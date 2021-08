Eine willkommene Erfrischung

Wassertreten: Ein Blick auf Anlagen in der Region zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp

Freudenberg 24.08.2021 - 06:30 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Waten im kühlen Nass: Kneippanlagen erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Die Kneippanlage in Freudenberg befindet sich im Maingarten. Mitten im Wald: die Kneippanlage bei Bestenheid und Grünenwört. In der Nähe des Friedhofs liegt die Anlage in Rauenberg. Die Wassertretanlage in Steinbach.

Mitten im Wald, umgeben von Bäumen, liegt die Wassertretanlage bei der Waldhütte zwischen Grünenwört und Bestenheid auf Bestenheider Gemarkung. Sie entstand um das Jahr 1973 im Zusammenhang mit dem Bau der Waldhütte durch die Stadt Wertheim. Gespeist wird die Anlage von verschiedenen Bächen aus dem Wald, die zusammenlaufen.

Attraktiver Pausenpunkt

Die Wassertemperatur im Becken ist vom Wetter abhängig. "Hinein fließt frisches, kühles Quellwasser", berichtet Grünenwörts Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf. Sportler und Wanderer, die zwischen Grünenwört und Bestenheid unterwegs seien, würden sich am Becken erfrischen und zugleich die Kneippwirkung nutzen. Die Anlage liege etwa auf der halben Strecke zwischen den beiden Orten und sei so ein attraktiver Pausenpunkt.

Inmitten des Maingartens, in direkter Nähe zur Altstadt, befindet sich die Wassertretanlage in Freudenberg. Sie wird gerne von Einheimischen und Gästen genutzt. Auch Kinder und Jugendliche erfrischen sich oft darin. "Es ist eine der schönsten Anlagen in der Umgebung", schwärmt Alfred Klir aus Klingenberg. Er mache bei Radtouren häufig Station an der Freudenberger Anlage und erfrische sich dort. "Es tut gut und ist außerdem gesund für die Venen."

Entstanden war die Kneippanlage Anfang der 2000er zusammen mit dem Hochwasserschutz und der Neugestaltung des Maingartens. Damals war Heinz Hofmann Bürgermeister der Stadt. Er erklärt, gespeist werde die Anlage von einer Quelle aus dem Wald, die auch den in der Nähe liegenden Brunnen mit Wasser versorge. Zuvor sei das Wasser ungenutzt in den Main geflossen. Die Freudenberger hätten sich eine Kneippanlage in der eigenen Stadt gewünscht. "So hatten wir die Idee, dieses Quellwasser für den Maingarten zu nutzen, um eine Attraktion zu schaffen, die Menschen motiviert, hierher zu kommen", blickt er zurück.

Ein Urlaubsgefühl

Das Quellwasser habe eine fast konstante Wassertemperatur um die neun Grad und eine sehr gute Wasserqualität. Die Wassertretanlage wird rege genutzt. "Ich kenne Leute, die kommen jeden Morgen hierher und waten durch das Wasser", sagt Hofmann. Dies tue nicht nur gut und sei gesund. "Es gibt einem auch eine Art Urlaubsgefühl, dass einen aus dem Alltag herausholt." Das besondere an der Lage des Beckens ist seine Einbindung in den Maingarten. Dort gibt es Spaß- und Erholungsmöglichkeiten für alle Generationen. Nutzbar ist die Wassertretanlage laut Regeln täglich von 8 bis 21 Uhr.

Ebenso um das Jahr 2000 entstand das Kneippbecken beim Friedhof in Rauenberg. Es wurde in Eigenleistung durch den Heimat- und Kulturverein geschaffen. Das Grundstück stellte die Stadt Freudenberg bereit. Die Vereinsmitglieder kümmern sich noch immer um die Pflege der Anlage und die Fläche um diese herum. Wie Rauenbergs Ortsvorsteher Siegbert Weis berichtet, habe man mit der Anlage einen Anlaufpunkt für Spaziergänger schaffen wollen. Das Wasser für die Tretanlage entstammt einer Quelle, die früher zur Wasserversorgung des Dorfs diente. Sie entspringt im Wald Richtung Ebenheid. Die Wassertemperatur hänge vom Wetter ab. "Die Anlage ist ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen", berichtet Weis. Auch viele Familien aus den Nachbargemeinden kämen bei schönem Wetter für eine Erfrischung vorbei.

Quelle im Ort

In Külsheim-Steinbach findet sich eine Anlage bei einem Freizeitplatz mit Sitzgelegenheiten, Pavillon und dem nahegelegenen Spielplatz. Laut Bauamt der Stadt Külsheim entstanden Platz und Wassertretanlage um das Jahr 2015. Geschaffen wurde beides durch die Dorfgemeinschaft Külsheim, unterstützt von der Stadt. Das auch bei warmem Wetter kühle Quellwasser stammt aus einer Quelle im Dorf. Die Anlage wird sowohl von Dorfbewohnern als auch von Radfahrern aller Generationen gerne genutzt und über das Dorf hinaus gelobt.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Wassertreten Laut deutschem Kneippbund zählt das Wassertreten zu den bekanntesten Kneipp-Anwendungen. Regelmäßig vorgenommen, wirkt es nach Verbandsangaben infektvorbeugend, venenkräftigend und den venösen Rückstrom fördernd. Außerdem wirke es entstauend auf Venen und Lymphsystem, nachfolgend erwärmend, durchblutungsfördernd, schlaffördernd am Abend, beruhigend und stoffwechselanregend. Vorsicht sie geboten bei vorliegender Menstruation, Harnwegsinfekten, Blasen- und Nierenkrankheiten, Unterleibsinfektionen bei der Frau, arteriellen Durchblutungsstörungen schwereren Grades, Frösteln, Frieren, Kältegefühl an den Beinen, kalten Füßen und Reizzuständen der Beinnerven. Generell empfiehlt der Verband eine Rücksprache mit dem Arzt hinsichtlich möglicher Ausschlussgründe und Vorsichtsmaßnahmen. Zum Vorgehen empfiehlt der Kneippbund, dass die Füße vor dem Wassertreten warm sein sollten. Beim Gang durch das Wasser soll man bei jedem Schritt den Fuß komplett aus dem Wasser heben. Der Gang durch das kalte Wasser sollte je nach Wassertemperatur etwa eine halbe bis eine Minute dauern. Man soll jedoch spätestens dann aufhören, wenn ein Kälteschmerz (Schneiden oder Stechen) auftritt. Nach dem Gang durch die Becken soll man das Wasser abstreifen und danach unbedingt für das Wiedererwärmen der Füße und Beine sorgen. Dazu kann man zum Beispiel auf der Stelle laufen, bis das Wärmegefühl deutlich spürbar ist. (bdg)