Wertheimer Realschüler entwickelt eine etwas andere Ladetechnik fürs Handy

Kreative Köpfe (8)

Pedalaufladbare Powerbank: Paul Peters (Mitte) und Keanu Kunz haben sie mit Unterstützung von (von links) Alexander Müller, Ullrich Kohlroß und Thomas Berberig entwickelt. Foto: Birger-Daniel Grein

Zur Entstehung der Idee berichtet Paul Peters, wenn man in der Schule sitze, wackle man auch mal mit dem Fuß hin und her. »Wir dachten uns, diese Bewegung könnte man nutzen, um einen Akku zu laden«, erklärt er. Bei der Auftaktveranstaltung war man auf der Suche nach Partnern aus dem Bereich Mechanik und Elektronik. So übernahmen die Stadtwerke Wertheim mit Saint-Gobain Performance Plastics L+S die Betreuung. Als Experten zur Seite standen Bertram Wolf, Ullrich Kohlroß und Alexander Müller (Saint-Gobain) sowie Thomas Berberig, Frank Milich und Enrico Wolf (Stadtwerke).

Die Zusammenarbeit mit zwei Unternehmen habe gut geklappt, resümierten die Jungerfinder. Anfangs habe Sabrina Fischer von den Stadtwerken die gemeinsamen Termine koordiniert. »Später stimmten sie die nächsten Termine bei den Treffen oder per Messenger ab. Das Endprodukt ist für den Fuß eines Erwachsenen geeignet. Es wurde aus Kunststoff 3D gedruckt.

Zahnräder werden bewegt

Durch den Tritt auf das Pedal werden Zahnräder bewegt, die einen kleinen Generator antreiben und so eine Powerbank als Zwischenspeicher lädt, erklären die Jungs. Ihre Erfindung verfügt zudem über eine kleine Taschenlampe. Es dauere aber lange, Handy damit zu laden, räumten sie ein. Sie hätten eine Vollladung aus Zeitgründen auch nicht ausprobiert. Das Laden an sich funktioniere aber.

Die Idee für die Mechanik ihrer Erfindung übernahmen die jungen Erfinder von einer Taschenlampe, die sich durch Drücken eines Hebels aufladen lässt. Die ersten Versuche der Stromerzeugung habe man mit Hilfe eines Fahrraddynamos unternommen. Ein Spannungswandler brachte den Strom dann auf passende Spannung für den USB-Anschluss. Der Dynamo vom Rad war aber zu groß und die für ihn benötigte Kraft beim Treten zu stark. So wechselte man auf den Minigenerator einer Camping-Power-Bank, die sich durch Kurbeln aufladen lässt. Dieser ist laut den Erfindern direkt mit dem Getriebe ihrer Erfindung verbunden. Ein Akku dient als Pufferspeicher.

Kennengelernt hätten sie durch die Arbeit am Projekt unter anderem 3D-Zeichnen mit CAD-Software und den 3D-Druck. Einige Teile hätten sie auch selbst via CAD gezeichnet. Außerdem durften sie für den Zusammenbau der Erfindung handwerkliche Arbeiten erledigen und die Verkabelung verlöten.

Einig waren sich die beiden Realschüler, größte Herausforderung seien das Finden des richtigen Dynamos und der geeigneten Ladeeinheit sowie die Festlegung der richtigen Zahnradgröße für die Übersetzung gewesen. Zudem hätten sich die Jungerfinder und ihre Betreuer mehr Zeit für die Umsetzung gewünscht. Dies war durch den Wettbewerbsablauf vorgegeben.

Paul Peters gefielen alle Arbeiten, die er selbst ausführen durfte. Keanu Kunz freute sich zudem, Einblicke in Unternehmen zu bekommen. Mit dem Prototyp des Endprodukts sind beide zufrieden. Sie freuten sich, dass sie so viel in der zur Verfügung stehenden Zeit geschafft hatten. Peters hat noch einige Verbesserungsideen für den Prototyp:»Die Größe, die Effizienz und die Lautstärke beim Treten könnte man verbessern.«

Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten sei für sie entspannt und gut gewesen. Ihre Ideen seien sehr ernstgenommen genommen worden. Sie seien aber auch gefordert gewesen, selbst zu organisieren.

Ullrich Kohlroß betont, bei den Jungs sei von Anfang an Zug hinter der Arbeit gewesen: »Sie waren zuverlässig und hatten Interesse.« Zudem seien sie ideenreich und kreativ gewesen. Thomas Berberig ergänzt, die jungen Erfinder strebten stets danach, am Projekt weiterzuarbeiten. Sie seien interessiert und engagiert gewesen.

Alle Experten waren sich einig, dass die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen gut funktioniert habe. Man könne sie jederzeit gerne wiederholen, so der Tenor.

Keanu Kunz könnte sich vorstellen, auch kommendes Jahr wieder beim Wettbewerb mitzumachen. Paul Peters hingegen, meint, er werde aus zeitlichen Gründen wohl nicht mehr dabei sein.

