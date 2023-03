Eine bunte Mischung im Wald der Zukunft

Neue Forstamtsleiterin: Marieke Plate setzt im Main-Tauber-Kreis auf die Vielfalt der Baumarten gegen Klimawandel und Borkenkäfer

Main-Tauber-Kreis 08.03.2023 - 10:44 Uhr 3 Min.

Waldumbau im Wertheimer Wald: Die von Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Fichtenstämme werden aus dem Wald gebracht. Auf den Flächen werden andere, trocken resistentere Baumarten gepflanzt. Foto: Gunter Fritsch Nicht zu übersehen: Die Larven des Borkenkäfers sitzen unter der Rinde des Nadelbaums. Foto: Gunter Fritsch Marieke Plate (38) ist seit dem 1. Juli vergangenen Jahres die Leiterin des Forstamtes im Main-Tauber-Kreis. Foto: Gunter Fritsch

Dabei komme der Klimawandel »nicht zum Stichtag X«. Er laufe vielmehr langsam ab, niemand wisse heute schon genau, wie sich etwa die Niederschläge im Main-Tauber-Kreis in Zukunft veränderten. Weil es sich beim Waldökosystem aber um ein sehr langfristig angelegtes System handele, müsse jetzt daran gearbeitet werden, wie jeder Waldbesitzer - egal ob Privatwald, kommunaler Wald oder Staatswald - seinen Wald so umbauen könne, dass er möglichst vielen, im Idealfall allen klimatischen Herausforderungen gewachsen sei, beschreibt die Forstamtsleiterin ein durchaus anspruchsvolles Idealbild eines Waldes der Zukunft.

Sollte dann eine Baumart, wie etwa die Fichte, ausfallen, dann gebe es immer noch andere Arten, die den klimatischen Veränderungen standhalten könnten. Bei einer Mischung aus Buche, Eiche, Douglasie, vielleicht auch noch ein paar Fichten in geringen Anteilen im Bestand, und weiteren Arten, bleibe »der Wald auch dann immer noch ein Wald«, wenn eine Baumart mit der Trockenheit und dem Borkenkäferbefall nicht mehr zurechtkomme, ist sie davon überzeugt, dass die Vielfalt den Wald der Zukunft ausmachen werde.

Trockenheit im Wald

Die Forstamtsleiterin Plate erinnert daran, dass der Main-Tauber-Kreis eine Region mit geringen Jahresniederschlägen ist, gerade auch während der Vegetationszeit. »Wir haben so gut wie keinen Regen, keinen Schnee auch in diesem Winter gehabt«, sind die Grundwasserspeicher aus ihrer Sicht derzeit kaum gefüllt. Dieses Defizit an Wasser verstärke sich noch durch die Tatsache, dass es im vergangenen Jahr zudem einen sehr trockenen Sommer gegeben habe.

Für den Wald wünscht sich Marieke Plate deshalb einen »verregneten Sommer«. »Der Wald würde es brauchen«, ist sie überzeugt. Gerade in den kommenden Wochen wären deshalb »ordentlich Niederschläge« wichtig, nicht nur für den bestehenden Wald, sondern auch für Pflanzungen im Wald. Der Waldumbau, die Pflanzung vor allem auch der Trockenheit besser angepasster Baumarten, ist für Plate die Herausforderung der Zukunft. Da auch Privatwaldbesitzer von den klimatischen Veränderungen nicht verschont blieben, macht die Forstamtsleiterin ihnen deshalb das kostenfreie Angebot für eine Beratung zum Waldumbau durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forstverwaltung.

In den forstlichen Versuchsanstalten Baden-Württembergs gebe es zwar zahlreiche Anbauversuche mit neuen Baumarten, trotzdem sei es in den Wäldern vor Ort genauso wichtig, verschiedene Sorten an unterschiedlichen Standorten auszuprobieren. Dabei sei die Eiche zwar »eine sehr gute Baumart, die mit Trockenheit und Hitze auskommt«. Trotzdem dürfe man nicht den Fehler begehen und ab sofort nur noch Eichen pflanzen, wie dies früher bei der Fichte geschehen sei.

Holz zum Heizen

Angesichts spürbar gestiegener Preise für Öl und Erdgas setzen immer mehr Privathaushalte, aber auch Stadtwerke auf alternative Energiequellen, um Gebäude zu heizen. Neben der klassischen Verbrennung von Holzscheiten in Öfen, erfreuen sich Hackschnitzelheizungen auch bei Kommunen, die über eigenen Wald verfügen, zunehmender Beliebtheit. Und so habe es im vergangenen Winter die Sorge in einzelnen Kommunen gegeben, ob noch Brennholz zur Verfügung gestellt werde, berichtete die Leiterin des Forstamts.Selbstverständlich geschehe dies auch weiterhin, aber immer nur in der Menge, die im Forsteinrichtungswerk für den jeweiligen kommunalen Wald vorgesehen sei. »Alle Brennholzkunden im regionalen Umfeld konnten bedient werden«, was Waldbesitzern, gerade auch den Kommunen, sehr wichtig sei.

Im ländlichen Raum sei es zudem so, dass viele Bürger seit langem mit Holz heizten. Diese verfügten über entsprechende Vorräte, »gutes, abgelagertes, trockenes Holz«, das nach Einschätzung von Plate für die kommenden zwei bis drei Winter reichen dürfte. In der Diskussion mit den Kommunen sei vonseiten des Forstamts und der Holzverkaufsstelle bei der Diskussion um die Verfügbarkeit von Brennholz aber auch »klar kommuniziert« worden, dass keine höherwertigen Segmente, etwa aus dem Bauholz, zu Brennholz verarbeitet werden. Energieholz, zu dem neben dem Brennholz auch die Hackschnitzel gehören, sei immer nur ein Bestandteil »in der breiten Palette« der Holznutzungen aus dem Wald, erläuterte Plate Hintergründe der Vorgehensweise. Energieholz, so die Forstamtsleiterin, komme dabei nicht ausschließlich aus dem Wald, sondern sei auch Straßenbegleitgrün, das gehackt und dann einer thermischen Nutzung zugeführt werde.

Zur Person: Marieke Plate Die 38-jährige Marieke Plate ist seit dem 1. Juli vergangenen Jahres die Leiterin des Forstamts Main-Tauber, das für den staatlichen und kommunalen Wald im Landkreis zuständig ist. Die staatlich geprüfte Forstassessorin ist in einem Forstamtsgebäude in Niedersachsen aufgewachsen. Studiert hat Plate im niedersächsischen Göttingen und im sächsischen Tharandt, wo die Forstwissenschaften der Technischen Universität Dresden angesiedelt sind. Ihr Referendariat absolvierte sie von 2011 bis 2013 im Forstbetrieb Rothenbuch im Spessart. Nach Bayern sei sie damals gegangen. Als Projektleiterin für den Waldumbau im Privatwald im Sinntal war Plate beim Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) in Karlstadt von 2013 bis 2014 beschäftigt. Danach begann sie mit dem Traineeprogramm in Baden-Württemberg, die Referendariatsausbildung in Bayern wurde ihr im Nachbarbundesland nicht anerkannt. 2016 bekam sie an der Forstdirektion in Tübingen ihre erste Stelle, wo sie bereits für alle Bauleitplanungen und Flächennutzungsplanungen im Main-Tauber-Kreis zuständig war. Am 1. Januar 2020 übernahm Plate die Leitung der Außenstelle Bopfingen im Ostalb-Kreis. Anfang Juli 2022 wurde sie schließlich Leiterin des Forstamtes Main-Tauber. (gufi)