Eine Baustelle voll Kultur in Hundheim erlebt

Sommerfest: Beim »Bunten Hund« gab es Aktionskunst

Külsheim 28.08.2022 - 20:40 Uhr < 1 Min.

Bei den Theater-Baustellen-Führungen durch den »Bunten Hund« in Külsheim gab es auch Aktionskunst zu sehen. Dabei konnten die Interessierte unter anderem Känguru »Toni« (Antonia Mahr) bestaunen. Foto: Birger-Daniel Grein

Unter dem Motto »Der Bunte Hund träumt« feierte die Gruppe zusammen mit Hundheimern und Gästen ein besonderes Sommerfest. Besonders gefragt waren die »Baustellen-Theater-Spaziergänge.« In diesen konnte nicht nur der Baustand erlebt werden. Sie wurden zu einem Kunstvollen bunten Erlebnis. Zu sehen und höre gab es beispielsweise Texte aus »Bin Nebenan« der Autorin Ingrid Lausund. Diese wurden mit viel Emotion und Spielkunst aufgeführt und nahmen die Gäste mit auf eine Traumreise. Alexander Mahr überraschte mit Musik mit Werkzeugen, Gitarre und Gesang. Außerdem konnten die Räume mit bewegter Aktionskunst erlebt werden.

Im Hof bestand die Möglichkeit gute Wünsche für den Bunten Hund auf Stoffbänder zu schreiben und selbst T-Shirts zu batiken oder zu stempeln. Die T-Shirtgestaltung kam vor allem bei den jungen Besuchern gut an. Am Abend gab es ein gemeinsames Grillen und eine offene Bühne für alle. »Die Inspirationen für das Fest hat uns das Haus selbst geliefert«, erklärte Gesine Mahr. Man habe das Fest auch nutzen wollen, um zu erfahren, was sich die Menschen der Region vom »Bunten Hund« wünschen.

bdg