Südlink-Trasse: Einigung mit Bauern über Entschädigung

Netzbetreiber treffen Vereinbarung über Eingriffe

Main-Tauber-Kreis 23.12.2022 - 13:31 Uhr 2 Min.

Welche Auswirkungen haben Gleichstromleitungen auf landwirtschaftliche Flächen: Das will ein Feldversuch in Großrinderfeld (Kreis Main-Tauber) herausbekommen, den der Netzbetreiber Transnet Baden-Württenberg mit der Universität Hohenheim im vergangenen Jahr gestartet hat. Foto: Gunter Fritsch

Wie es in einer Presseerklärung der Transnet BW weiter heißt, beinhalte die Vereinbarung Regeln für die Entschädigungen von Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern sowie Flächenbewirtschafter, die vom Bau und Verlauf der Südlink-Trasse betroffen seien. Dazu zählen auch landwirtschaftliche Grundstücke im Main-Tauber-Kreis, die in den Gemeinden Großrinderfeld und Boxberg liegen.

Tennet und Transnet BW müssen laut Vereinbarung die betroffenen Grundstückseigentümer und die jeweils bewirtschaftenden Landwirte entschädigen und ihnen zugleich das Recht auf Nutzung der Grundstücke gewährleisten, erläuterte Transnet-BW-Pressesprecher Alexander Schilling die Hintergründe der Vereinbarung. Mit der Einigung sei eine weitere Voraussetzung geschaffen, dass ab 2028 über Südlink Strom aus dem windreichen Norden in "die Bedarfszentren im Süden und Südwesten" transportiert werden könne, hieß es weiter (Zum genauen Trassenverlauf siehe Hintergrund).

Die jetzt getroffene Vereinbarung sieht Regeln für die Entschädigung der Flächeninanspruchnahme und für die Einschränkungen der Bewirtschaftung vor und nach der Bauphase der Erdkabel vor. Dabei gilt sie unabhängig von einer Mitgliedschaft im jeweiligen Bauernverband. Wie genau die Entschädigung aussieht, sei nach "einem sehr komplizierten Verfahren, das eine Fülle von Faktoren" beinhalte, ermittelt worden, heißt es auf Nachfrage dieser Redaktion an Transnet BW.

So orientiere sich die jeweilige Entschädigungshöhe etwa an der Art der Fläche, ihrer Bodengüte und daran, ob es sich um Grünland- oder Ackerbauflächen handele, hieß es. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Transnet BW, beschreibt das Spannungsfeld, in dem die Vereinbarung getroffen wurde, dann auch so: "Uns allen ist klar, dass sich kein Eigentümer oder Landwirt solch einen Eingriff in seinen wertvollen und fruchtbaren Boden wünscht. Deshalb unternehmen wir große Anstrengungen, diese zu minimieren und entstandene Schäden fair und gemäß den gesetzlichen Grundlagen zu entschädigen."

Ob und welche Auswirkungen die Verlegung von Starkstromleitungen auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen hat, das wird derzeit in mehreren Feldversuchen von Transnet BW unter wissenschaftlicher Begleitung der Universität Hohenheim untersucht, unter anderem an den Standorten Güntersleben (Kreis Würzburg), Großrinderfeld und Boxberg (beide Main-Tauber-Kreis).

Weil die Verhandlungen über die Entschädigung von Grundstückseigentümern und Landwirten bereits vor Beginn der Feldversuche 2021 begonnen haben und erste wissenschaftliche Ergebnisse noch nicht vorliegen, hätten die Feldversuche keine Auswirkungen auf die jetzt getroffene Vereinbarung gehabt, erläuterte Transnet BW-Sprecher Alexander Schilling gegenüber dieser Redaktion die Hintergründe. Das ändere aber nichts an der Bedeutung der Feldversuche, die vom Land Baden-Württemberg gefördert werden, ist Schilling überzeugt, dass die Ergebnisse für zukünftige Trassenverlegungen wichtige Erkenntnisse erbringen werden.

Mit Start des Feldversuchs in Großrinderfeld hatte Stefan Fröber, Geschäftsführer des Bauernverbandes im Main-Tauber-Kreis, darauf gedrängt, dass es solche Versuche geben müsse, bevor die eigentliche Stromtrasse verlegt werde. Er hatte gegenüber dieser Redaktion auch mehrere Standorte im Landkreis befürwortet, um die Auswirkungen der Wärmeentwicklung auf unterschiedliche Böden und Fruchtfolgen zu untersuchen.

gufi

Hintergrund: Windstrom von Nord nach Süd Südlink ist der Name für eine Gleichstrom-Erdkabelverbindung, die aus Windenergie gewonnenen Strom aus den windreichen Regionen Norddeutschlands nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren soll. Die Verbindung wird von den beiden Übertragungsnetzbetreibern Tennet und Transnet Baden-Württemberg (BW) verwirklicht. Die Stromverbindungstrasse besteht laut Transnet BW aus zwei Strängen und wird in Wilster und Brunsbüttel beginnen. Endpunkte der Verbindung sind die Netzknoten in Bergrheinfeld (Kreis Schweinfurt) und Großgartach, einem Stadtteil von Leingarten bei Heilbronn. Für den Abschnitt der Windstromleitung Südlink zwischen Großrinderfeld (Kreis Main-Tauber) und Leingarten (Kreis Heilbronn) läuft seit Oktober 2020 bereits das Planfeststellungsverfahren für einen 1000 Meter breiten Korridor. Mit einem Baubeginn wird nicht vor 2024 gerechnet. Das gesamte Südlink-Projekt hat laut Transnet BW eine Länge von 700 Kilometern und kostet nach derzeitigen Berechnungen zehn Milliarden Euro. gufi