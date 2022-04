Eine Osteraktion für Menschen aus der Ukraine

Veranstaltung für guten Zweck:Osterspiele und Osterausstellung für die ganze Familie in der Prassek-Scheune Kreuzwertheim

Wertheim 18.04.2022

Museumsleiterin Gisela Hyn hatte unter anderem eine Sonderausstellung zu Eiern und Osterbräuchen zusammengestellt. Bei der Osteraktion der Prassek-Scheune am Ostersonntag wurde unter anderem ein Eierlaufen für Kinder angeboten. Alle Spenden, die an dem Tag zusammenkamen, kommen Flüchtlingen aus der Ukraine zugute, die nun in der Region um Kreuzwertheim leben. Fotos: Birger-Daniel Grein

Museumsleiterin Gisela Hyn berichtete im Gespräch mit unserem Medienhaus, bereits im vergangenen Jahr habe man eine Aktion mit Ostergrüßen in der Scheune gemacht. Dieses Jahr sei der Ostersonntag ein regulärer Öffnungstag. Diesen habe man österlich gestalten wollen.

»Der Krieg in der Ukraine beschäftigt mich«, fügte sie hinzu. Ostern sei ein Fest des Friedens und der Hoffnung. Deshalb wolle sie mit der Aktion auch an die Menschen in der Ukraine denken. Die Ostergrüße gab es in Form von gelben und blauen Eiern, »den ukrainischen Nationalfarben«. Die Eier hatte man bei einem Hofladen in Röttbach gekauft und Hyn hatte jedes einzelne mit einem Ostergruß aus der Prassek-Scheune beschriftet.

Die Kinder konnten bei der Aktion 60 dieser Ostereier suchen, die in der Scheune versteckt waren. Außerdem gab es für sie ein Eierlaufen mit süßen Preisen. Geboten wurde zudem eine kleine, aber feine Sonderausstellung rund um das Thema Eier und Ostern. Dort wurden zum Beispiel Eier von Huhn, Gans und Ente gezeigt, ein Eierkorb aus Metall, ein Eierwärmer des Diakonissenmutterhauses Hofgarten und Geräte zum Durchleuchten von Eiern von Familie Flegler aus Kreuzwertheim. Bis in die 1970er betrieben diese in der Marktgemeinde einen großen Eierhandel für Gastronomie und Firmen.

Als Leihgabe wurde zudem eine alte Eierwaage vom »Eier-Rudi«, Rudi Heßberger aus Röttbach, gezeigt. Auch Eier als Schmuck und ein Rezeptbuch mit Eierrezepten durften nicht fehlen. Ein weiterer Teil der Sonderausstellung war der Tradition des Ratschens und Klapperns gewidmet. »Die Jungen ziehen bis heute mit den Ratschen durch die Dörfer, sagen Segenssprüche und sammeln dabei Eier«, erklärte Hyn. Außerdem gab es von Hyn gebackenen Kuchen und Hefezopf, den Jessys Hofladen Röttbach gespendet hatte.

Alle Spenden, die an dem Tag gesammelt wurden, gehen an die Flüchtlingshilfe in und um Kreuzwertheim. »Sie sollen mithelfen, den Menschen hier eine Starthilfe zu geben.« Zu den Gästen des Tages gehörten auch Svetlana Herok und Christiane Versch. Herok stammt aus der Ukraine und ist mit einem Deutschen verheiratet. Sie kümmert sich unter anderem in Kreuzwertheim um dort ankommende Flüchtlinge aus ihrem Heimatland. Versch engagiert sich für die ukrainischen Flüchtlinge, die in Hasloch leben.

Herok betonte, es sei wichtig, den Menschen, die hier ankommen, beim Start in Deutschland zu helfen. Dabei gelte es auch finanziell die Zeit zu überbrücken, bis erste staatliche Hilfen an die Flüchtlinge ausgezahlt werden. »Wir bekommen von den großen Hilfsorganisationen keinen Cent«, betonte sie die Wichtigkeit regionaler Unterstützung. Dankbar sind beide Frauen über die große Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region, sei es mit Geld- und Sachspenden, aber auch mit Wohnraum und Tatkraft. Weiterer Wohnraum wird aktuell gesucht, betonten beide. So sucht Versch aktuell zum Beispiel für eine Familie mit vierjährigen Zwillingen und einer 16-jährigen Tochter eine Wohnung.

Gesucht werden neben Geldspenden, die direkt den Menschen vor Ort zugutekommen, auch verschiedene Sachspenden für die erste Wohnungsausstattung. Gesucht werden zudem Fahrräder für Kinder und Erwachsene sowie ein Radanhänger für eine Familie.

»Alle Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, sind sehr dankbar und von der Hilfsbereitschaft der Deutschen zu Tränen gerührt«, sagte Herok. Versch ergänzte: »Sie alle sind sehr nett, zurückhaltend und freundlich.« Erste Erfolge konnten auch schon bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen verbucht werden. »Weitere Arbeitsstellen werden gesucht«, ergänzte Versch. Dies sei wichtig, denn die Ukrainer wollten arbeiten. Die Spenden aus der Aktion der Prassek-Scheune sollen Flüchtlingsfamilien mit außergewöhnlichen Belastungen zugutekommen, die sich nicht über staatliche Hilfen decken lassen.

