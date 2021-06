Eine neue Corona-Infektion in Wertheim

Pandemie: Entspannte Situation im Main-Tauber-Kreis - Landratsamt kommuniziert nur noch anlassbezogen

Aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens passt das Landratsamt seine Arbeit an die veränderte Lage an: »In der nächsten Zeit werden wir nur noch anlassbezogen kommunizieren, also wenn es tatsächlich eine Infektion zu vermelden geben sollte oder wenn andere wichtige Themen rund um Corona aufgegriffen werden müssen«, kündigt Landrat Christoph Schauder an. Dazu gehören nach seinen Worten auf jeden Fall die aktuellen Impf-Zahlen aus dem Kreisimpfzentrum und den Arztpraxen im Landkreis, die auch künftig immer montags veröffentlicht werden.

Weiterhin stellt die Landkreisverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern des Main-Tauber-Kreises ein umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung. Beispielsweise ist dort übersichtlich dargestellt, welche Regelungen in den verschiedenen Lebensbereichen aktuell beachtet werden müssen. Die Fallzahlen für den Main-Tauber-Kreis einschließlich des Werts der Sieben-Tage-Inzidenz werden weiterhin täglich außer samstags auf den neuesten Stand gebracht.

Sollte es zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen kommen, werde das Landratsamt schnell und flexibel reagieren und wieder an sechs Tagen in der Woche ausführlich über das Infektionsgeschehen berichten, heißt es in der Pressemitteilung. »Dabei muss insbesondere berücksichtigt werden, dass das Gesundheitsamt seit 16 Monaten im Sieben-Tage-Betrieb arbeitet und dies weiterhin tun wird«, erläutert Schauder.

Der Arbeitsstab Corona tage auch künftig am Wochenende zum aktuellen Geschehen beziehungsweise sei für das Gesundheitsamt stets erreichbar. »Nun ist es an der Zeit, den Personaleinsatz klug zu dosieren, so dass auch wieder neue Kräfte gesammelt werden können«, erklärt der Landrat weiter. »Dies gilt insbesondere deshalb, weil wir in der kühleren Jahreszeit wieder mit einem deutlichen Anstieg des Infektionsgeschehens rechnen müssen.«

