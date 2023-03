Eine Kugel Krabbeltiere . . .

Von Gusti Kirchhoff

17.03.2023

Unverwechselbares köstliches italienisches Eis. Experimente hatten die Pellegrins nicht nötig, besseres Eis gab es weit und breit nicht. Vanilleeis schmeckte nach Vanille, Schokoladeneis nach Schokolade, Nuss-Eis nach Nüssen, und im Erdbeereis schmeckte man die Erdbeeren ebenso wie im Himbeereis eben Himbeeren. Sonst nichts. Einfach nur sahniges, echtes italienisches Eis.

Familie De Pellegrin macht schon lange kein Eis mehr in Wertheim, aber zwei italienische Eisdielen gibt es zum Glück wieder in der Stadt. Ich denke mal, unsere Italiener kommen hoffentlich nicht auf solche Ideen, die ein findiger Eisdielenbesitzer auf der Schwäbischen Alb hatte. Nachdem er Leberwurst-Eis und Gorgonzola-Eis angeboten hatte, das wohl nicht so der Renner war, versuchte er es mit einer Eis-Sorte mit 24-karätigem Blattgold vermischt. Geht's noch?

»Nein, es geht nicht gut«, meinte der Eisverkäufer, 4 Euro für ein Bällchen Eis war den Leuten doch zu teuer, und er hat es wieder aus dem Sortiment genommen.

Garnitur aus toten Grillen

Aber jetzt will er das alles noch toppen und bietet etwas ganz Neues, ganz Besonderes an: In seiner Eisdiele können die Kunden Krabbeltierchen-Eis bestellen, - aber bitte mit Sahne. Also ich denke, die Sahne reißt es auch nicht raus, wenn die hellbraune Eiscreme, die aus Heimchen-Mehl (Heimchen sind Hausgrillen, die getrocknet wurden und zu Mehl vermahlen), auf dem Teller serviert wird, als Garnierung geschmückt mit getrockneten braunen Insekten. Also ganze tote Grillen liegen dann als Garnitur auf der Eiswaffel und strecken ihre stacheligen Hinterbeinchen und die langen Fühler dem Eis-Esser entgegen. Guten Appetit! Darf man das? Ja, man darf laut Gesetzgebung seit neuestem nach EU-Recht Hausgrillen in Lebensmittel verwenden.

Die knusprigen Krabbeltierchen dürfen gefroren, getrocknet oder als Pulver verwendet werden, ebenso wie die Larven des Getreideschimmelkäfers. Auch Wanderheuschrecken und die Larven des Mehlkäfers sollen nun unseren Speiseplan bereichern. Bevor Sie diesen Beitrag angewidert zur Seite legen, sollten Sie wissen, dass Insekten als nahrhaft und reich an Proteinen gelten und so zu einer nachhaltigen Ernährung beitragen.

Oh Gott bin ich froh, dass ich schon so alt bin, hat doch seine Vorteile. Diese Essgewohnheiten der Zukunft werde ich nicht mehr auf den Tisch bringen können.

Und ich denke, auch meine Familie brauche ich damit nicht mehr zu beglücken, denn es gibt da so einige Momente, an die ich mich gut erinnere. Welch ein Theater von meinen Töchtern, wenn wir im Sommer auf der Terrasse Kuchen oder auch Herzhaftes verspeisten: Da kamen ganze Ameisenvölker in Scharen, die Grillen und die grünen Grashüpfer, sogar vor den harmlosen Libellen rannten sie schreiend davon. Und heute? Ich will mich möglichst gesund ernähren, aber so gesund auch wieder nicht.