgelegte Standort bietet reichlich Vorteile: »Wir liegen direkt an der Wildbachstraße und haben Durchgangsverkehr und Parkplätze direkt vor der Tür«, sagt Döhner. Auch Radfahrer und Wanderer sind Zielgruppen.

Beratung haben die Macher vom Dorfladen-Experten Wolfgang Gröll, außerdem haben sie sich Dorfläden in Schollbrunn, Rosenberg, Dammbach, Dertingen und Retzstadt angesehen (siehe Hintergrund). »Retzstadt ist ganz neu, da waren wir mit einem Teil des Teams erst am Montagabend zum zweiten Mal«, erklärt Böxler.

Anders als in den anderen Gemeinden, wo überwiegend die Gemeinde das Gebäude stellt und eine Betreibergesellschaft den Laden betreibt, müssen die Boxtaler das Geld für die Immobilie selbst aufbringen. Das Projekt wurde im Freudenberger Gemeinderat bereits vorgestellt. »Jeder Rat weiß, was wir in Boxtal planen«, sagt Döhner, der mit seinen Mitstreitern trotz begrenzter Mittel auch auf die finanzielle Hilfe der Stadt setzt. Bürgermeister Roger Henning hatte im Wahlkampf das Vorhaben als Modell für die Zukunft aufgeführt - als staatlich unterstützte Eigeninitiative. »So können wir sehr viel für die Bürger erreichen, um Lebensqualität zu steigern und Infrastruktur zu stärken«, sagte er gegenüber unserer Redaktion.

Weil der Laden ein Gemeinschaftsprojekt ist, sollen und können sich die Bürger mit Einlagen ab 300 Euro beteiligen. Zu ihnen gehören Gertrud und Alois Dosch. »Wir sind dabei, weil wir einfach Interesse am Laden haben - auch für die Nachkommen«, sagt Gertrud Dosch, die Mitte Januar 83 Jahre alt wird. Sie und ihr 86 Jahre alter Mann kennen noch die Zeiten, als es in Boxtal drei Kolonialwarenläden gab, dazu Post, Bäcker, Metzger, die Volksbank und die Sparkasse. Mittlerweile ist alles davon Geschichte. Ihre Einkäufe erledigt ihre Tochter, die einmal pro Woche aus Seligenstadt in den Ort kommt. »Wir haben uns richtig gefreut, dass Leute sich dahinterklemmen, dass etwas zustande kommt«, sagt Gertrud Dosch.

Olga Fischer hat mit ihrer ganzen Familie Anteile gezeichnet: Ihre Mutter, ihr Partner und die 16, 13 und 11 Jahre alten Kinder beteiligen sich am künftigen Laden. »Je mehr zumacht, desto mehr stirbt das Dorf aus. Es ist ja überhaupt nicht mehr attraktiv, wenn es gar nichts mehr gibt.« Klar sei es gut, älteren Mitbürgern den Einkauf vor Ort zu sichern. Aber auch den jüngeren. »Ich finde es toll, wenn meine Kinder einkaufen können. Früher hat man die einfach zum Metzger oder Bäcker losgeschickt, das fehlt jetzt.« Die gehen entweder mit der Mama mit oder gar nicht.«

Böxler und seine Mitstreiter haben bisher gut 55.000 Euro über Anteilsscheine eingeworben. »200 Beteiligungen und um die 80.000 Euro wären nicht unrealistisch«, hofft er. Auch in den Nachbarorten will man verstärkt um Beteiligungen werben. »Die haben ja mit der Nahversorgung das gleiche Problem wie wir.« Derzeit sind die Beteiligungen reine Absichtserklärungen. Das Geld fließt nur dann, wenn das Vorhaben wirklich umgesetzt wird.

Wohl bis zu sechs Mitarbeiter wird der Laden benötigen, zwei sollen permanent vor Ort sein. Doch warum sollte ein Dorfladen in Zeiten des Fachkräftemangels einfacher Mitarbeiter finden als die großen Discounter und Supermärkte? »Ganz einfach«, sagt Böxler: »Wir haben hier im Ort schon Interessenten, die sagen, sie wollen mit einem Arbeitsplatz vor Ort das Dorf unterstützen. Das ist eine ganz andere Motivation. Sie können in Teilzeit arbeiten und brauchen auch kein Auto.« Mario Eckert vom Führungsteam verweist auf die Umfrage im Vorfeld: »Wir haben eine hohe Resonanz gehabt, dass Leute sich nicht nur finanziell beteiligen, sondern auch selbst mitarbeiten möchten.«

Das Gelände ist im Besitz der Stadt Freudenberg. Erste Anfragen haben ergeben, dass eine Baugenehmigung möglich wäre, sagt Döhner. »Wir gehen davon aus, dass alles um die 600.000 Euro kosten wird. Wir wissen auch: Viel teurer kann es auch nicht sein, sonst wird es immer unrealistischer«, erklärt Böxler. Offen sei noch, ob ein Investor das Gebäude errichten und die UG es dann pachten könne. »Da sind wir komplett offen.« Nur über die Teilhaber wird sich das Vorhaben nicht umsetzen lassen. Förderanträge sind gestellt oder laufen bereits.

Ziel sei, im Sommer entscheiden zu können, ob der Dorfladen kommt oder nicht. »Wir haben die Beteiligungen, aber da fließt noch kein Geld. Das fließt erst, wenn wir zu 100 Prozent wissen, dass wir das Projekt finanziert bekommen«, sagt Böxler, der um weitere Unterstützer wirbt. »Wir haben gemerkt: Je weiter das Vorhaben reift, desto mehr Zuspruch bekommen wir.« Falls das Geld zusammenkommt, und der Startschuss fällt, könnte Boxtal bald wieder einen Nahversorger haben: »Unser Ziel ist, im Herbst 2024 zu eröffnen. Das wäre realistisch.«

Hintergrund: So hat es Retzstadt gemacht Die Macher des Boxtaler Dorfladens haben sich einige ähnliche Geschäfte in der Umgebung angeschaut, als ein Vorbild nennt Klaus Böxler als Geschäftsführer der Dorfladen Boxtal UG das "Retschter Lädchen": Im 1600-Einwohner-Ort Retzstadt im Landkreis Main-Spessart hat Ende November der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einen Dorfladen mit integriertem Café eröffnet. Das genossenschaftlich geführte Geschäft ist Teil eines neu gebauten Wohnensembles mit 17 barrierefreien Wohnungen. Es hält auf 160 Quadratmetern Verkaufsfläche etwa 2300 Artikel vor - darunter viele regionale Produkte, aber auch Bio-Ware, Kühl-, Tiefkühl- und Fair-Trade-Artikel. Außerdem gibt es einen Paketshop und die Möglichkeit, Bargeld abzuheben. Sieben festangestellte Mitarbeitende werden unterstützt von 15 Ehrenamtlichen. Für die Umsetzung gab es vom Freistaat eine Million Euro Förderung, 450.000 Euro von der Gemeinde. Außerdem zeichneten Bürger 220 Anteile und steuerten so eine Einlage von etwa 105.000 Euro bei. Die Trägergesellschaft war im September 2021 gestartet - und hat das Einlagenziel von 80.000 Euro deutlich übertroffen. scm/sys Weitere Informationen: www.retschter-laedchen.de/